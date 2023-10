Les vaccins à ARNm viennent de remporter un prix Nobel. Ils sont désormais prêts pour le prochain acte.

L’autre raison est que les chercheurs peuvent ajouter de l’ARNm pour de nombreuses souches de grippe différentes afin de créer un vaccin susceptible d’offrir une protection plus large. L’année dernière, une équipe de l’Université de Pennsylvanie a testé un vaccin à ARNm contenant des antigènes des 20 sous-types connus de grippe qui infectent les humains. Chez les souris et les furets, le vaccin protège contre les souches qui correspondent au vaccin et contre les souches qui ne le correspondent pas. Cette année, les National Institutes of Health ont lancé un essai clinique pour tester un autre vaccin contre la grippe à ARNm qui ne contient pas plusieurs antigènes, mais est conçu pour susciter une réponse à une partie du virus qui n’est pas aussi susceptible de changer d’une année à l’autre. année.

La grippe n’est qu’un début. La liste des maladies pour lesquelles des vaccins à ARNm sont développés est longue et continue : paludisme, VIH, virus Zika, virus d’Epstein-Barr, cytomégalovirus, herpès, norovirus, maladie de Lyme, virus Nipah, C. difficilel’hépatite C, la leptospirose, la tuberculose, le zona, l’acné, la chlamydia et bien d’autres.

Mais attendez! Il y a plus. L’ARNm pourrait être un moyen puissant de traiter les maladies, pas seulement de les prévenir. En fait, il a été initialement envisagé comme thérapeutique. Les thérapies contre le cancer basées sur l’ARNm sont testées depuis une décennie. L’idée ici est de fournir un ARNm codant pour des protéines à la surface de la tumeur. Le système immunitaire apprendrait alors à reconnaître ces antigènes et pourrait détecter et attaquer plus efficacement les tissus cancéreux.

Les entreprises travaillent également sur des thérapies à base d’ARNm pour des maladies rares, comme la mucoviscidose. Les personnes atteintes de cette maladie présentent des mutations dans un gène appelé CFTR, le régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose. Ces mutations signifient que la protéine CFTR, qui aide l’eau à entrer et sortir des cellules, ne fonctionne pas correctement, conduisant à la formation de mucus collant qui obstrue les poumons et provoque des infections respiratoires récurrentes.

Vertex, en collaboration avec Moderna, a développé un ARNm conçu pour être inhalé. Une fois à l’intérieur des poumons, les cellules traduisent le code en CFTR fonctionnel. À la fin de l’année dernière, la Food and Drug Administration (FDA) a donné le feu vert à Vertex pour lancer un essai visant à tester l’ARNm pour la mucoviscidose. Moderna a également lancé des essais cliniques pour tester des thérapies contre l’acidémie méthylmalonique, une maladie qui affecte la fonction du foie, et l’acidémie propionique, un trouble métabolique rare.

Tous ces efforts ne seront pas couronnés de succès. En fait, beaucoup ne le feront pas. Mais la manne de l’ARNm est sûre de rapporter quelques victoires. Lorsque Karikó et Weissman ont fait leur découverte révolutionnaire en 2005, « J’ai dit à Kati que nos téléphones allaient sonner sans décrocher », a déclaré Weissman dans une interview avec le magazine des anciens élèves de l’Université de Boston en 2021. « Mais rien ne s’est produit. Nous n’avons pas reçu un seul appel. » Aujourd’hui, je pense qu’il est raisonnable de supposer que leurs téléphones n’arrêteront pas de sonner.