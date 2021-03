Les vaccins britanniques Covid devraient réduire davantage le risque de mourir ou d’être hospitalisé chez les jeunes adultes

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination chez PHE, a déclaré aujourd’hui qu’elle s’attend à ce que les vaccins offrent une « protection encore plus forte » aux groupes d’âge plus jeunes.

Les vaccins contre les coronavirus en cours de déploiement en Grande-Bretagne offriront une protection encore plus forte aux jeunes adultes, a déclaré aujourd’hui un scientifique de haut niveau du gouvernement.

Public Health England a publié hier soir sa première grande analyse dans le monde réel de l’impact des vaccins Pfizer et de l’Université d’Oxford sur l’épidémie au Royaume-Uni.

Les données extrêmement encourageantes ont montré qu’une seule injection de l’un ou l’autre des vaccins réduisait de 80% les taux d’hospitalisation chez les plus de 80% et empêchait six personnes sur dix de tomber malades.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination chez PHE qui a dirigé l’analyse, a déclaré aujourd’hui qu’elle s’attend à ce que les vaccins offrent une « protection encore plus forte » aux groupes d’âge plus jeunes.

Mais elle a affirmé que l’effet des coups ne serait pas aussi évident dans les chiffres, car les personnes statistiquement plus jeunes sont moins susceptibles de mourir ou de tomber malades avec Covid en premier lieu.

Tous les signes indiquent que le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour échapper complètement au verrouillage d’ici le 21 juin, lorsque No10 a promis de lever tous les trottoirs tant que le déploiement du jab est un succès.

Plus de 20 millions de Britanniques ont maintenant reçu leur première dose de vaccins Covid et environ 800 000 personnes ont reçu les deux injections.

Les vaccins sont offerts aux plus de 65 ans, au personnel de santé et de soins sociaux et aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Les graphiques de l’analyse du BSP montrent comment le nombre de personnes vaccinées testées positives pour la maladie chute d’environ 60% après un mois

Les résultats parmi les plus de 80 ans qui ont reçu les deux doses de vaccins Pfizer montrent que le risque d’infection chute de plus de 60% après la première dose. L’efficacité après les deux doses est supérieure à 80%

Comparaison des vaccins Pfizer (à gauche) et Oxford (à droite) dans tous les groupes d’âge après une dose: Le vaccin britannique semble plus efficace lorsqu’une seule dose est administrée

S’exprimant ce matin dans l’émission BBC Radio 4 Today au sujet de l’analyse de PHE, le Dr Ramsay a déclaré: « Nous avons pu montrer que même si des personnes contractaient un cas de Covid après avoir été vaccinées, leur risque d’hospitalisation et de décès était nettement réduit. »

Quant à savoir si cela est susceptible d’être reproduit dans les groupes d’âge à mesure que le déploiement touche plus de jeunes, elle a déclaré: « Oui, nous nous attendons à ce que ce soit une protection plus forte contre le vaccin.

«La seule différence est évidemment que, plus bas dans la tranche d’âge, c’est que les chances des gens d’être hospitalisés et de mourir sont beaucoup plus faibles parce que c’est une maladie qui est à l’origine de la majeure partie de sa morbidité chez les personnes âgées.

« Donc, nous ne pourrions peut-être pas voir l’effet aussi nettement que nous l’avons pu dans ce groupe qui a été vacciné en premier. »

Elle a ajouté que «cela montre vraiment que le groupe que nous avons ciblé était le bon groupe pour la vaccination, car c’est le groupe dans lequel les décès et les hospitalisations se produisaient».

Les données de PHE suggèrent également que le vaccin Pfizer / BioNTech, qui a été le premier à être approuvé et déployé un mois avant le coup d’Oxford / AstraZeneca, conduit à une réduction de 83% des décès dus à Covid.

L’équipe a déclaré qu’elle ne pouvait pas encore prédire avec précision l’impact du coup d’Oxford sur les décès, car il n’y avait pas eu suffisamment de temps et de données depuis son lancement.

PHE a également évalué la protection contre le COVID symptomatique chez les personnes de plus de 70 ans. Il a constaté que quatre semaines après le premier vaccin, l’efficacité variait entre 57 et 61% pour le vaccin Pfizer et 60 à 73% pour le vaccin Oxford.

Cela intervient alors que la France a annoncé qu’elle commencerait à donner le vaccin d’Oxford aux plus de 65 ans dans un revirement humiliant pour le président Macron après avoir personnellement mis en doute son efficacité.

Olivier Veran, le ministre français de la Santé, a déclaré hier que le jab sera bientôt mis à la disposition des personnes âgées de 50 à 75 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents qui les rendent vulnérables à Covid.

Cette décision est conçue comme une « première étape » vers la mise à disposition du vaccin à tous les plus de 65 ans lorsque l’agence nationale des vaccins publiera un nouveau rapport sur le vaccin, prévu cette semaine.

La décision exercera une pression sur d’autres pays européens qui ont défié les organismes de santé mondiaux en limitant l’utilisation du coup chez les personnes âgées – y compris l’Allemagne et la Suède – pour qu’ils inversent leurs propres politiques.

Cela vient après qu’une multitude de données réelles ont montré que le vaccin britannique d’Oxford réduisait de plus de 80% les hospitalisations chez les plus de 65 ans et qu’il pourrait être légèrement plus efficace que le vaccin Pfizer, produit en masse en Europe.

Les données vont à l’encontre des remarques faites par Macron le mois dernier, lorsqu’il a déclaré que le vaccin était « quasi inefficace » chez les personnes âgées.

Dans un signe de frustration croissante face à la pagaille des vaccins en Europe, le Danemark et l’Autriche ont confirmé mardi qu’ils chercheraient tous deux des vaccins Covid en dehors de l’Union à l’avenir.

Le dirigeant autrichien Sebastian Kurz a déclaré qu’il se rendrait jeudi en Israël avec le Premier ministre danois Mette Frederiksen pour discuter de la coopération future dans le domaine des vaccins. Israël dirige le programme de vaccination le plus rapide au monde.

« Nous devons nous préparer à de nouvelles mutations et ne plus dépendre uniquement de l’UE pour la production de vaccins de deuxième génération », a déclaré Kurz.

La France avait auparavant limité l’utilisation du jab AstraZeneca aux personnes âgées de moins de 50 ans et aux travailleurs de la santé.

Cependant, la loi permettait aux personnes âgées de 50 à 65 ans qui avaient une maladie sous-jacente de recevoir le jab Astra. Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans devaient être vaccinées avec le jab Pfizer, même si elles étaient en parfaite santé.

Cela a créé un groupe ambigu, âgé de 65 à 75 ans, qui était trop vieux pour recevoir le jab Astra mais qui ne faisait pas partie du groupe Pfizer obligatoire.

M. Veran a dissipé l’ambiguïté lundi soir en confirmant que toutes les personnes âgées de 50 à 75 ans atteintes d’une maladie sous-jacente pourraient avoir le coup Astra.

Cette décision devrait être une « première étape » vers la recommandation du vaccin Astra à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, car le régulateur du pays a déclaré qu’il se préparait à modifier ses directives – bien que la décision finale n’ait pas encore été publiée.

L’Europe a monté l’un des déploiements de vaccins les plus lents au monde, en raison de la paperasserie bureaucratique, des problèmes d’approvisionnement et de l’ingérence des régulateurs, ce qui signifie qu’il est peu probable de voir la fin des verrouillages de si tôt.