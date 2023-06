Les vaccinations Mpox prolongées à Londres après un pic de cas

Les responsables de la santé prolongent les vaccinations contre le mpox à Londres après avoir enregistré un nouveau pic de cas dans la capitale ces dernières semaines, principalement parmi les personnes non vaccinées.

Le programme national de vaccination contre l’épidémie de mpox géré par l’Agence britannique de sécurité sanitaire doit se terminer fin juillet, mais des injections seront disponibles dans la capitale au-delà de cette date après la détection de 11 nouveaux cas, ont indiqué des responsables.

La plupart des cas récents de la maladie virale, anciennement connu sous le nom de monkeypoxétaient chez des personnes non vaccinées, tandis que trois infections ont été trouvées chez des personnes qui n’avaient reçu qu’une seule dose du vaccin qui nécessite deux injections pour obtenir une protection maximale.

Londres a été au centre de la majorité des cas de mpox au Royaume-Uni cette année. Les infections se propagent principalement par le biais de réseaux sexuels interconnectés d’hommes homosexuels, bisexuels ou autres ayant des rapports sexuels avec des hommes, a déclaré l’UKHSA.

« Il est vital que nous répondions aux récentes augmentations de cas, et c’est pourquoi nous étendons les vaccinations mpox à Londres », a déclaré le professeur Susan Hopkins, conseillère médicale en chef à l’UKHSA. « Si vous vivez à Londres ou voyagez régulièrement là-bas ou à l’étranger et que vous avez des relations sexuelles et que vous êtes éligible à la vaccination, veuillez en tenir compte. »

L’agence surveille les nouveaux cas pour détecter les signes de nouvelles grappes et travaille avec le NHS England sur des options alternatives pour fournir des vaccinations contre le mpox à travers le pays, en particulier lorsque des épidémies locales se produisent.

L’extension du programme de vaccination signifie que les personnes éligibles au vaccin qui ne vivent pas à Londres, mais qui s’y rendent régulièrement ou à l’étranger pour avoir des relations sexuelles, peuvent prenez rendez-vous dans la capitale pour recevoir le vaccin.

Les personnes éligibles comprennent les homosexuels, les bisexuels ou d’autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes qui ont plusieurs partenaires sexuels, participent à des rapports sexuels en groupe ou assistent à des rapports sexuels dans des locaux. Le personnel qui travaille dans ces locaux est également éligible, précise l’agence.

Les infections à Mpox ont grimpé en flèche l’année dernière après la détection des premiers cas d’une épidémie mondiale au Royaume-Uni au printemps 2022. Plus de 80 000 personnes ont été touchées dans plus de 100 pays. Bien que l’infection à mpox soit bénigne pour de nombreuses personnes, elle peut provoquer des éruptions cutanées et des cloques, de la fièvre et des maux de tête, ainsi que des affections plus graves telles qu’une inflammation du cerveau et des convulsions. La vaccination aide à réduire la gravité des symptômes et à empêcher les gens de la propager davantage.

« Nous encourageons fortement toutes les personnes éligibles à prendre rendez-vous pour recevoir une vaccination contre le mpox, en particulier compte tenu du récent pic inquiétant de cas », a déclaré le Dr Claire Dewsnap, présidente de la British Association for Sexual Health and HIV. « Une dose du vaccin offre une protection contre le virus et la deuxième dose peut prévenir davantage les symptômes graves et la transmission. Ceci est particulièrement important alors que nous entrons dans les mois d’été, pendant lesquels les festivals et les événements sont plus fréquents, ce qui augmente la probabilité que les gens aient plusieurs partenaires sexuels.