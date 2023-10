Comme beaucoup d’entre vous, je me suis rendu malheureux ces dernières semaines en lisant et en pensant à la mort d’enfants dans des zones de guerre largement couvertes. Ces décès sont importants. Ils méritent d’être marqués et commémorés.

Mais il en va de même pour les décès d’enfants, dont la disparition est plus courante. Ces décès, dus à la pauvreté, à la maladie et à la faim, sont moins susceptibles de faire la une des journaux, mais ils sont tout aussi importants. Et nous avons récemment reçu de très bonnes nouvelles concernant les efforts visant à les réduire.

L’Organisation mondiale de la santé a mené ces dernières années un projet pilote impliquant le vaccin antipaludique RTS,S, ou Mosquirix, fabriqué par GlaxoSmithKline. Jusqu’à présent, les experts en santé publique ont été enthousiasmés par le vaccin, mais avec prudence, les essais cliniques suggérant une efficacité d’environ 36,3 % pour prévenir l’infection chez les tout-petits. (En revanche, le vaccin Pfizer est efficace à environ 92,4 % pour prévenir le Covid symptomatique.)

Cela rend les résultats du projet pilote d’autant plus frappants : le vaccin semble avoir réduit de 13 pour cent les décès de jeunes enfants. Il s’agit de tous les décès, pas seulement des décès dus au paludisme.

Pour mettre cela en contexte, au Ghana, au Kenya et au Malawi, les trois pays où le projet pilote a eu lieu, le paludisme a causé 14,5 pour cent des décès d’enfants de moins de 5 ans en 2019. La réduction de 13 pour cent des décès constatée par l’OMS semble donc très un peu comme ce qui se passerait si l’on pouvait claquer des doigts et éliminer complètement le paludisme.

Bien entendu, ce n’est pas vraiment ce qui se passe ici, et nous ne savons effectivement pas ce qui explique ces résultats. Les décès dus au paludisme n’ont pas été entièrement éliminés, ce qui suggère que d’autres types de décès ont été évités. Un chercheur a émis l’hypothèse de Science que le vaccin aurait pu renforcer le système immunitaire des enfants de manière plus générale et éviter les décès dus à d’autres maladies. Il est également possible que la conception de l’étude ait pris en compte les effets d’interventions autres que la vaccination ; bien qu’il utilise une méthodologie solide, le projet pilote n’a pas été randomisé et il existe toujours un risque que d’autres facteurs viennent brouiller les résultats.

Mais l’étude souligne le fait que nous vivons une période incroyablement excitante, où de nouveaux traitements donnent l’impression qu’un monde sans paludisme est à notre portée. C’est un moment auquel vous pouvez aussi participer. Vous pouvez contribuer à réduire le nombre de personnes tuées chaque année par le paludisme de plus de 550 000 à zéro.

L’ère du vaccin contre le paludisme est un gros problème

Les chercheurs luttent depuis des décennies pour développer des vaccins efficaces contre le paludisme, comme le détaille un excellent article récent de Works in Progress. C’est une maladie contre laquelle il est difficile de vacciner : elle n’est pas causée par un virus ou une bactérie mais par un parasite eucaryote, qui emprunte un chemin détourné à travers le corps humain. Le vaccin RTS,S a été évalué pour la première fois en 1997 et n’est largement adopté que 26 ans plus tard. Mais nous semblons être dans une période passionnante où les vaccins commencent à fonctionner et où des options plus efficaces que le RTS,S se profilent à l’horizon.

À court terme, l’option la plus intéressante est R21/Matrix-M. Un récent essai de phase 3 mené auprès de 4 800 enfants a révélé que le vaccin était efficace à 75 pour cent pour prévenir le paludisme sur 12 mois. L’essai de phase 3 de RTS,S, en revanche, est estimé à 55 pour cent. Cette efficacité a diminué après un an, et la même chose pourrait se produire pour le R21, mais toutes choses étant égales par ailleurs, nous devrions nous attendre à ce que le R21 soit plus efficace.

Mieux encore, le R21 est plus facile à fabriquer que le RTS,S. Le Serum Institute of India, une importante société pharmaceutique, a déjà construit des installations qui, selon lui, pourraient produire jusqu’à 200 millions de doses de vaccin par an. À l’heure actuelle, il n’y a pas assez de RTS,S pour atteindre tous les enfants qui pourraient bénéficier de la vaccination contre le paludisme, mais l’Organisation mondiale de la santé, qui a récemment donné son approbation au R21, a déclaré que l’introduction du deuxième vaccin « devrait permettre d’obtenir suffisamment de vaccins ». l’approvisionnement doit bénéficier à tous les enfants vivant dans des zones où le paludisme constitue un risque majeur pour la santé publique.

