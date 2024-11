Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont maintenant disponibles en Ontario

Les pharmacies locales ont commencé à distribuer le vaccin contre la grippe et le vaccin mis à jour contre la COVID-19.

À partir de lundi, le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 sont désormais disponibles dans les pharmacies participantes, les bureaux de santé publique locaux et les prestataires de soins primaires.

Les autorités déclarent qu’il est sécuritaire de recevoir les deux vaccins en même temps.

Le vaccin COVID-19 est le vaccin Omicron KP.2 mis à jour, qui cible les dernières variantes du virus.

Tous les Ontariens de six mois et plus peuvent recevoir leur prochaine dose de COVID-19 si le délai recommandé s’est écoulé six mois depuis leur dernière dose ou une infection confirmée à la COVID-19.

Rob Modestino, de la pharmacie Rob’s à LaSalle, affirme que les deux vaccins sont disponibles.

« Donc, tout est mis à jour, c’est le nouveau COVID avec les variantes les plus récentes. Et le vaccin contre la grippe, comme toutes les deux années, ils examinent ce qui s’est passé en Australie parce que leurs hivers sont opposés au nôtre, puis ils développent le vaccin contre la grippe en fonction de ce qui s’est passé. les variantes les plus répandues se trouvent dans cette zone.

Il affirme que la demande pour les deux vaccins est élevée.

« À ce stade, notre premier lot de vaccins anti-Covid qu’ils nous ont envoyés est épuisé, nous en sommes donc au deuxième lot, ce qui est un bon signe. En ce qui concerne la grippe, la demande semble être la même que toutes les autres années. Mais je pense que maintenant nous devons commencer à examiner le vaccin contre la COVID, tout comme nous le faisons pour le vaccin contre la grippe, où il s’agit simplement d’un rappel annuel. »

Modestino dit qu’ils encouragent à recevoir les deux vaccins en même temps.

« Le problème est que, bien sûr, de manière normale, nous avons reçu deux fois plus de vaccins contre la grippe que de vaccins contre la COVID, donc c’est un peu difficile d’obtenir les deux. Mais, du mieux que nous pouvons, nous essayons de donner les deux en même temps. »

Ceux qui souhaitent recevoir les vaccins sont encouragés à contacter leur fournisseur de soins de santé ou leur pharmacie locale.

À partir du 4 novembre, des doses du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), Beyfortus, seront également disponibles pour les nourrissons et les enfants à haut risque jusqu’à 24 mois.