Les vaccinations contre le mpox au Congo débuteront le mois prochain

KINSHASA, Congo — Une campagne de vaccination contre le mpox au Congo débutera le 2 octobre, ont annoncé samedi les autorités, les travailleurs se concentrant d’abord sur les trois provinces les plus touchées.

Les 200 000 doses ne représentent qu’une fraction des 3 millions de doses nécessaires, selon les autorités, pour mettre fin à l’épidémie de MPOX au Congo, épicentre de l’urgence sanitaire mondiale. Les pays de l’Union européenne se sont engagés à en donner plus de 500 000 autres, mais le calendrier de leur livraison reste incertain.

Les adultes des provinces de l’Équateur, du Sud-Kivu et du Sankuru seront vaccinés en premier, a déclaré à l’Associated Press Cris Kacita Osako, coordinateur du Comité de réponse à la variole du singe du Congo.

Depuis le début de l’année 2024, 5 549 cas confirmés de mpox ont été recensés sur le continent, avec 643 décès associés, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes. Les cas au Congo ont constitué 91 % du nombre total. La plupart des infections au mpox au Congo et au Burundi, le deuxième pays le plus touché, touchent des enfants de moins de 15 ans.

Vendredi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l’Organisation mondiale de la santé ont lancé un plan de réponse à l’échelle du continent à l’épidémie de mpox, trois semaines après que l’OMS a déclaré que les épidémies dans 12 pays africains constituaient une urgence mondiale.

Le Congo a autorisé en urgence le vaccin, qui a déjà été utilisé en Europe et aux États-Unis chez les adultes. Pour le moment, le déploiement sera réservé aux adultes, les groupes prioritaires étant ceux qui ont été en contact étroit avec des personnes infectées et les travailleurs du sexe, a déclaré vendredi aux journalistes le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le Dr Jean Kaseya.

L’Agence européenne des médicaments examine des données supplémentaires pour pouvoir l’administrer aux enfants âgés de 12 à 17 ans, ce qui pourrait se faire à la fin du mois, a déclaré le directeur général de l’HERA, Laurent Muschel.