Les vaccins contre le Covid, la grippe et le VRS sont recommandés pendant la grossesse, mais moins de gens en veulent, selon le CDC

Alors que la saison hivernale des maladies respiratoires approche à grands pas, c’est la première année que quatre vaccins sont recommandés pendant la grossesse. Pourtant, certains signes montrent déjà que moins de femmes enceintes se font vacciner, ce qui les expose, ainsi que leurs nouveau-nés, à un risque accru de maladie grave ou de décès.

« Nous rencontrons plus de résistance que je ne m’en souviens », a déclaré le Dr Neil Silverman, spécialiste en médecine maternelle et fœtale à UCLA Health. « Nous n’avions pas eu ce genre de recul à cette échelle avant la pandémie. »

« Désormais, tous les vaccins sont regroupés comme « mauvais » », a-t-il déclaré.

En septembre, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé pour la première fois aux personnes enceintes de se faire vacciner contre le RSV pour se protéger contre une infection qui est généralement bénigne chez les adultes en bonne santé mais peut être dangereuse pour les enfants de moins de 5 ans. Les nouvelles directives signifient que les femmes enceintes seront encouragés à recevoir quatre vaccins pour se protéger contre la grippe, le Covid et la coqueluche (également appelée coqueluche), ainsi que contre le virus respiratoire syncytial, ou RSV.

Cependant, un récent Rapport du CDC ont constaté des doutes croissants quant à la vaccination pendant la grossesse.

Parmi près de 2 000 femmes enceintes au plus fort de la saison du rhume et de la grippe de l’année dernière ou lorsque l’enquête a été menée en mars et avril, près d’un quart ont déclaré qu’elles étaient « très hésitantes » à se faire vacciner contre la grippe.

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 17,2 % qui ont déclaré avoir le même niveau de réservations au cours de la saison 2021-2022 des maladies respiratoires.

Cette réticence s’est traduite par une diminution du nombre de femmes enceintes protégées contre la grippe et d’autres maladies.

« Même avant la pandémie, il était difficile de faire vacciner les femmes enceintes », a déclaré la Dre Denise Jamieson, vice-présidente des affaires médicales à l’hôpital. Soins de santé de l’Université de l’Iowa, ainsi que porte-parole du Collège américain des obstétriciens et gynécologues. Depuis lors, le scepticisme à l’égard des vaccins a pris de l’ampleur et s’est propagé aux vaccins contre la grippe les plus courants. donné à des millions de femmes enceintes sur plusieurs décennies sans aucune preuve d’effets secondaires problématiques.

L’année dernière, selon l’étude du CDC, 47,2 % des femmes enceintes se sont fait vacciner contre la grippe, contre 57,5 % qui se sont fait vacciner contre la grippe pendant la saison pré-Covid 2019-20.

Un peu plus de la moitié, soit 55,4 %, ont reçu leur vaccin Tdap et seulement 27,3 % des femmes ont reçu le rappel Covid avant ou pendant la grossesse la saison dernière, lorsque les infections à omicron remplissaient les hôpitaux. Le vaccin Tdap protège les nouveau-nés contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche et est recommandé pendant la grossesse depuis 2011.

« Le Tdap se remet à peine des niveaux d’avant la pandémie », a déclaré Jamieson. « Le nombre de femmes vaccinées contre le Covid est décevant. »

Selon le Dr Linda Eckert, obstétricienne-gynécologue et experte en santé mondiale et en vaccination à l’Université de Washington, « certains patients ont, plus qu’avant, un préjugé sur ce qu’ils pensent d’un vaccin ». Lorsqu’Eckert recommande un vaccin à ses patientes enceintes, elles sont désormais plus nombreuses à réagir en disant : « Je ne vais pas en parler », a-t-elle déclaré.

Ce que les femmes enceintes doivent savoir sur les vaccins

Les femmes enceintes sont prêtes à remettre en question tout ce qu’elles mettent dans leur corps, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, disent les experts.

« Cet instinct est bon. C’est une maternité protectrice », a déclaré la Dre Jodie Dionne, directrice associée de Santé mondiale au Université d’Alabama au Centre pour la santé reproductive des femmes de Birmingham. « Nous voulons en fait que les femmes remettent en question ce qu’elles mettent dans leur corps. »

« Il existe de nombreux mythes, ce que j’appellerais une désinformation flagrante qui se veut plus politiquement chargée et non fondée sur la science », a déclaré le Dr Melissa Simon, obstétricienne-gynécologue à Northwestern Medicine à Chicago.

La seule façon pour les médecins de répondre efficacement à ces préoccupations, a déclaré Dionne, est de « créer une atmosphère ouverte dans laquelle ils se sentent à l’aise pour vous dire ce qui les inquiète ».

Une conclusion clé du rapport du CDC est que lorsque les obstétriciens ou les prestataires parlaient aux femmes de la nécessité de se faire vacciner, elles étaient moins hésitantes.

« Beaucoup plus de gens hésitent à se faire vacciner que sont anti-vaccins », a déclaré Eckert. « Les personnes hésitantes à la vaccination ont tendance à être curieuses. »

Les médecins ont perfectionné leurs compétences en répondant aux préoccupations des patients en matière de vaccins lorsque les vaccins contre le Covid sont devenus « cruciaux », a déclaré le Dr Sarah Pachtman, médecin materno-fœtal à l’hôpital pour femmes Katz de Northwell Health du centre médical juif de Long Island à New Hyde Park, New York.

« Nous avons eu tellement de pratique », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait rencontré moins d’hésitation à la vaccination cette année qu’avant la pandémie.

