POMPANO BEACH, Floride (AP) – Les premières vaccinations contre le COVID-19 sont en cours dans les maisons de retraite américaines, où le virus a tué plus de 110000 personnes, alors même que le pays se bat pour contenir une poussée si alarmante qu’elle a poussé la Californie à en dispenser des milliers. de sacs mortuaires et aligner les camions de morgue réfrigérés.

Alors que le déploiement des tirs s’accélérait mercredi, les législateurs de Washington ont conclu un programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars, bloqué depuis longtemps, qui enverrait des paiements directs d’environ 600 dollars à la plupart des Américains. Pendant ce temps, les États-Unis semblaient être à quelques jours d’ajouter un deuxième vaccin à leur arsenal.

Dans le même temps, une importante tempête de neige qui se frayait un chemin dans le nord-est a soulevé des inquiétudes selon lesquelles elle pourrait perturber la distribution du premier vaccin.

Les résidents des foyers de soins de Floride ont commencé à recevoir des injections mercredi, après que près de 2000 vaccinations de ce type aient été administrées mardi en Virginie-Occidentale. Des milliers d’autres y sont programmés dans les prochains jours. D’autres États devraient suivre bientôt.

Les personnes âgées et infirmes en soins de longue durée ont été parmi les plus vulnérables au virus et, avec les agents de santé, sont les premiers à obtenir les approvisionnements initiaux limités du vaccin mis au point par Pfizer et l’allemand BioNTech. Les résidents et les travailleurs des foyers de soins représentent plus d’un tiers des quelque 300000 décès confirmés par COVID-19 dans le pays.

En Floride, le paradis des retraités de longue date dont les 141 000 résidents des maisons de soins infirmiers sont les deuxièmes de tous les États derrière la Californie, le désir de se faire vacciner était associé à une certaine anxiété.

«J’espère que cela m’aidera à obtenir le COVID», a déclaré Vera Leip, institutrice à la retraite, âgée de 88 ans, résidente du village de John Knox près de Fort Lauderdale. « Je n’en sais rien, mais je préférerais ne pas l’avoir. »

Le foyer n’exige pas que ses employés reçoivent le vaccin, et seulement 80 des 200 membres du personnel de l’établissement de soins infirmiers qualifiés se sont portés volontaires pour la première vague, a déclaré Mark Rayner, son directeur des services de santé. Il a déclaré que beaucoup de ceux qui refusaient le vaccin étaient afro-américains et ne lui faisaient pas confiance, étant donné l’histoire de l’expérimentation médicale sur les Noirs.

«Ils ont peur», dit-il. «Il y a cette ligne culturelle même autant que nous les éduquons.»

La Virginie-Occidentale, avec l’une des populations les plus anciennes et les plus malsaines d’Amérique, travaille avec de petites pharmacies locales pour atteindre les maisons de soins infirmiers à travers l’État fortement rural, surpassant les États qui comptent sur un partenariat avec les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens pour lancer tout jour maintenant.

Marty Wright, chef de la West Virginia Health Care Association, qui représente les maisons de retraite et les communautés de vie assistée, a déclaré que les pharmacies de l’État s’attendaient à recevoir 7 000 doses dans les armes d’ici la fin de la semaine.

Les développements surviennent alors que la crise devient de plus en plus dramatique par de nombreuses mesures.

Les États-Unis ont enregistré plus de 3000 décès mardi pour la troisième fois en moins d’une semaine, éclipsant facilement les sommets observés au printemps dernier. Les nouveaux cas sont en cours à plus de 212 000 par jour en moyenne. Et le nombre d’Américains à l’hôpital atteints du COVID-19 a atteint un autre sommet sans précédent mardi d’environ 113000.

La Californie distribue 5 000 sacs mortuaires, principalement dans les régions durement touchées de Los Angeles et de San Diego, et dispose de 60 remorques réfrigérées comme des morgues de fortune. L’État enregistre en moyenne 163 décès par virus par jour, contre 63 il y a à peine deux semaines.

De nombreux hôpitaux californiens manquent d’espace dans les services de soins intensifs, car l’État enregistre en moyenne environ 32 500 nouveaux cas de virus par jour. Cela représente environ 14 000 par jour au début du mois.

«Nos hôpitaux sont assiégés et nos modèles ne montrent aucune fin en vue», a déclaré le Dr Christina Ghaly, directrice des services de santé du comté de Los Angeles.

Dans le comté de Fresno, les responsables ont déclaré que seuls quelques lits de soins intensifs restaient disponibles et se remplissaient rapidement. Pour suivre le rythme, le système hospitalier du comté a passé un contrat avec une société de Virginie pour fournir des médecins, des infirmières et autres pour doter en personnel un établissement temporaire de 50 lits qui commencera à recevoir des patients d’ici la fin de la semaine.

Dans le comté d’Orange, les responsables de la santé ont prévu d’envoyer de grandes tentes dans quatre hôpitaux pour aider à accueillir les patients.

Bruce Barton, directeur EMS du comté de Riverside, a déclaré que quelques hôpitaux avaient atteint leur capacité la semaine dernière et que les autorités locales avaient dû intervenir pour prendre certains corps.

Les hôpitaux sont également sous pression en Arizona, où un record de 92% des lits sont occupés, dont près de la moitié avec des personnes atteintes de COVID-19.

«C’est une statistique stupéfiante quand on pense aux choses qui peuvent affliger les gens», a déclaré le Dr Joshua LaBaer, ​​directeur exécutif du Biodesign Institute de l’Arizona State University. «Et cela signifie certainement que les hôpitaux à ce stade doivent prendre des décisions pour garder les gens hors de l’hôpital pour garder des lits disponibles pour les patients COVID. »

Dans la capitale du pays, les dirigeants du Congrès ont déclaré qu’ils espéraient conclure un accord dès mercredi sur un paquet qui étendrait l’aide aux particuliers et aux entreprises et aiderait à expédier des vaccins à des millions de personnes. Cela comprendrait des prestations de chômage fédérales améliorées et une autre série de chèques de relance.

Jeudi, un comité consultatif gouvernemental examinera l’opportunité d’approuver l’utilisation d’urgence d’un deuxième vaccin, fabriqué par Moderna.

Pendant ce temps, les responsables supervisant la distribution du premier vaccin ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la tempête hivernale perturbe la distribution.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que le gouvernement suivait précisément les expéditions de vaccins, avait du personnel en place pour les recevoir et pense que les entreprises qui les transportent – FedEx et UPS – ont l’expertise nécessaire pour surmonter la tempête.

Les écrivains d’Associated Press Cuneyt Dil à Charleston, Virginie-Occidentale; Olga R. Rodriguez à Fresno, Californie; Bob Christie à Phoenix; John Antczak à Los Angeles et Andrew Taylor à Washington ont contribué à ce rapport.