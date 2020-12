« Ils donnent vraiment la priorité aux personnes âgées: ce type a 456 ans », a écrit un utilisateur, car le terme « Two Gentlemen of Corona », une pièce sur « The Two Gentlemen of Verona », est rapidement devenu une tendance majeure au Royaume-Uni.

D’autres ont plaisanté sur le fait que la première série de vaccinations, qui faisait partie de la première campagne de vaccination de masse de l’Occident contre le coronavirus, marquait « l’apprivoisement de la grippe ».

L’homme, également connu sous le nom de Bill, a déclaré à « Good Morning Britain » que le moment était « révolutionnaire », ajoutant: « Cela pourrait faire une différence dans nos vies à partir de maintenant, non? Ce sera une précaution. »

« Est-ce une aiguille que je vois devant moi? » a écrit un utilisateur de Twitter, rappelant les mots symboliques prononcés par le personnage Macbeth – ou comme certains plaisantaient « Vacbeth » dans l’une des tragédies les plus sanglantes de Shakespeare.

Les magazines de potins britanniques se sont également plongés dans le fait que le Shakespeare Tuesday, qui vit dans le Warwickshire, en Angleterre, n’a pas seulement le même nom que le poète, mais aussi une patrie.

Le dramaturge est également appelé le « barde d’Avon », barde étant synonyme du mot « poète » et Stratford-upon-Avon étant son lieu de naissance en 1564.

«Je suis surpris qu’ils aient donné le vaccin à William Shakespeare. Je pensais qu’il était un barde », a lu un tweet, tandis qu’un autre utilisateur criait« Shakespeare calembour pour être barde. «

Shakespeare a reçu le vaccin Pfizer par l’infirmière May Parsons, arrivée au Royaume-Uni il y a 17 ans en provenance des Philippines. L’infirmière a été applaudie après avoir donné les premières injections et a dit plus tard à «Good Morning Britain» qu’elle était «fière d’aider à arrêter la pandémie».

Alors que beaucoup ont célébré l’introduction du vaccin sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont affirmé que la réponse était « beaucoup de bruit pour rien ».

Shakespeare s’est fait vacciner après sa grand-mère de 90 ans, Margaret Keenan, qui a déclaré qu’elle se sentait « privilégiée » d’être la première personne en Occident à être vaccinée contre le coronavirus qui a ravagé le Royaume-Uni, provoquant le pays en deux a été fermé et a fait au moins 61 000 morts.

Shakespeare et Keenan sont instantanément devenus célèbres mardi, alors que les images de ceux qui ont reçu le vaccin ont été largement vues dans le pays et à l’étranger.

« Tout ira bien, ça finira bien », lit-on dans un tweet. «Un fléau sur aucune de leurs maisons», a lu un autre.