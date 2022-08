Les vaccinations COVID-19 ajoutent une nouvelle tournure à la date limite des échanges MLB

C’est toujours une période stressante de l’année pour les 30 directeurs généraux de la Major League Baseball, qui évaluent les talents, jonglent avec les implications financières et essaient de trouver des moyens d’améliorer leurs équipes à l’approche de la date limite des échanges de mardi.

Maintenant, il y a un autre facteur dans le calcul de la roue et de la transaction – le statut de vaccination COVID-19.

“C’est certainement l’une des nouveautés auxquelles vous n’aviez pas à penser”, a déclaré le directeur général des Pirates, Ben Cherington. “Je pense que chaque équipe veut évidemment sentir que la totalité de son alignement est disponible pour jouer, mais nous sommes dans un nouveau monde et il y a des choix personnels.”

Ces choix personnels sont importants car les règles COVID-19 de la MLB affectent différemment les 30 équipes.

Le directeur général des Diamondbacks de l’Arizona, Mike Hazen, a déclaré que le statut vaccinal des joueurs affectait «dans une certaine mesure» les négociations commerciales, mais ne pensait pas que ce serait un facteur décisif dans de nombreuses transactions, en particulier pour les équipes qui n’ont pas à se rendre au Canada dans un proche avenir. avenir.

Hazen a ajouté que le statut vaccinal fait partie du dossier médical d’un joueur, il ne devrait donc pas y avoir de secrets, car les équipes sont libres de discuter de ces détails.

En tant que seule équipe MLB située au Canada, les Blue Jays de Toronto ont de loin les contraintes les plus sévères. Les ressortissants étrangers qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 ne sont pas autorisés à entrer au Canada, sauf pour des exceptions limitées qui nécessitent une quarantaine de 14 jours.

Les joueurs non vaccinés sont placés sur la liste restreinte, où ils ne sont pas payés et n’accumulent pas de temps de service dans les ligues majeures.

Cela signifie que toute mise à niveau pour les Blue Jays – qui sont en plein milieu de la course aux séries éliminatoires de la Ligue américaine – devra presque certainement être vaccinée. Cela signifie également que les équipes voyageant à Toronto pour le reste de la saison régulière doivent déterminer si elles sont prêtes à ajouter un joueur qui pourrait manquer une série cruciale.

Les Yankees, les Guardians, les Rays, les Orioles, les Red Sox, les Angels et les Cubs jouent tous des matchs à Toronto après la date limite du 2 août. Le directeur général de Toronto, Ross Atkins, a refusé une demande d’entrevue par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe.

Plusieurs équipes sont parties au Canada cette saison sans certains de leurs meilleurs joueurs. Les Royals de Kansas City en ont été l’exemple le plus extrême, perdant 10 joueurs avant leur voyage au nord de la frontière américaine.

Plusieurs de ces joueurs – dont les frappeurs Andrew Benintendi et Whit Merrifield – auraient fait l’objet de négociations commerciales. Benintendi a été échangé aux Yankees la semaine dernière. Merrifield, deux fois All-Star, dit qu’il pourrait être prêt à se faire vacciner si cela signifie jouer des matchs d’après-saison à Toronto.

À moins que tous ces joueurs non vaccinés ne changent d’avis, cela semble être un avantage sur le terrain pour les Blue Jays. Ils ont une fiche de 34-21 à Toronto et seulement 23-24 sur la route cette saison.

Manquer des matchs de saison régulière est problématique, mais les séries éliminatoires sont encore plus importantes.

Les Blue Jays sont sur la bonne voie pour se qualifier pour les séries éliminatoires, donc théoriquement, la route vers un titre de la Série mondiale pourrait passer par le Canada. Pour une équipe comme les Yankees, cela les mettrait dans une position désavantageuse.

Benintendi a dit qu’il envisagerait de se faire vacciner.

“Je suis ouvert d’esprit à ce sujet”, a déclaré Benintendi après l’échange. “Je ne suis pas contre, mais le temps nous le dira à mesure que nous nous rapprochons, mais pour l’instant, je me concentre uniquement sur le fait d’arriver ici, de me sentir à l’aise, d’apprendre à connaître les gars et de gagner des matchs de baseball.”

Il est également possible que les restrictions COVID-19 du Canada se poursuivent dans les années à venir, ce qui pourrait affecter les accords à long terme. Les hypothèses sont presque infinies.

Bien sûr, il y a aussi une chance que les Blue Jays se retirent de la course aux séries éliminatoires et qu’aucun des scénarios apocalyptiques immédiats n’entre en jeu. Beaucoup ont pris la position du manager des Yankees Aaron Boone, qui a déclaré qu’il n’avait pas discuté de vaccins avec Benintendi immédiatement après l’échange du 27 juillet.

“Nous traverserons ce pont si et quand nous le devons”, a déclaré Boone.

AP Sports Writer Will Graves à Pittsburgh et pigiste Scott Orgera à New York ont ​​contribué à cette histoire.

David Brandt, l’Associated Press

