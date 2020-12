Colleen Mallory attendait ce moment. Sa mère souffre de démence sévère, et depuis que Life Care a été verrouillé l’hiver dernier, sa famille lui a rendu visite principalement en se tenant devant sa fenêtre, en lui faisant un signe de la main et en disant «Je t’aime».

C’était le début de ce que les résidents, les familles et les employés espèrent être un tournant dans une pandémie qui a tué des dizaines de milliers de personnes dans des établissements de soins de longue durée. Lundi, les équipes de vaccination de Walgreens et de CVS se déplaçaient dans les installations à travers le pays, début d’une longue et difficile campagne pour vacciner certaines des personnes les plus vulnérables du pays.

La famille de Mme Mallory a autorisé Life Care à vacciner sa mère, et Mme Mallory a dit qu’elle avait appelé et appelé, anxieuse de savoir si cela s’était réellement produit. «Je ne peux joindre personne», dit-elle. «Ce serait bien de savoir.»

La scène était tout à fait différente l’hiver dernier, lorsque la maison de retraite calme et ombragée est devenue une scène de veillée sombre et de mises à jour quotidiennes sur les décès et le nombre de cas. Les journalistes se pressaient à l’extérieur de l’établissement fermé à clé alors que les ambulances conduisaient les résidents à l’hôpital et les familles regardaient à travers les fenêtres pour vérifier les parents et les grands-parents.

Les responsables de Life Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements sur le nombre de membres du personnel et de résidents qui avaient été vaccinés lundi, ou sur le temps qu’il faudrait pour tous les vacciner.