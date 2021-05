Les vaccins COVID-19 ne vous donneront pas d’herpès génital

L’allégation: l’infection herpétique pourrait être un effet secondaire rare de la vaccination COVID-19

La bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus: les nouveaux cas d’infection continuent de baisser, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

La mauvaise nouvelle: il en va de même pour les vaccinations quotidiennes, qui avaient culminé à la mi-avril.

Les responsables de la santé déclarent qu’une partie de la décélération pourrait être en corrélation avec le moment de la pause de vaccination Johnson & Johnson annoncée le 13 avril mais levée le 23 avril. Une partie peut également être due aux craintes persistantes entourant les vaccins COVID-19.

Une de ces affirmations récentes associe le vaccin à une infection herpétique.

« L’infection herpétique pourrait être un effet secondaire rare du vaccin COVID-19, selon une nouvelle étude », affirme un post Instagram du 1er mai de The Raging Patriot, un compte qui se présente comme « Real News by Real Patriots ».

Ces prétendues découvertes ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et font référence à une étude israélienne publiée en avril dans la revue Rheumatology.

USA TODAY a contacté The Raging Patriot pour obtenir ses commentaires.

Citer un rapport scientifique peut sembler convaincant et inquiétant, d’autant plus que de nombreuses personnes associeraient l’herpès à la maladie sexuellement transmissible.

« Non chérie, je n’ai couché avec personne. C’est ce fichu vaccin qui m’a donné l’herpès! » a commenté un utilisateur d’Instagram sur la publication.

Mais ce n’est pas le genre d’herpès dont il est question ici. Et ce n’est pas exactement ce que l’étude a révélé.

Infection par l’herpès zoster, pas l’herpès génital

L’étude israélienne évaluait en fait si les vaccins à ARNm, tels que les injections de Pfizer-BioNTech et Moderna, sont sans danger pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales inflammatoires auto-immunes (AIIRD) – un groupe de conditions qui affectent les articulations, les os, les muscles et le tissu conjonctif du corps – depuis les essais cliniques ont exclu ce groupe de patients spécifique.

L’étude observationnelle menée au centre médical de Tel Aviv et au centre médical Carmel à Haïfa a surveillé 491 personnes atteintes d’AIRD et 99 témoins pendant six semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Six femmes âgées de 36 à 61 ans atteintes de maladies rhumatismales stables ont développé une infection à herpès zoster (ou zona). Cinq cas sont survenus après la première dose et un après la seconde.

À l’exception d’une femme ayant contracté le zona affectant les yeux, les cinq cas étaient bénins et résolus après un traitement antiviral.

« Nous n’avons vu aucun cas supplémentaire jusqu’à présent », a déclaré à MedPage Today le Dr Victoria Furer, auteur principal du rapport et rhumatologue au centre médical de Tel Aviv.

Le zona est causé par le virus varicelle-zona, qui fait partie de la même famille de virus qui causent les boutons de fièvre et l’herpès génital. Mais HZ ne cause pas lui-même ces conditions.

Chez les enfants, les infections au zona entraînent la varicelle, une maladie courante mais très contagieuse et transmissible caractérisée par des éruptions cutanées qui démangent et ressemblent à des cloques, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Parce que le virus est en sommeil dans le système nerveux après la guérison, il peut se réactiver des années plus tard, comme pour les six femmes, qui avaient toutes des antécédents d’infection au zona. Cette réactivation conduit au zona, une condition également marquée par des éruptions cutanées douloureuses qui peuvent se présenter n’importe où sur le corps, bien qu’elle apparaisse généralement comme une bande autour du torse, selon la clinique Mayo.

Il y a eu des rapports dans le passé de vaccins causant le zona, a déclaré le Dr Amesh Adalja de l’Université Johns Hopkins à Health, donc le phénomène n’est pas inconnu. Mais il est important de noter que les auteurs du rapport israélien soulignent que l’étude n’était pas structurée pour déterminer s’il y avait une relation réelle entre le vaccin COVID-19 et le HZ, car les patients non vaccinés AIIRD n’étaient pas inclus.

« Notre rapport n’établit aucune causalité ou lien définitif, mais attire l’attention sur une association possible entre le vaccin ARNm COVID-19 et le zona », a déclaré Furer à l’Associated Press.

Aux États-Unis jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’augmentation des rapports de zona après la vaccination COVID-19, a également déclaré le Dr William Schaffner de l’Université Vanderbilt à l’Associated Press.

« Nous avons mis l’accent sur la vaccination des personnes âgées », a déclaré Schaffner. « C’est la population même dans laquelle le zona est le plus courant, et vous vous attendez donc à ce que certains cas de zona surviennent après la vaccination … parce que cela va se produire de toute façon. »

Près d’une personne sur trois aux États-Unis développera le zona au cours de sa vie. Le risque augmente avec l’âge d’une personne et encore plus pour toute personne dont le système immunitaire est affaibli ou affaibli, comme les personnes atteintes de cancer, du VIH ou prenant certains médicaments comme les stéroïdes.

Mais Adalja a déclaré que le risque global de zona était faible, en particulier pour les personnes sans maladie auto-immune. Et toute infection devrait disparaître après un traitement avec des médicaments antiviraux.

Notre décision: contexte manquant

Nous évaluons cette affirmation CONTEXTE MANQUANT car sans contexte supplémentaire, elle pourrait être trompeuse. Une étude israélienne a révélé que le vaccin COVID-19 peut être associé à la réactivation du zona chez certaines personnes atteintes de maladies immunitaires, mais leurs résultats ne prouvent pas un lien définitif car le nombre de cas était petit et l’étude n’a pas été conçue pour déterminer la causalité. Et l’herpès dont il est question ici n’est pas la maladie sexuellement transmissible que beaucoup associeront à ce terme. Le virus varicelle-zona, qui cause l’herpès zoster et la varicelle chez les enfants, ne provoque pas d’herpès génital ni de boutons de fièvre. L’infection est causée par la réactivation du virus chez les personnes atteintes de la maladie infantile.

