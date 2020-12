Les pays riches ont mis de côté environ 9 milliards des 12 milliards de vaccins principalement développés par l’Occident qui devraient être produits l’année prochaine, tandis que COVAX, un effort mondial pour assurer l’égalité d’accès aux vaccins COVID-19, est en deçà de la capacité promise de 2 milliards. . doses.

Pour les pays qui n’ont pas encore reçu de vaccin, la Chine peut être la seule solution.

La Chine compte six candidats aux étapes finales des essais et est l’un des rares pays à pouvoir produire des vaccins à grande échelle. Les responsables gouvernementaux ont annoncé une capacité de 1 milliard de doses l’année prochaine, le président Xi Jinping ayant promis que les vaccins chinois seront une aubaine pour le monde.

L’utilisation potentielle de son vaccin par des millions de personnes dans d’autres pays donne à la Chine la possibilité à la fois de réparer les dommages causés à sa réputation par une épidémie qui a échappé à ses frontières et de montrer au monde qu’elle peut être un acteur scientifique majeur. être.

Pourtant, les scandales du passé ont porté atteinte à la confiance de ses propres citoyens dans ses vaccins, et des problèmes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement ont jeté le doute sur sa capacité à être un sauveur.

« La question reste de savoir comment la Chine peut garantir la livraison de vaccins fiables », a déclaré Joy Zhang, professeur qui étudie l’éthique des sciences émergentes à l’Université du Kent en Grande-Bretagne. Elle a noté que la Chine « n’est pas transparente sur les données scientifiques et a une histoire difficile de distribution de vaccins ».

Bahreïn est devenu le deuxième pays à approuver un vaccin chinois COVID-19 la semaine dernière, rejoignant les Émirats arabes unis. Le Maroc prévoit d’utiliser les vaccins chinois dans une campagne de vaccination massive à partir de ce mois. Les vaccins chinois sont également en attente d’approbation en Turquie, en Indonésie et au Brésil, tandis que les tests se poursuivent dans plus d’une douzaine de pays, dont la Russie, l’Égypte et le Mexique.

Dans certains pays, les vaccins chinois sont considérés avec suspicion. Le président brésilien Jair Bolsonaro a mis en doute à plusieurs reprises l’efficacité du candidat vaccinal de la société chinoise Sinovac sans citer aucune preuve, affirmant que les Brésiliens ne seront pas utilisés comme « cobayes ».

De nombreux experts louent les capacités vaccinales de la Chine.

« Les études semblent bonnes », a déclaré Jamie Triccas, chef de l’immunologie et des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université de Sydney, faisant référence aux résultats d’essais cliniques publiés dans des revues scientifiques. « Je ne m’inquiéterais pas trop à ce sujet. »

La Chine met en place des programmes de vaccination depuis plus d’une décennie. Il a produit des vaccins très efficaces pour sa propre population, y compris des vaccins contre la rougeole et l’hépatite, a déclaré Jin Dong-yan, professeur de médecine à l’Université de Hong Kong.

« Il n’y a pas d’épidémie majeure de ces maladies en Chine », a-t-il déclaré. « Cela signifie que les vaccins sont sûrs et efficaces. »

La Chine a travaillé avec la Fondation Gates et d’autres au cours de la dernière décennie pour améliorer la qualité de fabrication. L’Organisation mondiale de la santé a préqualifié cinq vaccins chinois non COVID-19, permettant aux agences des Nations Unies de les acheter pour d’autres pays.

Les sociétés dont les produits ont remporté la pré-qualification incluent Sinovac et la société d’État Sinopharm, deux principaux développeurs de vaccins COVID-19.

Pourtant, l’Institut des produits biologiques de Wuhan, une filiale de Sinopharm derrière l’un des candidats COVID-19, a été impliqué dans un scandale de vaccination en 2018.

Les inspecteurs du gouvernement ont constaté que l’entreprise, basée dans la ville où le coronavirus a été découvert pour la première fois l’année dernière, avait administré des centaines de milliers de doses inefficaces d’un vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en raison d’un équipement défectueux.

Cette même année, il a été rapporté que Changsheng Biotechnology Co. données sur un vaccin antirabique.

En 2016, les médias chinois ont révélé que 2 millions de doses de différents vaccins pour enfants avaient été mal stockées et vendues dans tout le pays pendant des années.

La couverture vaccinale a chuté après ces scandales.

«Tous mes amis chinois locaux sont des domestiques, ils sont aisés et aucun d’entre eux n’achètera de médicaments fabriqués en Chine. C’est juste comme ça », a déclaré Ray Yip, ancien directeur national de la Fondation Gates en Chine. Il a dit qu’il était l’un des rares à ne pas craindre d’acheter des médicaments fabriqués en Chine.

La Chine a révisé ses lois en 2017 et 2019 pour renforcer la gestion du stockage des vaccins et augmenter les inspections et les sanctions pour les vaccins défectueux.

Les principaux développeurs de vaccins COVID-19 du pays ont publié un certain nombre de résultats scientifiques dans des revues scientifiques à comité de lecture. Mais les experts internationaux se sont demandé comment la Chine recrutait des volontaires et quel type de suivi existait pour les effets secondaires potentiels. Les entreprises chinoises et les représentants du gouvernement n’ont pas publié de détails.

Désormais, après la publication des données sur l’efficacité des vaccins occidentaux développés par Pfizer et Moderna, les experts attendent les résultats chinois. Les régulateurs des EAU, où un vaccin Sinopharm était testé, ont déclaré qu’il semblait efficace à 86% sur la base des données provisoires des essais cliniques. Le gouvernement turc a annoncé jeudi que Sinovac était efficace à 91,25% sur la base de données intermédiaires.

Sinopharm n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les données d’efficacité du vaccin. Sinovac et CanSino, une autre société chinoise de vaccins, n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue.

Pour certaines personnes vivant dans des pays où la pandémie ne montre aucun signe de soulagement, le pays d’origine d’un vaccin n’a pas d’importance.

«Je prévois de le prendre, le premier à venir, si ça se passe bien», a déclaré Daniel Alves Santos, chef dans un restaurant de Rio de Janeiro. « Et j’espère que Dieu aide. »

Les rédacteurs Associated Press David Biller à Rio de Janeiro et María Verza à Mexico ont contribué à ce rapport.