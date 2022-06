Les vaccins antigrippaux sont en retard dans les États à faible taux de vaccination contre la COVID

Par Robert Preidt Journaliste de la Journée de la santé

Journaliste de la journée de la santé

L’analyse des données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis jusqu’en janvier 2022 a montré que les taux de vaccination contre la grippe chez les adultes sont restés relativement stables dans tous les États au cours de la première saison grippale de la pandémie (2020-2021), avant la disponibilité généralisée des vaccins COVID-19.

“Il est alarmant que la controverse entourant la vaccination contre le COVID-19 puisse saper les efforts de santé publique distincts qui sauvent des milliers de vies chaque année”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Richard Leuchter. Il est médecin résident à UCLA Health et à la David Geffen School of Medicine.

En revanche, les taux de vaccination contre la grippe dans les États où les taux de vaccination contre le COVID-19 sont les plus élevés sont passés de 49 % à près de 53 %, selon l’étude. Les résultats ont été publiés le 15 juin dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre sous forme de lettre à l’éditeur.

Les taux de vaccination complète contre le COVID-19 variaient de 50 % en Alabama à 81 % dans le Rhode Island jusqu’en janvier 2022. Les taux de vaccination contre la grippe jusqu’en janvier de la saison grippale 2021-2022 variaient également, allant de 31 % dans le Mississippi à 59 % dans le Connecticut.

Le taux de vaccination COVID-19 moyen d’un État pourrait expliquer 60% de la variation de son taux de vaccination contre la grippe, ce qui “est une preuve convaincante que les comportements de vaccination contre la grippe et les vaccins COVID-19 sont inextricablement liés”, a déclaré Leuchter dans un communiqué de presse universitaire.

Les résultats peuvent indiquer qu’une faible utilisation de la vaccination contre le COVID-19 s’est répercutée sur la vaccination contre la grippe, ont suggéré les chercheurs.

“De nombreux Américains qui n’avaient jamais refusé un vaccin de routine, potentiellement salvateur, ont commencé à le faire. Cela confirme ce que j’ai vu dans ma pratique clinique et suggère que les informations et les politiques spécifiques aux vaccins COVID-19 peuvent éroder la confiance plus générale dans la médecine et le rôle de notre gouvernement dans la santé publique », a déclaré Leuchter.