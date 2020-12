Les livraisons de vaccin contre le coronavirus Moderna devraient commencer à arriver dans tout le pays lundi, trois jours seulement après avoir été autorisée par la Food and Drug Administration.

« La distribution du vaccin Moderna a déjà commencé », a déclaré le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, lors d’un point de presse samedi matin.

À partir de lundi, 5,9 millions de doses du vaccin Moderna seront distribuées en plus de 2 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui portera un total de 7,9 millions de doses supplémentaires à la nation, a déclaré Perna.

Le vaccin était emballé samedi et « des camions commenceront à être déployés demain, de FedEx et d’UPS, à livrer des vaccins et des kits aux Américains à travers les États-Unis », a déclaré Perna.

«Il va à plus de 3 700 emplacements», a-t-il déclaré. « Les envois commenceront à arriver lundi et continueront toute la semaine. »

Le vaccin Moderna empruntera une voie légèrement différente de celle de Pfizer, en partie parce qu’il a des exigences de stockage plus simples et en partie parce que la distribution passera par McKesson, la plus grande société de fournitures médicales du pays.

Regarder:Le vaccin COVID-19 de Moderna devient le deuxième vaccin autorisé par la FDA pour une utilisation d’urgence aux États-Unis

‘Je n’ai rien ressenti’:Le vice-président Mike Pence reçoit le vaccin COVID-19 devant la caméra

Une fois fabriqué et placé dans des flacons de 10 doses, il est transporté à McKesson qui emballera le vaccin dans des boîtes d’expédition thermiques spéciales. Ceux-ci incluent des packs de réfrigérant congelé pour maintenir la température standard nécessaire du réfrigérateur de 26 à 35 degrés, selon un communiqué de McKesson.

Un indicateur de température est emballé à l’intérieur de chaque envoi de vaccins pour prouver que la chaîne du froid a été maintenue pendant l’expédition et que le vaccin n’est pas devenu trop chaud, ce qui signifierait que les doses n’ont pas pu être utilisées.

Chaque boîte contient 100 doses de vaccin et est nettement plus petite que les boîtes Pfizer de la taille d’une valise de cabine, qui peuvent contenir jusqu’à 4 875 doses de vaccin et 50 livres de neige carbonique pour les maintenir au niveau requis de moins 94 degrés.

De plus, McKesson rassemblera des kits d’administration de vaccins pour chaque boîte de 100 doses. Ces kits contiennent les aiguilles et les seringues nécessaires, les tampons d’alcool, les écrans faciaux, les masques chirurgicaux, les fiches d’administration des vaccins pour les prestataires de soins de santé, le carnet de vaccination et les cartes de rappel.

McKesson a embauché plus de 1 000 travailleurs pour ses efforts en matière de vaccins et prévoit d’en ajouter 2 500 à mesure que d’autres vaccins entreront dans le pipeline.

Les États et territoires envoient leurs commandes aux Centers for Disease Control and Prevention, y compris des détails sur où et quand les envois doivent arriver. McKesson emballe et étiquette le nombre approprié de cartons de vaccins et de kits d’administration.

Pour gérer cela, McKesson a mis en place deux centres de distribution, l’un à Shepherdsville, dans le Kentucky, près du principal hub UPS à Louisville et un autre à Olive Branch, Mississippi, près du hub principal FedEx à Memphis.

UPS et FedEx enverront des camions aux sites de distribution de McKesson pour récupérer les colis. Les deux sociétés ont divisé le pays, chacune livrant le vaccin Moderna et les kits d’administration de vaccins à environ la moitié du pays.

McKesson a décidé quelle entreprise livrerait où, a déclaré Wes Wheeler, président des soins de santé mondiaux chez UPS. «Ils nous ont demandé dans quels États nous serions les mieux placés pour livrer».

Bien que l’expédition du vaccin soit un gros travail, cela ne va pas rompre Noël, dit-il.

La semaine à venir est la période de pointe de livraison de l’entreprise en un an avec le plus grand nombre de colis jamais enregistré, mais « nous avons prévu une capacité suffisante pour le vaccin », a-t-il déclaré. « C’est une infime fraction de ce que nous livrons chaque jour. »

Wheeler a déclaré que son personnel était fier de faire partie d’un effort qui représente « le début de la fin » de la pandémie.

FedEx était honoré de jouer un rôle aussi critique, a déclaré Richard Smith, président régional pour les Amériques.

« C’est qui nous sommes et ce que nous faisons », a-t-il déclaré.