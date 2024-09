Les vaccins contre la grippe semblent sûrs pour les grossesses successives

Selon une vaste étude de cohorte américaine, se faire vacciner contre la grippe au cours de grossesses successives n’augmente pas le risque d’issues périnatales défavorables.

Par rapport à l’absence de vaccination, la vaccination contre la grippe lors de grossesses successives n’a pas été associée à un risque accru de :

Prééclampsie ou éclampsie (risque relatif ajusté [aRR] 1,10, IC à 95 % 0,99-1,21)

Décollement placentaire (aRR 1,01, IC à 95 % 0,84-1,21)

Naissance prématurée (aRR 0,83, IC à 95 % 0,78-0,89)

Petit pour l’âge gestationnel (aRR 0,99, IC à 95 % 0,93-1,05)

Fièvre maternelle (aRR 0,87, IC à 95 % 0,47-1,59)

Rupture prématurée des membranes (aRR 1,00, IC à 95 % 0,94-1,06)

Chorioamnionite (aRR 1,03, IC à 95 % 0,90-1,18)

Il convient de noter que la durée de l’intervalle entre les grossesses ou le type de formulation du vaccin contre la grippe n’ont pas modifié les associations, ont rapporté Darios Getahun, MD, PhD, MPH, de Kaiser Permanente Southern California à Pasadena, et ses collègues de Ouverture du réseau JAMA.

« Nos résultats ont des implications importantes pour les professionnels de la santé et les femmes qui ont des grossesses successives », ont déclaré Getahun et ses chercheurs. « Ces résultats sont rassurants concernant la sécurité du vaccin contre la grippe pour les femmes enceintes. »

« Les résultats de l’étude soutiennent les recommandations de vacciner les personnes pendant la grossesse, quel que soit l’intervalle entre deux grossesses successives et le type de vaccination », ont-ils ajouté.

Les femmes enceintes et en post-partum présentent un risque plus élevé de conséquences graves de la grippe que les personnes non enceintes.

Le CDC et l’American College of Obstetricians and Gynecologists recommander Il est recommandé que toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, y compris les femmes enceintes ou qui envisagent de le devenir, soient vaccinées contre la grippe pendant la saison des virus respiratoires. La vaccination pendant la grossesse confère également une certaine immunité passive aux nouveau-nés.

Le CDC soutient que Les vaccins contre la grippe sont sans danger pour les femmes enceintes. Malgré tout, bien que la couverture vaccinale contre la grippe chez les femmes enceintes se soit améliorée au fil des ans, elle reste encore sous-optimale. Au cours de la saison des virus respiratoires 2022-2023, la couverture a été 47,2 % chez les femmes enceintes.

Bien que les effets indésirables maternels et périnatals n’aient généralement pas été liés au vaccin contre la grippe, étude cas-témoins analyse des données 2010-2012 du CDC Lien de données sur la sécurité des vaccins (VSD) a constaté une augmentation significative des risques d’avortement spontané chez les mères vaccinées avec le vaccin antigrippal A inactivé (pH1N1) au cours de la saison grippale précédente dans les 28 premiers jours après la vaccination (OR ajusté 7,7, IC à 95 % 2,2-27,3). étude plus vaste L’analyse de cette base de données au cours de plusieurs saisons de grippe ultérieures n’a pas permis de confirmer cette association.

Pour la présente étude, Getahun et ses collègues se sont appuyés sur les données de sécurité des vaccins post-commercialisation du VSD collectées par le CDC et 13 plans de santé intégrés.

L’étude de cohorte longitudinale rétrospective a porté sur les données de VSD de 82 055 femmes ayant eu deux grossesses uniques entre 2004 et 2018. Dans cette population, 54,7 % avaient reçu un vaccin contre la grippe lors de grossesses successives et 45,3 % n’avaient pas été vaccinées pour les deux grossesses. L’âge moyen au début de la deuxième grossesse était d’environ 32 ans dans le groupe vacciné et de 31 ans dans le groupe non vacciné.

Les femmes vaccinées étaient plus susceptibles d’avoir 30 ans ou plus, d’être diplômées de l’enseignement supérieur, d’avoir bénéficié de soins prénatals plus précoces ou plus fréquents et d’avoir eu des grossesses espacées de 1 à 3,49 ans. Elles étaient également plus susceptibles de présenter une ou plusieurs comorbidités.

Dans l’analyse initiale brute de l’étude, les chercheurs ont constaté que les femmes vaccinées lors de grossesses successives présentaient des risques légèrement accrus de prééclampsie ou d’éclampsie (RR 1,15, IC à 95 % 1,06-1,24), de rupture prématurée des membranes (RR 1,13, IC à 95 % 1,08-1,18) et de chorioamnionite (RR 1,14, IC à 95 % 1,03-1,26).

Cependant, après ajustement pour tenir compte de divers facteurs connus pour influencer négativement les issues périnatales, la vaccination n’était plus un facteur de risque indépendant d’issue périnatale défavorable. Les facteurs ajustés comprenaient l’âge maternel, le tabagisme et la consommation d’alcool pendant la grossesse, l’indice de masse corporelle avant la grossesse, la prise de poids gestationnelle, les comorbidités maternelles et les antécédents d’issues périnatales défavorables lors d’une grossesse antérieure, entre autres.

Les auteurs ont reconnu plusieurs limites à leur étude. Les femmes peuvent avoir reçu le vaccin contre la grippe en dehors des établissements de santé participant au programme VSD, par exemple au travail ou dans une pharmacie de détail. Seules les données relatives aux grossesses ayant donné lieu à une naissance vivante ont été incluses. De plus, les résultats peuvent avoir été biaisés en raison de facteurs de confusion potentiels non mesurés.

