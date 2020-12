Est-ce que le nouveau coronavirus vaccin plante une micropuce en vous?

La réponse est non: ce n’est pas scientifiquement possible, mais si vous aviez demandé cela aux théoriciens du complot, vous pourriez avoir reçu une réponse différente. La théorie du complot est vraiment si mauvaise et répandue Le New York Times a dû écrire sans ironie un article appelé « Non, il n’y a pas de micropuces dans coronavirus vaccins. »

Il y a 10 ingrédients dans Pfizer coronavirus vaccins, mais aucun d’entre eux n’est une micropuce de suivi plantée par le gouvernement pour surveiller les mouvements de personnes.

Dans le vaccin lui-même, il y a un ingrédient actif: une molécule appelée ARN messager, ou ARNm, qui contient des instructions génétiques pour un coronavirus protéine appelée pointe. Une fois injecté, l’ARNm demandera aux cellules humaines de fabriquer un pic, exposant le système immunitaire à une caractéristique hautement reconnaissable du virus. L’idée est d’aider le corps à apprendre l’un des traits les plus distinctifs du virus, afin que le virus soit reconnu et rapidement annulé s’il tente d’établir une infection, explique l’article.

L’ARNm se dégrade rapidement, ne laissant aucune trace dans le corps. Tout ce qui reste est une mémoire moléculaire du virus – l’objectif visé de tout vaccin.

Le vaccin de Pfizer contient également neuf autres ingrédients. Quatre d’entre eux sont des lipides aux noms chimiques incroyablement complexes: ((4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (ALC-3015); (2- hexyldécanoate), 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditétradécylacétamide (ALC-0159); La 1,2-distéaroyl-snglycéro-3-phosphocholine (DPSC); et le cholestérol.

Le vaccin Pfizer, comme celui de Moderna, utilise des nanoparticules lipidiques pour encapsuler l’ARN. Les nanoparticules sont, fondamentalement, de minuscules sphères grasses qui protègent l’ARNm et l’aident à glisser à l’intérieur des cellules, rapports Revue de la technologie.

Certainement pas d’espace pour une micropuce de quelque sorte que ce soit. La théorie du complot est si répandue (elle circule Depuis mai) que les personnes qui se sont fait vacciner ont fait des mèmes sur «l’obtention de la puce électronique» sur Twitter.

L’un contient une puce qui enregistre constamment où que vous alliez et tout ce que vous faites ou dites … l’autre est un vaccin qui sauve des vies créé par des scientifiques pic.twitter.com/zCQGkVLG4p – Icculus le brave (@FirenzeMike) 20 décembre 2020

« Le gouvernement essaie de nous envoyer une puce électronique » écrit à partir d’un iPhone – pas un médecin (@MommaUnfiltered) 17 décembre 2020

CONFIRMÉ: Le COVID-19[feminine le vaccin ne contiendra pas de micropuce mais contiendra un processeur Intel i9-10900K et une carte graphique NVIDIA RTX 3080 – Jérôme Ng 吳子霖 (@jxandrexng) 19 décembre 2020

Question rapide pour ceux qui sont au courant – Je reçois mon premier vaccin COVID demain et je ne savais pas si je devais publier une photo de moi en train de le faire ici ou si la micropuce le faisait automatiquement? Merci d’avance pour toute aide. – JAFERD, MD «The Inoculated» (@Supermansings) 17 décembre 2020

Un «acquittement» Facebook m’a sérieusement demandé si j’étais prêt à ce que mes informations soient suivies (par puce électronique) après le vaccin. Sur un iPhone. Via Facebook. – Adam B. Hill, MD (@ Adamhill1212) 21 décembre 2020

Le vaccin Covid peut ne pas contenir de micropuce mais il vous rendra sexy – ♝ ♝ (@aalexandriabish) 16 décembre 2020

La rumeur veut que le vaccin ne contiendra PAS de micropuce mais contiendra le nouvel album de U2 – Citylightz (@citylightzmusic) 22 décembre 2020

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, Moderna et Pfizer-BioNTech ont tous deux rendu public leurs listes d’ingrédients, et aucun d’eux n’indique une micropuce. En fait, Pfizer déclare également qu’il ne contient aucun agent de conservation.