Les vaccins Covid-19 de Johnson & Johnson et AstraZeneca devraient être exclus en raison des effets secondaires potentiels – Experts de la santé norvégiens

Dans un communiqué de presse publié lundi, l’Institut norvégien de santé publique (NIPH) a déconseillé au gouvernement l’utilisation du jab Johnson & Johnson Covid-19, suite aux conseils d’une commission nommée par le gouvernement. Le comité a également soutenu une recommandation antérieure du NIPH de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca.

«Nous ne recommandons pas que les vaccins soient utilisés dans le programme national de vaccination en raison des effets secondaires graves qui ont été observés», Lars Vorland, président du comité d’experts, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

Dans sa déclaration, le NIPH a officiellement publié la recommandation de ne pas utiliser le jab Johnson & Johnson Covid-19. «Notre objectif est de protéger le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, pour rouvrir la société et retrouver le quotidien. C’est donc une décision difficile de recommander que l’un des vaccins Covid ne soit pas utilisé activement dans le programme. »

Le NIPH recommande que le vaccin Johnson & Johnson soit conservé dans un stockage d’urgence au cas où l’approvisionnement en vaccin du vaccin ARNm échouerait. Ils ajoutent qu’il est particulièrement adapté pour être un vaccin d’urgence, car il ne nécessite qu’une seule dose et peut être conservé pendant une longue période.

L’organisation a cité des données américaines qui suggèrent que le vaccin Johnson & Johnson est moins susceptible de provoquer des caillots sanguins que le vaccin AstraZeneca, mais a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’image claire.

Le NIPH a déclaré qu’il y avait eu des progrès considérables dans le programme de vaccination, avec de nombreuses personnes âgées déjà complètement inoculées, et qu’il existe un approvisionnement fiable en vaccins ARNm, à savoir Moderna et Pfizer, tous deux autorisés par Oslo.

Le ministre de la Santé Bent Hoeie a déclaré lors d’une conférence de presse que «Le gouvernement utilisera cela comme base pour sa décision, ainsi que les recommandations de l’Institut de santé publique, sur l’opportunité d’utiliser ces vaccins.»

En avril, le NIPH a recommandé au gouvernement d’arrêter d’utiliser le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19 après un long examen du vaccin. Oslo a suspendu l’utilisation du vaccin le 11 mars à la suite de rapports faisant état de caillots sanguins rares potentiellement mortels. Les problèmes de coagulation sanguine ont déjà conduit à des limitations dans la distribution du vaccin dans plusieurs pays.

Cinq agents de santé, tous âgés de 32 à 54 ans, ont été hospitalisés après avoir reçu le vaccin AstraZeneca en Norvège. Trois d’entre eux sont morts.

