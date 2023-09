Les vaccins Covid-19 mis à jour sont officiellement en route

Cette semaine, la Food and Drug Administration a approuvé des vaccins à ARNm mis à jour contre le covid-19. Les vaccins visent à accroître la protection des personnes contre les dernières variantes en circulation du coronavirus, qui ont commencé à provoquer une récente augmentation de la maladie. Les Centers for Disease Control and Prevention publieront bientôt leurs propres recommandations sur les personnes qui devraient les recevoir.

Lundi, la FDA a officiellement donné son feu vert à Moderna et Pfizer pour mettre à jour leurs vaccins à ARNm respectifs. Les deux vaccins seront désormais réglés pour induire une immunité contre la variante Omicron XBB.1.5. La décision de cibler spécifiquement XBB.1.5 a été prise plus tôt en juin, alors que la variante circulait largement dans le pays. communautés à travers le pays .

XBB.1.5 est toujours présent aux États-Unis, mais il a été dépassé par d’autres variantes au cours de l’été, telles que EG.5 et BA.2.86. Cependant, toutes ces variantes du virus sont étroitement liées et la FDA a été satisfaite par données récentes ce qui suggère que le vaccin mis à jour devrait offrir une bonne protection contre toute version du coronavirus qui se propage actuellement aujourd’hui. La FDA a également noté dans son annonce qu’elle s’attend actuellement à ce que les vaccins contre le covid-19 soient mis à jour une fois par an, sauf émergence d’une variante hautement mutée qui pourrait nécessiter une action plus urgente.

« La vaccination reste essentielle à la santé publique et à la protection continue contre les conséquences graves du covid-19, notamment l’hospitalisation et la mort », a déclaré Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué. déclaration publié par la FDA. « Le public peut être assuré que ces vaccins mis à jour répondent aux normes scientifiques rigoureuses de l’agence en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication. Nous encourageons vivement ceux qui sont éligibles à envisager de se faire vacciner.

Les vaccins mis à jour sont éligibles pour toute personne âgée de plus de six mois, mais avec certaines considérations. Les personnes précédemment vaccinées peuvent par exemple être éligibles à une ou deux doses de rappel, en fonction de leurs antécédents vaccinaux. Et il est généralement recommandé aux gens d’attendre au moins deux mois après leur dernière dose de vaccin avant d’en recevoir une autre.

Alors que la FDA est chargée d’autoriser ou d’approuver les vaccins aux États-Unis, le CDC est chargé de déterminer qui bénéficierait le plus de leur administration. Leurs recommandations sont élaborées par le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, un groupe d’experts externes réunis par le CDC, et ont un poids important. Les compagnies d’assurance sont tenues de fournir une couverture pour les vaccins recommandés par l’ACIP, par exemple.

L’ACIP se réunira le Mardi pour discuter et voter sur leurs recommandations. Le CDC devrait ensuite approuver rapidement la décision, et il est possible que les vaccins mis à jour soient disponibles au public dès cette semaine.

Il y a eu beaucoup moins de décès et d’hospitalisations causée par le covid-19 cette année par rapport au passé, tant aux États-Unis que dans le monde. Mais les épidémies peuvent encore perturber la vie quotidienne des gens et provoquer des pics de maladies graves au sein de la population, en particulier dans les groupes à risque comme les personnes âgées. Il y a également eu une augmentation des maladies liées au covid au cours de la seconde moitié de l’année. étéy compris les hospitalisations (mais encore une fois, à un une mesure beaucoup plus faible que les vagues estivales précédentes). Et on s’attend à une résurgence du covid-19 et d’autres infections respiratoires, comme la grippe et le VRS, cet automne et cet hiver.