Les vaccinations contre les virus respiratoires sont maintenant disponibles pour la saison – OkotoksOnline.com

Les rendez-vous pour la vaccination sont désormais ouverts pour les Albertains admissibles.

Depuis lundi (7 octobre), les rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe peuvent être pris pour des rendez-vous accessibles au grand public à partir du 15 octobre.

De plus, des rendez-vous pour la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) sont actuellement en cours de réservation pour des ouvertures commençant le 21 octobre.

« À l’approche de l’automne, il est important de planifier à l’avance contre les virus respiratoires en circulation. J’encourage fortement chacun à consulter son pharmacien, son médecin ou son fournisseur de soins de santé local afin de prendre des décisions éclairées concernant sa santé et de s’assurer d’être bien préparé pour la saison. » a déclaré la ministre de la Santé, Adiana LaGrange dans un communiqué.

Dans le cadre de la vaccination de cette saison, les résidents des foyers de soins prolongés et des logements avec services de soutien pour personnes âgées âgés de 60 ans et plus auront accès au vaccin Abrysvo financé par l’État par l’intermédiaire du programme de sensibilisation de l’Alberta pour les aider à se protéger contre le VRS.

Les personnes âgées de 75 ans ou plus auront accès à une quantité limitée de vaccin Abrysvo financé par la province.

Pour en savoir plus sur les maladies respiratoires, Cliquez ici.

Pour prendre rendez-vous, Cliquez ici.