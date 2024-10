Les vaccins contre la grippe sont là – l’un des trois vaccins dont les résidents de la région de Kamloops pourraient avoir besoin cet automne

Le nouveau vaccin a été déployé mardi 15 octobre en Colombie-Britannique et les réservations dans toute la ville se remplissent déjà.

«Tout le monde veut se faire vacciner tout de suite», a expliqué Julie Ford, propriétaire et pharmacienne chez Pharmasave Aberdeen. « C’est bien d’attendre un peu aussi. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour vous faire vacciner contre la grippe les premières semaines.

Ford dit que la saison de la grippe dure généralement jusqu’en janvier.

« Vous pouvez attendre quelques semaines, en octobre ou novembre, pour obtenir les vaccins et nous n’en manquerons pas », a déclaré Ford. « Il y a toujours une grande ruée au début, mais la province a beaucoup de vaccins, donc nous n’allons pas en manquer. »

La grippe est souvent le virus le plus répandu à cette période de l’année, mais ce n’est pas le seul virus qui circule, explique Ford. Elle suggère aux résidents de doubler leurs vaccins lorsqu’ils se rendent à la pharmacie et de se faire vacciner contre la grippe, la nouvelle souche du COVID-19 et, si vous avez plus de 60 ans, contre le RSV également.

« Nous aimons dire qu’il existe trois virus principaux : la grippe et le COVID, et le troisième est le RSV, dont beaucoup de gens ont probablement entendu parler dans les médias », a déclaré Ford. « Le VRS est davantage un virus respiratoire et il peut ressembler à la grippe et présenter les mêmes symptômes que la grippe. C’est en fait assez difficile à différencier. Mais maintenant que nous disposons d’un vaccin contre ce virus, surtout si vous avez plus de 60 ans, il est fortement recommandé de le recevoir.

Le VRS n’est pas couvert par une campagne publique et le coût varie selon les pharmacies.

Interior Health a refusé une interview sur la nouvelle campagne mais a proposé une déclaration.

« C’est le moment où il est si important de se rappeler des habitudes saines que nous pouvons tous suivre pour nous protéger, protéger nos proches et nos communautés – notamment couvrir votre toux avec votre coude, vous laver les mains régulièrement, rester à l’écart des autres si vous avez un toux ou fièvre, porter un masque si vous présentez des symptômes persistants ou avez besoin d’une protection supplémentaire, et recevez les vaccins mis à jour contre la grippe et le COVID-19 », indique le communiqué.