L’impact potentiel sur la santé publique

Cette recherche, financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, a commencé avec le monde en développement à l’esprit.

“L’intention était en fait d’aider les gens dans les pays en développement, car souvent, les gens ne reviennent pas pour une deuxième injection”, explique l’auteur de l’étude Robert Langer, ScD, professeur à l’Institut David H. Koch au MIT.

Mais un plan unique pourrait également profiter au monde développé. L’une des raisons est que les vaccins auto-stimulants pourraient aider ceux qui en reçoivent un à obtenir des réponses en anticorps plus élevées qu’ils ne le feraient avec une seule dose. Cela pourrait signifier une plus grande protection pour la personne et la population, car à mesure que les gens développent une immunité plus forte, les germes peuvent avoir moins de chances d’évoluer et de se propager.

Prenez la pandémie de COVID-19, par exemple. Seulement 67% des américains sont entièrement vaccinés et la plupart des personnes éligibles pour les premier et deuxième rappels ne les ont pas reçus. De nouvelles variantes, telles que les récentes variantes d’Omicron, continuent d’émerger et d’infecter.

“Je pense que ces variantes auraient eu beaucoup moins de chance de se produire si tous ceux qui avaient été vaccinés la première fois avaient reçu des injections répétées, ce qu’ils n’ont pas fait”, déclare Langer.