L’Allemagne pourrait être confrontée à une nouvelle vague de cas de Covid-19, a déclaré dimanche Helge Braun, chef de cabinet de Merkel, au tabloïd allemand Bild. « Le nombre de nouvelles infections augmente encore plus rapidement que lors des vagues précédentes. Cela m’inquiète beaucoup », Braun, qui est également médecin lui-même, a prévenu.

Le responsable a déclaré que le pays pourrait atteindre quelque 100 000 infections quotidiennes en seulement neuf semaines, ce qui inciterait probablement le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du virus.

« Si nous avons un taux d’infection élevé malgré nos procédures de test, les non vaccinés devront réduire leurs contacts », a-t-il ajouté. dit Braun. Cela signifierait que les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à se rendre dans un restaurant, un cinéma ou un stade même si elles ont été testées simplement parce que « le risque pour tous les autres est trop élevé. »

Ceux qui ont été vaccinés auront certainement plus de liberté que ceux qui n’ont pas été vaccinés.

Le chef de la chancellerie a également averti qu’une quatrième vague de Covid-19 exercerait une pression énorme sur l’économie, les congés de maladie pouvant atteindre « des sommets historiques » car de nombreuses personnes non vaccinées devraient de toute façon être mises en quarantaine si elles entrent en contact avec une personne infectée.

Le responsable a également nommé la vaccination comme le meilleur remède contre une quatrième vague imminente. Il a encouragé les municipalités à offrir aux gens « Plus facile » moyens d’obtenir un jab et a exhorté les employeurs à « promouvoir la vaccination » – pour leur propre bien.

« La vaccination me protège [to] 90% d’une grave maladie corona », Braun a déclaré, ajoutant que toute personne qui reçoit un jab et ne tombe pas malade lorsque la maladie frappe « seraient nécessaires de toute urgence sur leur lieu de travail ».

Le chef de cabinet de Merkel a également imputé à peu près toute épidémie saisonnière à ceux qui ne voulaient pas prendre un jab. L’Allemagne n’obtient pas de taux d’infection élevés chez les personnes vaccinées, même si certains tests de laboratoire détectent le virus dans leur corps, a-t-il soutenu. Les taux d’infection élevés sont le résultat de « des infections graves dans la population non vaccinée si le taux de vaccination n’est pas assez élevé », il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé si gifler une certaine partie de la population avec des restrictions ciblées était légalement autorisé, Braun a déclaré que l’État « a le devoir de protéger la santé de ses citoyens ». Il a également affirmé que l’Allemagne pourrait éviter un autre verrouillage total si le taux de vaccination est suffisamment élevé.

Certains politiciens allemands, cependant, croyaient clairement que Berlin dépasserait ses frontières si elle introduisait de telles restrictions.

Le chef adjoint du Parti libre-démocrate Wolfgang Kubicki a fustigé la proposition comme étant de facto « introduction de la vaccination obligatoire par la porte arrière ».

Une telle catégorisation des droits fondamentaux en une première et une deuxième classe est clairement inconstitutionnelle.

Merkel s’est limitée plus tôt à dire que « Le plus [there are of those] qui sont vaccinés, plus nous serons libres à nouveau. Elle n’a mentionné aucune des mesures proposées par Braun.

Armin Laschet, successeur potentiel de Merkel et candidat chancelier de son parti aux élections législatives de septembre, a également pris ses distances avec ce qu’il a appelé « vaccination obligatoire » et tente de « faire indirectement pression sur les gens pour qu’ils se fassent vacciner. »

Dans un pays libre, il existe des libertés civiles non seulement pour certains groupes.

Un peu plus de 49% des Allemands étaient complètement vaccinés au 23 juillet, selon l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande responsable du contrôle et de la prévention des maladies. Plus de 60% des Allemands ont reçu au moins une dose de vaccin. Pourtant, les médias allemands ont rapporté que les taux de vaccination dans le pays diminuaient progressivement.

Si l’Allemagne introduisait des restrictions pour les personnes non vaccinées, ce ne serait pas le premier pays européen à le faire. En France voisine, le gouvernement du président Emmanuel Macron a déjà introduit le soi-disant « passe-santé » qui sont nécessaires pour que les gens se rendent dans certains lieux publics. Les laissez-passer peuvent également être obtenus si une personne s’est rétablie de Covid-19 au cours des six derniers mois ou a un récent test PCR négatif.

La mesure – introduite avec un mandat de vaccination pour les médecins – a déclenché un tollé public massif et a incité des dizaines de milliers de personnes à descendre dans les rues des villes françaises pendant deux week-ends consécutifs pour exprimer leur mécontentement.

