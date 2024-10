Les vaccins contre la grippe et le COVID-19 seront bientôt disponibles pour les résidents de Grey-Bruce

« Ces vaccins sont sûrs et efficaces pour vous protéger, vous et vos proches, contre des virus respiratoires potentiellement graves cet automne et cet hiver. »

« La vaccination reste la meilleure défense contre les complications graves du COVID-19 et de la grippe », a déclaré Monica Blair, responsable du programme des maladies évitables par la vaccination du GBPH, dans un communiqué de presse. « Le vaccin mis à jour contre la COVID-19 et le vaccin contre la grippe de cette saison peuvent être administrés au même rendez-vous, ce qui vous fait gagner du temps.

Le bureau de santé local a commencé à recevoir les vaccins plus tôt ce mois-ci, et ils sont distribués aux hôpitaux locaux, aux maisons de soins de longue durée et aux maisons de retraite ainsi qu’à d’autres milieux de vie collectifs. Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 de cette saison seront disponibles pour le grand public auprès des prestataires de soins primaires et des pharmacies participantes à partir du 28 octobre.

Contenu de l’article

Le nouveau vaccin contre la COVID-19 contenant le KP.2 et le vaccin contre la grippe de cette saison sont également maintenant distribués aux prestataires de soins primaires et aux pharmacies pour permettre aux personnes appartenant aux populations à haut risque et prioritaires qui courent un plus grand risque de complications liées à la maladie d’être vacciné, a indiqué la santé publique.

Des cliniques de vaccination seront organisées par la santé publique en novembre pour les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner en pharmacie ou chez un prestataire de soins primaires. Les rendez-vous sont obligatoires et seront disponibles à partir de la fin octobre en appelant au 519-376-9420, option 2. Un horaire des cliniques sera disponible au

https://www.publichealthgreybruce.on.ca/About-Us/Event-Calendar

Le ministère de la Santé recommande que tous les adultes et enfants âgés de six mois ou plus reçoivent le vaccin contre la grippe mis à jour chaque automne. Le vaccin met environ deux semaines pour faire pleinement effet.

Le ministère recommande également que toute personne âgée de six mois ou plus reçoive le vaccin mis à jour contre la COVID-19 dès qu’il sera disponible cet automne.

La santé publique rappelle à tous qu’ils peuvent protéger les autres contre les maladies respiratoires en restant à la maison lorsqu’ils sont malades, en se nettoyant fréquemment les mains et les surfaces fréquemment touchées et en respectant l’étiquette en matière de toux et d’éternuements.

Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner auprès d’un fournisseur de soins primaires ou d’une pharmacie sont priés d’appeler la santé publique au 519 376-9420, option 2.