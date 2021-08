Les vaccinations contre le Covid ont plus que doublé dans l’Arkansas, le Mississippi, la Louisiane et l’Alabama

Un homme se fait vacciner contre le COVID-19 lors d’un festival de vaccination à la Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis, le 29 mai 2021. Lan Wei | Agence de presse Xinhua | Getty Images

De plus en plus de personnes qui hésitaient autrefois à se faire vacciner dans plusieurs États du Sud reçoivent maintenant leurs premières injections alors que la variante delta Covid déchire les régions des États-Unis avec de faibles taux de vaccination. En Arkansas, au Mississippi, en Louisiane et en Alabama, la moyenne sur sept jours des premières doses quotidiennes signalées a plus que doublé depuis début juillet, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, alors que l’épidémie s’est aggravée à l’échelle nationale. Au cours de la même période, le nombre moyen de cas quotidiens est passé d’environ 13 000 par jour à travers le pays à environ 94 000 par jour au 4 août, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, avec l’écrasante majorité des nouvelles infections parmi ceux qui sont non vacciné. « De toute évidence, les Américains voient l’impact d’être non vaccinés et non protégés et ils réagissent en faisant leur part, en retroussant leur manche et en se faisant vacciner », a déclaré jeudi aux journalistes le tsar de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients.

En Arkansas, qui connaît la troisième pire épidémie du pays sur la base des nouveaux cas quotidiens par habitant, les vaccinations ont presque triplé. Le 1er juillet, l’État administrait en moyenne sur sept jours 2 893 premières doses dans les armes, ce qui représente de nouvelles personnes recevant leurs premières injections, selon une analyse CNBC des données du CDC. Le 4 août, ce nombre a grimpé à une moyenne sur sept jours de 8 585 premières doses administrées par jour. Le Mississippi, qui connaît la quatrième pire épidémie du pays, a vu une augmentation de 178% au 4 août des premières doses administrées depuis début juillet, avec la Louisiane à une augmentation de 128% et l’Alabama, accueillant la cinquième pire épidémie à l’échelle nationale, voyant un 109% d’augmentation. La Louisiane connaît la pire épidémie de nouveaux cas de Covid par habitant dans le pays et des hospitalisations record après que la variante delta ait visé la population pour la plupart non vaccinée de l’État. Le gouverneur de l’État a réimplémenté un mandat de masque jusqu’au 1er septembre au moins dans le but de ralentir la transmission. Bien que même avec la récente augmentation des vaccinations, la Louisiane se classe toujours au cinquième rang du pays en ce qui concerne les résidents entièrement vaccinés à 37,2%. Derrière la Louisiane se trouve l’Arkansas à 37% des résidents entièrement vaccinés, le Wyoming à 36,7%, le Mississippi à 34,8% et l’Alabama à 34,6%, selon les données du CDC. Les cas de Covid avec des résultats graves sont également en augmentation, selon des responsables américains. La moyenne des hospitalisations quotidiennes sur sept jours est en hausse de 41% par rapport à il y a une semaine, avec un nombre moyen de décès quotidiens en hausse de 39%, a déclaré jeudi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. Des études ont montré que contrairement à la souche Covid originale, la variante delta est beaucoup plus transmissible et nécessite deux doses de vaccin pour que le corps ait une chance de lutter contre l’infection et les symptômes graves. « Même si quelqu’un décide aujourd’hui qu’il veut se faire vacciner, il faudra un certain temps avant que son corps et son système immunitaire soient éduqués pour pouvoir y faire face », Gigi Gronvall, immunologiste et chercheuse principale au Johns Hopkins Center for La sécurité sanitaire a déclaré à CNBC. « Vous voulez vous assurer de ne pas être exposé avant que votre corps puisse avoir une chance d’arrêter ce virus. »