Les vaccins contre le VPH préviennent le cancer chez les hommes comme chez les femmes, selon une nouvelle recherche

De nouvelles recherches suggèrent que le vaccin contre le VPH prévient le cancer chez les hommes ainsi que chez les femmes, mais aux États-Unis, moins de garçons que de filles sont vaccinés.

Le vaccin contre le VPH a été développé pour prévenir le cancer du col de l’utérus chez les femmes et les experts lui attribuent, ainsi que le dépistage, la capacité de réduire les taux de cancer du col de l’utérus.

Les preuves selon lesquelles les injections préviennent les cancers liés au VPH chez les hommes ont été plus lentes à émerger, mais la nouvelle recherche suggère que les hommes vaccinés ont moins de cancers du bouche et gorge par rapport à ceux qui n’ont pas reçu les vaccins.

Ces cancers sont plus de deux fois plus fréquents chez les hommes que chez les femmes.

Pour l’étude, les chercheurs ont comparé 3,4 millions de personnes d’âges similaires – à moitié vaccinées contre moitié non vaccinées – dans un vaste ensemble de données sur les soins de santé.

Comme prévu, les femmes vaccinées présentaient un risque plus faible de développer un cancer du col de l’utérus au moins cinq ans après avoir reçu le vaccin.

Pour les hommes, il y avait aussi des avantages.

Les hommes vaccinés présentaient un risque plus faible de développer un cancer lié au VPH, comme les cancers de l’anus, du pénis, de la bouche et de la gorge.

Ces cancers mettent des années à se développer, les chiffres étaient donc faibles : il y avait 57 cancers liés au VPH parmi les hommes non vaccinés – principalement des cancers de la tête et du cou – contre 26 parmi les hommes vaccinés contre le VPH.

« Nous pensons que le bénéfice maximal du vaccin se produira réellement dans les deux ou trois prochaines décennies », a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Joseph Curry, chirurgien de la tête et du cou au Sidney Kimmel Cancer Center de Philadelphie. « Ce que nous montrons ici est une première vague d’effet. »

Les résultats de l’étude et d’une seconde ont été publiés jeudi par l’American Society of Clinical Oncology et seront discutés le mois prochain lors de sa réunion annuelle à Chicago.

La deuxième étude montre que les taux de vaccination augmentent, mais que les hommes sont à la traîne par rapport aux femmes en matière de vaccination contre le VPH.

Le VPH, ou virus du papillome humain, est très courant et se transmet par les relations sexuelles.

La plupart des infections au VPH ne provoquent aucun symptôme et disparaissent sans traitement.

D’autres se transforment en cancer, environ 37 000 cas par an, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Aux États-Unis, le vaccin contre le VPH est recommandé depuis 2006 pour les filles de 11 ou 12 ans, et depuis 2011 pour les garçons du même âge.

Les injections de rattrapage sont recommandées à toute personne de moins de 26 ans qui n’a pas été vaccinée.

Dans la deuxième étude, les chercheurs ont examiné les taux de vaccination contre le VPH déclarés par eux-mêmes et par leurs parents chez les préadolescents et les jeunes adultes dans le cadre d’une vaste enquête gouvernementale.

De 2011 à 2020, les taux de vaccination sont passés de 38 % à 49 % chez les femmes et chez les hommes de 8 % à 36 %.

« Le taux de vaccination contre le VPH chez les jeunes hommes a plus que quadruplé au cours de la dernière décennie, même si les taux de vaccination chez les jeunes hommes restent inférieurs à ceux des femmes », a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Danh Nguyen du Southwestern Medical Center de l’Université du Texas à Dallas.

Les parents de garçons, ainsi que de filles, devraient savoir que les vaccins contre le VPH réduisent le risque de cancer, a déclaré Jasmin Tiro du Medicine Comprehensive Cancer Center de l’Université de Chicago, qui n’a pas participé à la recherche.

Et les jeunes hommes qui n’ont pas été vaccinés peuvent toujours se faire vacciner.

« Il est vraiment important que les adolescents soient exposés au vaccin avant d’être exposés au virus », a-t-elle déclaré.