« J’ai remarqué que je passais plus de temps à conseiller les patients », a-t-elle déclaré. « Cela contribue à diminuer leur hésitation. »

La grippe et le Covid sont dangereux pendant la grossesse

Pendant la grossesse, le ventre grossit, poussant contre le diaphragme, diminuant ainsi la capacité pulmonaire. Cela rend les femmes enceintes – en particulier celles en fin de grossesse – plus vulnérables aux difficultés respiratoires, a déclaré Simon.

Haeli Graham et son fils Colton pendant l’été. Avec l’aimable autorisation de la famille Graham

« Lorsqu’une infection comme le VRS, le Covid ou la grippe pénètre dans cet espace pulmonaire, il est encore plus difficile pour les personnes enceintes de respirer », a-t-elle déclaré.

Les femmes enceintes constituent l’un des groupes les plus à risque de complications grippales. Le Covid peut également être nocif pendant la grossesse et peut augmenter le risque de naissances prématurées et d’autres complications.

Le virus a presque tué Haeli Graham de Swansboro, en Caroline du Nord, et a provoqué la naissance de son fils trois mois plus tôt.

Le 4 juillet 2021, Graham, alors âgée de 27 ans et enceinte de six mois, s’est rendue aux urgences, « à bout de souffle », a-t-elle déclaré.

« Je ne pouvais plus respirer et je ne sentais plus mon bébé bouger », a-t-elle déclaré.

Un test Covid s’est révélé positif.

En quelques jours, ses poumons se sont effondrés et elle a développé deux embolies pulmonaires. Elle a été intubée et plongée dans un coma médicalement provoqué pour donner à ses poumons le temps de guérir.

Graham ne savait pas que les médecins devaient accoucher tôt jusqu’à ce qu’elle se réveille plus d’un mois plus tard.

« J’étais sans voix », a-t-elle déclaré. « C’était tout simplement choquant que moi, une femme de 27 ans très saine et active, aurais pu mourir. »

Colton Graham est né trois mois prématurément en 2021 lorsque sa mère, Haeli, a dû être plongée dans un coma médicalement provoqué après avoir contracté Covid. Avec l’aimable autorisation de la famille Graham

Son fils, Colton, est né avec seulement 3 livres et 9 onces. Malgré quelques retards, il est désormais un enfant de 2 ans en bonne santé.

Bien que les vaccins Covid soient disponibles à l’été 2021, le médecin de Graham de l’époque lui a déconseillé de se faire vacciner, invoquant le manque de preuves sur leur sécurité.

« C’était une période très effrayante », a déclaré Graham. « Nous ne savions pas quoi faire. »

Ce n’est qu’en août 2021, un mois après avoir été hospitalisée pour Covid, que la Le CDC a déclaré avoir rassemblé suffisamment de preuves pour recommander les injections. pour les personnes enceintes.

Les mamans vaccinées protègent leurs nouveau-nés

L’heure est désormais à la grippe, ainsi qu’aux vaccins contre le Covid – juste avant la saison hivernale typique des virus respiratoires, disent les experts. Ces injections peuvent être administrées à n’importe quel stade de la grossesse, selon le CDC.

Le calendrier des deux autres injections recommandées est plus précis et doit être indiqué au cours du troisième trimestre.

Le vaccin Tdap est administré entre la 27e et la 36e semaine de gestation, idéalement au début de cette période.

Ce timing « permet de transmettre la plus grande quantité d’anticorps protecteurs à votre bébé avant la naissance », indique le CDC sur son site Internet. Ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit de se protéger contre la coqueluche.

Les bébés ne sont pas éligibles aux injections eux-mêmes avant l’âge de plusieurs mois.

« Les bébés qui attrapent la coqueluche, en particulier ceux de moins de 3 mois, sont plus susceptibles d’avoir de graves problèmes, de devoir être soignés à l’hôpital et peut-être même de mourir », a écrit Tami Skoff, épidémiologiste du CDC, dans un courrier électronique. « La vaccination des femmes à chaque grossesse est essentielle pour offrir la meilleure protection au plus jeune des bébés. »

UN Publication d’une étude du CDC en février, a révélé que le nombre de bébés de 2 mois et moins ayant développé la coqueluche était significativement inférieur après la recommandation des vaccins. Le vaccin est administré à chaque grossesse ultérieure, car ces anticorps diminuent dans le corps de la mère avec le temps.

Le vaccin RSV à dose unique de Pfizer est recommandé entre 32 et 36 semaines de gestation. Il a été constaté qu’il réduisait de 91 % le risque de VRS grave chez les nourrissons au cours des trois premiers mois suivant la naissance, une période où les bébés sont particulièrement vulnérables.

L’hiver dernier, une recrudescence du VRS chez les jeunes enfants a submergé les hôpitaux.

Les médecins insistent sur le fait qu’il n’y a aucun danger à se faire vacciner pendant la grossesse.

« Nous vaccinons les personnes enceintes depuis des décennies », a déclaré Silverman. « Bien que tout vaccin destiné à toute personne, enceinte ou non, puisse avoir un effet secondaire rare, ces effets secondaires graves sont extrêmement faibles. Et il n’a jamais été démontré qu’aucun de ces vaccins n’avait d’impact négatif sur le fœtus ou le nouveau-né. »

« Les vaccins sont un moyen très efficace de protéger les mères et leurs bébés d’un seul coup », a-t-il déclaré.

Suivre BNC SANTÉ sur Twitter & Facebook.