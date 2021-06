Les vaccins caillots plus mortels que COVID en Australie cette année

Le plus haut responsable médical australien a exhorté lundi les compatriotes qui ont reçu un vaccin AstraZeneca COVID à « ne pas retarder » l’obtention de la deuxième dose – même si le vaccin a été lié à plus de décès que COVID en Australie cette année.

Le médecin-chef Paul Kelly, après une réunion du Cabinet national, a réitéré les avantages de la vaccination et a encouragé les Australiens à rester vigilants quant aux symptômes du COVID-19. Il a déclaré au réseau australien ABC que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la lutte contre le COVID-19 « dépassaient de loin » les risques de développer un syndrome de coagulation sanguine très rare.

Deux femmes en Australie sont mortes des caillots sanguins. Le seul décès COVID cette année était un voyageur de 80 ans décédé en avril après avoir été infecté à l’étranger et diagnostiqué en quarantaine à l’hôtel. La semaine dernière, les autorités ont recommandé que le vaccin AstraZeneca ne soit administré qu’aux personnes de 60 ans ou plus ; les personnes de 50 à 59 ans ont été encouragées à se faire vacciner à la place par Pfizer.

Aussi dans l’actualité :

►Le gouverneur du Maryland Larry Hogan a annoncé dimanche que l’État n’avait signalé aucun décès lié au COVID et moins de 50 nouveaux cas pour la première fois depuis mars 2020.

►Le comté de Los Angeles a signalé environ deux décès dus au COVID-19 par jour la semaine dernière, contre un pic de 241 en janvier, a rapporté le Los Angeles Times. 57 % des résidents de tous âges sont au moins partiellement vaccinés.

►La police française s’est heurtée à des fêtards alors qu’ils tentaient d’interrompre une rave non autorisée dans l’ouest de la France. Un homme de 22 ans a perdu sa main et plusieurs autres ont été blessés au milieu des violences.

►Un membre de l’équipe olympique ougandaise s’est vu interdire l’entrée au Japon après avoir été testé positif au COVID-19. Il s’agit de la première infection signalée parmi les athlètes arrivant pour les Jeux de Tokyo, qui commencent dans cinq semaines.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 601 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 178,5 millions de cas et plus de 3,86 millions de décès. Plus de 149,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des entreprises telles que Moderna et le partenaire de Pfizer, BioNTech, dont les noms sont familiers des vaccins COVID-19, utilisent l’ARNm pour inciter le corps des patients cancéreux à fabriquer des vaccins qui – espèrent-ils – empêcheront les récidives et les traitements conçus pour combattre les tumeurs avancées. Lire l’histoire complète.

Une pénurie de sang reporte les chirurgies dans certains hôpitaux de la Nouvelle-Angleterre

Certains hôpitaux de la Nouvelle-Angleterre reprogramment les chirurgies, invoquant une pénurie de sang alimentée par la pandémie. Les pénuries de sang périodiques et localisées ne sont pas rares, mais cette pénurie est « sans précédent dans son ampleur », a déclaré le Dr Claudia Cohn, médecin-chef de l’American Association of Blood Banks. Les responsables soulignent un certain nombre de facteurs, notamment la baisse estivale typique des dons de sang à un moment où les chirurgies augmentent en raison des procédures qui ont été reportées pendant la pandémie.

« Nous n’avons rien vu de tel depuis 30 ou 40 ans au moins », a déclaré au Boston Globe le Dr Vishesh Chhibber, directeur de la médecine transfusionnelle à l’UMass Memorial Health.

Les frontières avec le Mexique et le Canada resteront fermées jusqu’en juillet

Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées « pour réduire la propagation » du COVID-19 jusqu’à la fin juillet, a annoncé dimanche le département de la Sécurité intérieure sur Twitter. L’agence, en collaboration avec ses homologues canadien et mexicain, a initialement fermé les frontières nord et sud des États-Unis aux voyageurs d’agrément en mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Depuis, les restrictions ont été prolongées mensuellement et étaient auparavant prolongées jusqu’au 21 juillet.

« L’accès pour le commerce et les voyages essentiels » est toujours autorisé, selon le DHS.

La variante Delta pourrait alimenter la vague d’automne aux États-Unis

Environ 45% de la population américaine est entièrement vaccinée contre le COVID-19 et les cas sont en baisse dans la majorité des États. Mais la propagation de la variante Delta hautement contagieuse parmi les non vaccinés pourrait constituer une nouvelle menace, avertissent les responsables de la santé publique. La variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, représente désormais jusqu’à 10 % des cas aux États-Unis.

La variante Delta pourrait déclencher une augmentation à l’automne si seulement 75 % de la population du pays est vaccinée, a déclaré dimanche l’ancien chef de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, dans l’émission « Face the Nation » de CBS.

L’Afghanistan fait face à une troisième vague meurtrière

L’Afghanistan se précipite pour augmenter l’approvisionnement en oxygène alors qu’une troisième vague mortelle de COVID-19 s’aggrave, a déclaré un haut responsable de la santé à l’Associated Press. Le gouvernement installe des usines d’approvisionnement en oxygène dans 10 provinces où jusqu’à 65% des personnes testées dans certaines régions sont positives, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ghulam Dastigir Nazari. Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, tout ce qui est supérieur à 5% montre que les autorités ne testent pas assez largement, permettant au virus de se propager sans contrôle. L’Afghanistan effectue à peine 4 000 tests par jour et souvent beaucoup moins.

Le nombre d’infections sur 24 heures en Afghanistan a également poursuivi son ascension, passant de 1 500 à la fin du mois de mai, alors que le ministère de la Santé qualifiait déjà l’augmentation de « crise », à plus de 2 300 cette semaine.

Un complexe de la Barbade propose aux clients et aux habitants des tests COVID-19 sur place

Un complexe de la Barbade a créé un tout premier laboratoire COVID-19 dans un hôtel des Caraïbes. Paul Doyle, le propriétaire de The Crane Resort, a travaillé avec le Laboratoire de santé publique de la Barbade et l’Organisation mondiale de la santé pour recevoir des conseils et acquérir l’équipement pour les tests sur site.

Pour certains clients voyageant à l’étranger, le retour chez eux nécessite un test COVID-19 négatif. Certains hôtels et propriétés proposent des tests sur place, mais s’appuient sur des processus de laboratoire hors site, ce qui entraîne une attente plus longue pour recevoir les résultats. Le laboratoire du complexe effectue des tests sur place afin que les tests puissent revenir en quelques heures.

L’hôtel dispose actuellement à la fois de tests PCR COVID et de tests rapides d’antigènes, qui fournissent des résultats en 15 minutes. Selon le test requis, le laboratoire peut fournir aux clients des tests COVID-19 rapides et pratiques requis pour voyager. Le laboratoire est également ouvert aux habitants, aux expatriés et aux clients d’autres hôtels.

« Nous savons que les visiteurs qui ont été bloqués et ont attendu longtemps pour leurs vacances apprécieront une expérience aéroportuaire sans tracas et des résultats de test rapides », a déclaré Doyle à Forbes.

-Steven Vargas

Contribuer : The Associated Press.