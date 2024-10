Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont largement disponibles à Lambton le 28 octobre

Lambton Public Health affirme que les vaccins contre le COVID-19 et la grippe devraient être disponibles dans le comté d’ici le milieu du mois et disponibles au grand public d’ici le 28 octobre.

Dans un communiqué de presse, les responsables ont déclaré que les personnes hospitalisées et les foyers de soins de longue durée recevaient leurs vaccins en premier. Les personnes à haut risque, notamment les enfants, les communautés des Premières Nations, les femmes enceintes, les retraités et les premiers intervenants, seront éligibles à la mi-octobre et le grand public aura accès aux vaccins le 28 octobre.

Il y aura des cliniques de santé publique pour les enfants, les personnes confinées à la maison et les Premières Nations. Les responsables affirment que les pharmacies et les prestataires de soins de santé fourniront des vaccins au grand public.

« L’élargissement des points d’accès aux vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe dans toute la communauté permettra

Lambton Public Health fournira des services aux populations qui ont des obstacles à l’accès au

vaccins », a déclaré la Dre Karalyn Dueck, médecin hygiéniste du comté de Lambton dans un communiqué de presse.

« La disponibilité des rendez-vous avec LPH peut être différente de celle des années passées, mais il est important de

rappelez-vous que tous ceux qui souhaitent recevoir à la fois les vaccins contre la COVID-19 et la grippe pourront

pour les recevoir, avec des points d’accès aux vaccins accrus améliorant la protection communautaire pour tous.