Néanmoins, certains experts en santé publique affirment que l’OMS tarde trop à déployer le nouveau vaccin. Actuellement, l’agence vise à déployer la vaccination au milieu de l’année prochaine. « Pourquoi laisseriez-vous des enfants mourir au lieu de distribuer le vaccin ? Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner qui développe des vaccins à Oxford et concepteur du vaccin R21, a demandé au Financial Times. “Il y a beaucoup de vaccins, diffusons-les cette année.”

Comment pouvez-vous aider

Vous pouvez jouer un rôle pour que ce vaccin, ainsi que les vaccins à ARNm potentiellement encore plus efficaces à venir, soient administrés au plus grand nombre d’enfants possible. Le groupe 1Day Sooner met en place une campagne pour faire pression sur l’OMS et d’autres parties prenantes afin qu’elles traitent ce moment comme une urgence, semblable à la situation de Covid en 2021, qui exige que les vaccins soient mis en place le plus rapidement possible. Vous pouvez en savoir plus et participer ici.

Le déploiement des vaccins ne signifie pas que d’autres moyens de prévention du paludisme – comme la distribution de moustiquaires insecticides ou la distribution de médicaments prophylactiques pouvant protéger contre l’infection (une pratique connue sous le nom de « chimioprévention saisonnière » ou CPS) – ne sont pas pertinents. Des essais sur le terrain ont montré que la CPS, par exemple, renforce l’efficacité des vaccins et que les deux, ensemble, préviennent plus de décès que chacun ne le pourrait seul.

Il existe actuellement un fort besoin de financement supplémentaire pour les moustiquaires et la chimioprévention saisonnière. GiveWell, l’évaluateur caritatif, recommande actuellement fortement un groupe qui fabrique chacun des moustiquaires (la Fondation contre le paludisme) et un SMC (le Consortium contre le paludisme), et dispose d’une marge importante pour davantage de financement de la part de donateurs privés cette année. Sa déclaration la plus récente estime que des dons supplémentaires peuvent sauver une vie pour aussi peu que 7 500 $. Vous sauverez presque certainement des vies si vous dirigez vos dons de bienfaisance vers ces groupes. C’est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire avec votre argent.

Enfin, vous pouvez contribuer à mettre fin au paludisme en participant à des essais cliniques de vaccins et à d’autres mesures préventives. L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda, dans le Maryland, et le Jenner Institute d’Oxford, au Royaume-Uni, recrutent actuellement pour des essais de vaccins. Je suis ravi de participer actuellement à un essai à l’Université du Maryland testant un anticorps monoclonal pour prévenir le paludisme : cette semaine, on m’a injecté un mélange expérimental d’anticorps synthétiques destinés à lutter contre le paludisme. (Ou on m’a injecté un placebo. Heureusement pour la science, je ne sais pas lequel !)

Alors que les vaccins incitent notre système immunitaire à fabriquer ces anticorps de manière organique, cette approche les fabrique de manière pharmaceutique et les injecte directement. Cela s’est avéré très utile dans la lutte contre le Covid et pourrait être un outil utile contre le paludisme.

Cela comporte certains risques. En janvier, je vais laisser l’équipe du Centre pour le développement de vaccins mettre un conteneur de moustiques porteurs du paludisme à côté de mon bras. J’espère que les moustiques me piqueront ensuite cinq fois à travers une barrière grillagée. Ensuite, soit j’attrape le paludisme (et je suis rapidement guéri grâce à la chloroquine ou à un autre traitement oral, comme c’est le cas dans les pays riches dotés de systèmes médicaux développés), soit je ne l’attrape pas, et dans tous les cas, les chercheurs obtiennent des données utiles sur l’efficacité de cet anticorps.

Cela vaut le coup pour moi. Nous pourrions vivre à un moment où le paludisme commence à disparaître pour de bon – ou nous pourrions vivre à un moment où le changement climatique expose de nouvelles régions au paludisme et aggrave le problème. Pour parvenir à un monde meilleur et sans paludisme, nous devons tous nous mobiliser, avec de l’argent, de l’activisme et parfois notre propre corps. Être impliqué.

