Avec une nouvelle administration et des vaccins contre les coronavirus en route, il y a de l’espoir pour les États-Unis, même s’ils sont aux prises avec le jalon épouvantable de plus d’un million de nouveaux cas de coronavirus chaque semaine.

Si M. Trump avait écouté ses conseillers médicaux et adopté des mesures pour lutter contre les nouvelles infections à la fin du printemps, il aurait pu être le héros de cette pandémie. Opération Warp Speed semble en bonne voie pour délivrer des vaccins et des thérapies dans un temps record, avec les premières doses de vaccin disponible pour les Américains dès plus tard ce mois-ci. On s’attend à ce que les vaccins s’adressent en premier aux travailleurs de la santé, aux résidents des foyers de soins et aux autres personnes les plus à risque.

Le président élu Joseph R. Biden Jr. héritera des fruits de l’opération Warp Speed ​​et supervisera leur distribution. S’exprimant de manière anonyme, les membres de son équipe de transition ont déclaré qu’ils discutaient déjà de l’opportunité de créer un moyen sûr pour les personnes vaccinées de prouver qu’ils avaient reçu les deux vaccins, et si les vaccins Covid devraient finalement l’être. rendu obligatoire, comme le recommandent certains experts.

Faire cela peut être une lutte politique, mais c’est à l’intérieur Tradition religieuse américaine et dans le cadre du droit américain.