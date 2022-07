Les vaccinations mondiales reculent au milieu de la pandémie, selon les Nations Unies

Commentez cette histoire Commentaire

La pandémie de coronavirus a coïncidé avec le pire recul de la couverture vaccinale mondiale depuis une génération, selon de nouvelles données des Nations Unies. Cela s’est produit malgré un effort historique pour développer et distribuer des milliards de vaccins contre les coronavirus pendant la pandémie. Les nouvelles données, publiées jeudi soir par l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé, ont montré que la couverture infantile mondiale moyenne pour les vaccins développés pour 11 maladies clés était passée de 71% en 2019 à 68% en 2021, marquant la première fois en plus de 30 ans que la métrique avait chuté.

La baisse de certains programmes de vaccination clés a été pire. La couverture complète en trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) était de 81 % en 2021, soit une baisse de cinq points de pourcentage par rapport à 2019. Le DTC est souvent utilisé comme référence pour la couverture vaccinale dans le monde, car il est largement utilisé depuis Il y a eu des baisses tout aussi alarmantes de la couverture de la rougeole et de la poliomyélite, deux maladies qui peuvent avoir des effets dévastateurs et mortels.

La couverture vaccinale contre le papillomavirus humain (HPV) a également diminué de cinq points de pourcentage depuis 2019. Comme le vaccin est relativement nouveau et pas aussi largement utilisé que certains autres, cela signifie qu’un quart de toute la couverture mondiale a été perdue, un énorme revers pour le santé des femmes et des enfants.

“Il s’agit d’une alerte rouge pour la santé des enfants. Nous assistons à la plus forte baisse soutenue de la vaccination des enfants depuis une génération. Les conséquences se mesureront en vies », a déclaré Catherine Russell, directrice exécutive de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies axée sur la santé infantile. “Covid-19 n’est pas une excuse.”

Le nombre d’enfants soit non complètement vaccinés avec le DTC, qui prévient un certain nombre de maladies potentiellement mortelles, y compris la coqueluche, soit non vaccinés du tout est passé de 19 millions en 2019 à 25 millions en 2021, selon les données. La répartition de ces enfants est profondément inégale, avec 18 millions dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; L’Inde, le Nigéria, l’Indonésie, l’Éthiopie et les Philippines ont enregistré les chiffres les plus élevés.

Certains experts craignent qu’avec l’augmentation de la population en Afrique, ainsi que les changements démographiques brusques dans de nombreuses régions du monde entraînant davantage d’enfants, il ne devienne encore plus difficile de rattraper le retard après la pandémie.

Que la baisse de ces vaccinations soit intervenue au milieu de l’effort mondial de vaccination contre les coronavirus peut sembler surprenant. À tous points de vue, le développement de vaccins contre le coronavirus a atteint un rythme record. Le déploiement mondial, bien que semé de problèmes logistiques et de thésaurisation par les pays riches, a vu l’administration d’un énorme 12 milliards de doses depuis le début de la pandémie.

Mais malgré l’attention accordée aux vaccins au cours des deux dernières années, la pandémie elle-même a eu de nombreuses répercussions sur les efforts de vaccination réguliers, des fermetures aux frontières fermées à l’impact général des niveaux énormes de maladies et de décès.

Même l’accent sans précédent sur les efforts de vaccination aurait pu avoir un impact négatif, étant donné le contrecoup important de ces hésitations anti-vaccin ou vaccin. L’argent qui servait autrefois à la vaccination contre des maladies de longue date comme la rougeole et la poliomyélite a parfois été détourné.

“Il n’y a jamais eu autant d’argent dans la santé publique mondiale qu’il n’y en a maintenant”, a déclaré Lily Caprani, responsable du plaidoyer gouvernemental pour l’UNICEF. « Mais cela ne veut pas dire qu’il va aux services à l’enfance. L’inverse est vrai : les services de santé essentiels de base et la vaccination de routine ont subi un détournement massif [of funding].”

Caprani a ajouté que si de nombreux efforts mondiaux ont été lancés pour mieux se préparer à la prochaine pandémie, peu avaient examiné de près la «santé de première ligne», comme les agents de santé communautaires.

L’attention portée à la pandémie elle-même a également diminué récemment, en particulier dans les pays riches d’Amérique du Nord et d’Europe, où l’attention nationale a été portée sur l’inflation et l’attention internationale largement limitée à la guerre en Ukraine. La demande de doses dans de nombreux pays est en baisse, avec la société de suivi Airfinity récemment annonçant qu’au moins 1 milliard avait été gaspillé pendant la pandémie.

Cependant, le coronavirus pourrait encore causer de nouvelles perturbations. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti cette semaine que “de nouvelles vagues de virus démontrent à nouveau que le covid-19 est loin d’être terminé”, s’inquiétant en particulier de la BA. 4 et BA. 5 sous-variantes.

La propagation rapide du monkeypox à l’échelle internationale, bien au-delà des endroits où la maladie était couramment observée dans le passé, a également posé un nouveau défi aux efforts de vaccination. La FDA a été vivement critiquée pour ne pas s’être assurée qu’il y avait suffisamment d’approvisionnement aux États-Unis pour répondre à la demande.

Il y a un certain espoir que les efforts de vaccination puissent reprendre sur la bonne voie. Certains pays ont réussi à maintenir des niveaux de couverture élevés pendant la pandémie, notamment l’Ouganda et le Pakistan. Les efforts en cours pour renforcer les structures de santé mondiales après le covid-19 pourraient être utilisés pour mieux garantir la progression de la vaccination de routine.

“La planification et la lutte contre Covid-19 devraient également aller de pair avec la vaccination contre des maladies mortelles comme la rougeole, la pneumonie et la diarrhée”, a déclaré Tedros dans un communiqué jeudi. “Ce n’est pas une question de l’un ou de l’autre, il est possible de faire les deux.”

Jennifer Requejo, responsable des données sanitaires mondiales pour l’UNICEF, a déclaré que si les tendances actuelles étaient alarmantes, les taux de vaccination mondiaux ont augmenté après les périodes de stagnation précédentes. Il y a des choses qui peuvent être faites », a déclaré Requejo. “Nous savons que c’est possible grâce à l’engagement politique [and] grâce à des ressources plus importantes.

Mais le déploiement mondial des vaccins contre les coronavirus a montré que même avec d’énormes ressources, atteindre des niveaux élevés d’immunisation peut être difficile. “Même dans les pays à revenu élevé, vous avez vu l’énorme effort qu’il a fallu pour mobiliser ces armées de vaccinateurs”, a déclaré Caprani. “Et ils n’ont tout simplement pas cette main-d’œuvre dans les pays à revenu faible et intermédiaire avec des systèmes de santé plus faibles.”

Requejo a déclaré que même avant la pandémie, les taux de couverture vaccinale pour le DTC avaient stagné en partie en raison de l’augmentation rapide de la population dans les pays clés. « Il y a certaines régions, comme l’Afrique, où vous avez une cohorte de naissance croissante. Donc, une couverture de 85 % en 2008 représente un nombre X de personnes, mais c’est X plus quelques millions de plus que vous devez fournir juste pour maintenir ce niveau », a déclaré Requejo.