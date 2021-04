L’affirmation: les vaccins à ARN messager COVID-19 ne sont pas de vrais vaccins, la vaccination transformera le corps en « usine de fabrication de virus »

Les zombies ont longtemps captivé l’imagination humaine, mais ils n’existent pas dans la vraie vie, n’est-ce pas? Selon un article sur les réseaux sociaux, ces créatures fictives le seront bientôt, en grande partie grâce aux vaccins COVID-19.

« Maintenant, le nouveau vaccin dit expérimental … la chose vraiment nouvelle et étonnante à ce sujet est que ce n’est même pas un vaccin – l’ARNm n’est pas un vaccin », affirme une vidéo partagée dans un post Facebook du 31 mars.

L’homme qui parle, Abdul Alim Muhammad qui passe par mukifuad sur Instagram (et dont le compte provient de la vidéo), affirme que le vaccin à ARNm COVID-19 est plutôt « un système d’exploitation tel que vous mettriez dans votre ordinateur » conçu pour détourner le corps. machinerie cellulaire pour produire «les mêmes protéines virales (COVID-19) qui vous ont rendu malade en premier lieu».

Muhammad dit à ses téléspectateurs de ne pas se croire sur parole – une description du vaccin en tant que système d’exploitation est bien visible sur le site Web de Moderna.

Il poursuit également en affirmant qu’il existe quatre doses de vaccin, chacune pour une protéine de coronavirus différente: la protéine de pointe (qui, selon Muhammad, est la raison pour laquelle « les gens sont testés séropositifs pour le VIH ») et trois autres appelées protéines M, N et P .

Après la quatrième dose, le corps humain est transformé en une « usine de fabrication de virus » qui s’attaque à lui-même, donnant finalement naissance à une génération de zombies, une conclusion que Muhammad affirme est étayée par l’existence d’un site Web des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. dédié à la «préparation aux zombies».

La vidéo de plus de 10 minutes, dont les quatre premières minutes proviennent de la vidéo Instagram originale de Muhammad et des autres clips d’actualités de divers médias tels que CBS et Fox News, a amassé près de 10000 interactions sur Facebook selon la plate-forme d’analyse sociale CrowdTangle.

« Nous devons nous élever..en CHIFFRES pour pousser contre cet agenda pour prendre le dessus », a écrit un utilisateur de Facebook dans la section des commentaires de la vidéo.

« Ce n’est pas un vaccin … votre système immunitaire sera compromis. Vous n’en avez pas besoin, un autre mensonge! » en a réclamé un autre.

USA TODAY a contacté l’affiche originale et Muhammad pour de plus amples commentaires.

Qu’est-ce que l’ARNm et comment fonctionne un vaccin à ARNm?

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est la molécule contenant les instructions génétiques nécessaires pour que toutes les choses vivantes se développent, vivent et se reproduisent. Dans les organismes multicellulaires comme les humains, l’ADN réside dans le noyau, emballé dans des faisceaux appelés chromosomes.

Parce qu’il ne peut pas lui-même quitter physiquement le noyau, lorsque des molécules telles que des protéines sont nécessaires, des sections d’ADN sont transcrites sous une forme qui peut laisser – l’ARN messager ou l’ARNm. Une fois à l’extérieur du noyau et en contact avec la machinerie de fabrication des protéines d’une cellule, la protéine codée est fabriquée. L’ARNm n’a plus de raison de rester à ce stade, il est donc détruit, disparaissant un peu comme un message Snapchat.

L’utilisation de l’ARNm pour fabriquer des vaccins peut être une technologie relativement nouvelle, mais l’idée d’exploiter cette modalité génétique existe depuis 30 ans, lancée pour la première fois par Katalin Kariko à l’Université de Pennsylvanie. Avant l’arrivée du COVID-19 sur les lieux, des vaccins à ARNm avaient été développés pour Ebola, Zika et la grippe, bien qu’aucun n’ait encore été homologué, selon le CDC.

Les vaccins à ARNm Pfizer-BioNTech et Moderna, les deux seuls vaccins à ARNm autorisés et administrés aux États-Unis, contiennent des instructions pour la surface du coronavirus, ou protéine de pointe, utilisée par le virus comme une clé pour entrer dans les cellules.

La protéine de pointe en elle-même est inoffensive et ne peut pas provoquer de maladie, mais elle induit le système immunitaire à produire des anticorps contre elle et contre tout virus porteur de la protéine – l’immunité étant le critère fondamental de tout vaccin. Comme mentionné précédemment, l’ARNm du vaccin a une courte durée de vie et est détruit rapidement.

Suite:Comment fonctionnent les vaccins à ARNm

Pour les vaccins à ARNm, deux doses sont nécessaires pour obtenir une réponse immunitaire robuste et efficace. Contrairement à l’affirmation de Muhammad, il n’y a pas de doses supplémentaires après les deux, sauf pour les injections de rappel ciblant les nouvelles variantes et pour étendre l’immunité existante contre toute maladie future. Ces boosters ne contiennent aucun ARNm pour les autres protéines virales mentionnées dans la vidéo.

Le fait que la protéine de pointe soit la raison pour laquelle «les gens sont testés séropositifs pour le VIH» est également dénué de fondement. On ne sait pas d’où vient la réclamation, mais elle peut provenir de publications sur les réseaux sociaux liant le coronavirus au VIH, suggérant que le COVID-19 est d’origine humaine.

« Le pic glycoprotéine du SRAS-CoV-2 est comme le pic de tous les autres (coronavirus) », a déclaré Vincent Racaniello, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de Columbia, dans un courrier électronique à l’Associated Press en mai dernier. « Il ne s’agit pas du VIH-1. Ce message est un pur non-sens, une fausse science et il ne vaut pas la peine d’y répondre. »

L’insinuation de Muhammad selon laquelle le vaccin n’est pas réel parce que c’est un «système d’exploitation» est basée sur une interprétation très littérale de l’analogie de Moderna comparant sa technologie d’ARNm à un logiciel sur un ordinateur.

Le CDC ne se prépare pas aux zombies

Une chose est vraie: le CDC a un site Web pour la préparation aux zombies, conçu pour la première fois en mai 2011 pour sensibiliser à la prochaine saison des ouragans, et enseigner la préparation aux situations d’urgence, en utilisant une apocalypse de zombies fictive.

Le site Web est récemment né de l’obscurité sur Internet avec l’affirmation selon laquelle l’astrologue français du 16ème siècle Nostradamus avait prévu une apocalypse zombie en 2021 et que le site Web du CDC était une preuve en tant que telle, une affirmation que USA TODAY a démystifiée.

Notre note: Faux

Nous évaluons l’affirmation selon laquelle les vaccins à ARNm ne sont pas de vrais vaccins mais des systèmes d’exploitation qui inciteront le corps à produire COVID-19 FALSE, sur la base de nos recherches. L’ARN messager, ou ARNm, est une forme d’ADN qui fournit les instructions cellulaires pour la fabrication de certaines protéines. C’est une molécule à usage unique qui est détruite une fois la protéine fabriquée. Ce mécanisme est exploité par les vaccins à ARNm, qui ordonnent au système immunitaire de fabriquer des anticorps contre la protéine de pointe du COVID-19.

Les deux vaccins à ARNm disponibles ne nécessitent que deux doses, pas quatre comme le prétend la vidéo partagée sur Facebook, et ne contiennent que de l’ARNm pour la protéine de pointe, pas d’autres protéines virales. La vaccination ne transformera pas les vaccinés en zombies; le site Web du CDC sur la «préparation aux zombies» a été créé en 2011 pour diffuser des informations sur la préparation aux situations d’urgence.

