Les vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le VRS sont désormais disponibles pour les personnes les plus à risque

UNITÉ DE SANTÉ DU DISTRICT DE SIMCOE MUSKOKA

C’est cette période de l’année où les virus respiratoires contagieux, comme la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS), sont en augmentation. Pour vous protéger et protéger votre entourage, le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka (SMDHU) rappelle aux gens de se faire vacciner.

Actuellement, les vaccins contre la COVID-19 et la grippe sont disponibles sur pharmacies locales participantes et certains fournisseurs de soins primaires dans la région de Simcoe Muskoka pour ceux qui sont les plus à risque d’infection grave.

À partir du lundi 28 octobre, il est recommandé au reste du grand public de se faire également vacciner.

Les vaccins financés par l’État pour protéger contre la grippe et le vaccin KP.2 COVID-19 mis à jour sont recommandés à toute personne âgée de six mois et plus. Ils sont disponibles à pharmacies locales participantes et certains prestataires de soins primaires. Les pharmaciens peuvent administrer le vaccin contre la grippe aux enfants âgés de deux ans et plus, et le vaccin contre la COVID-19 aux enfants âgés de six mois et plus.

« La grippe saisonnière, la COVID-19 et le VRS sont toutes des infections respiratoires très contagieuses qui peuvent entraîner des maladies graves, et nous disposons de trois vaccins sûrs et efficaces pour nous protéger contre elles », explique le Dr Colin Lee, médecin-hygiéniste adjoint du SMDHU. « Cette année, l’Ontario offre également protection pour tous les nourrissons contre le VRSalors qu’auparavant, cela n’était disponible que pour les bébés prématurés et à haut risque. Le VRS peut être très grave pour les bébés, avec 3 850 nécessitant une hospitalisation au cours de la saison 2022/23 et 538 d’entre eux étant admis en unité de soins intensifs. La vaccination contre le VRS réduit le risque d’hospitalisation de 80 pour cent. Pour être protégé immédiatement, vous pouvez recevoir plusieurs vaccins en même temps.

La vaccination contre le VRS est disponible pour tous les nourrissons né en 2024. Il est également disponible pour les personnes âgées de moins de deux ans avec certains problèmes de santé. Afin d’offrir une meilleure protection, les hôpitaux commenceront à vacciner tous les nouveau-nés peu de temps après l’accouchement et avant leur retour chez eux d’ici avril environ. Si vous avez un enfant né en 2024 mais que vous n’avez pas reçu le vaccin contre le VRS parce que ce vaccin n’est disponible que maintenant, veuillez en parler à votre fournisseur de soins de santé. Le vaccin contre le VRS est également disponible pour les personnes enceintes entre 32 et 36 semaines gestation dans certaines circonstances pour protéger le nourrisson à sa naissance. Veuillez parler à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions concernant l’éligibilité.

Financé par l’État Vaccin contre le VRS est également disponible auprès du programme de vaccination contre le VRS pour les personnes âgées à haut risque pour les personnes admissibles âgées de 60 ans et plus, y compris les personnes vivant dans des foyers de soins de longue durée, des pavillons de soins pour personnes âgées ou des maisons de retraite, les personnes souffrant de certains problèmes de santé par l’intermédiaire de leur fournisseur de soins de santé.

Le bureau de santé offre un nombre limité de rendez-vous pour les enfants âgés de six mois à quatre ans qui ne peuvent pas accéder aux vaccins contre la COVID-19 et la grippe par l’intermédiaire d’une pharmacie locale ou de leur fournisseur de soins de santé. Appelez Health Connection au 705-721-7520 ou 1-877-721-7520, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Se faire vacciner est l’une des nombreuses étapes importantes pour protéger votre santé cet automne et cet hiver. En plus de vous faire vacciner, le bureau de santé recommande fortement de prendre des mesures de protection, notamment rester à la maison lorsque vous êtes malade et présenter des symptômes de maladie respiratoire et garder les enfants à la maison de l’école ou de la garderie s’ils sont malades ; se laver les mains et désinfecter fréquemment les surfaces fréquemment touchées ; et porter un masque dans les lieux publics intérieurs, surtout si vous présentez un risque plus élevé d’infection grave.

Si vous présentez un risque plus élevé d’évolution grave de la COVID‑19 et développez des symptômes de la COVID‑19, vous devriez demander un test de dépistage de la COVID‑19 à l’aide de tests antigéniques rapides à domicile disponibles dans certaines pharmacies et prestataires de soins de santé ou vous pouvez consulter le site Web des sites provinciaux de dépistage de la COVID-19. Si votre test est positif, vous pourrez bénéficier des traitements antiviraux pour le COVID-19qui doit être pris dans les cinq à sept premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Il est préférable de parler à l’avance à votre fournisseur de soins de santé pour discuter d’un plan de dépistage et de traitement du COVID-19 avant d’être infecté.

En plus des mesures de protection mentionnées ci-dessus, la circonscription sanitaire vous recommande également de rester au courant de la circulation des virus respiratoires dans nos communautés en vérifiant les informations de la circonscription sanitaire. Mise à jour hebdomadaire sur les virus respiratoires qui est mis à jour tous les mercredis.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou contactez Health Connection au 705-721-7520 ou 1-877-721-7520, en semaine de 8h30 à 16h30

