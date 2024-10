Les vaccinations contre le COVID et la grippe pour la population générale commenceront cette semaine

Ruby Pratka, journaliste de la Local Journalism Initiative

Les Québécois qui souhaitent une protection supplémentaire contre la COVID-19 et la grippe saisonnière pourront prendre des rendez-vous de vaccination en ligne et par téléphone à compter du 16 octobre, ont annoncé la semaine dernière les responsables de la santé publique.

« Chaque année, ce n’est pas une surprise, lorsque les températures commencent à baisser et que les gens commencent à rentrer chez eux, il y a toujours une augmentation des virus respiratoires », a déclaré le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, aux journalistes le 7 octobre. [vaccination] La campagne d’octobre est idéale, car elle permet aux personnes les plus à risque de complications d’être protégées au bon moment.

Boileau a déclaré que les données du ministère indiquent qu’il y a eu une « propagation communautaire élevée » du COVID au cours des derniers mois ; les cas de virus respiratoire syncytial (VRS) « commençaient à circuler » et on s’attendait à ce que la saison de la grippe commence dans quelques semaines. Il a appelé les personnes présentant des symptômes grippaux à rester chez elles et à éviter de transmettre leur maladie à des personnes plus vulnérables. Il a souligné qu’un test rapide COVID négatif ne signifiait pas qu’une personne n’était pas malade – le test pouvait être un faux négatif ou la personne pouvait avoir une autre maladie.

« Si vous avez de la fièvre, restez à la maison. Si vous vous sentez suffisamment bien pour vaquer à vos occupations quotidiennes, portez un masque tant que durent vos symptômes et ne rendez pas visite aux personnes à risque. [of serious complications from COVID or flu].» Les groupes à haut risque comprennent les personnes âgées de 75 ans et plus, les bébés et les jeunes enfants, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes.

Boileau a ajouté que même si les tests rapides ne sont plus recommandés pour la population générale en raison de leur relative manque de fiabilité, les personnes à risque élevé de complications qui croient avoir la COVID devraient quand même se faire tester dans un centre de dépistage afin de pouvoir commencer un traitement prophylactique.

« Pas le même vaccin »

Le Dr Nicholas Brousseau est médecin de santé publique à l’Institut national de la santé publique (INSPQ) et membre du Comité consultatif provincial sur la vaccination. « Ce n’est pas le même vaccin contre la COVID qui était disponible plus tôt. [this year] – il s’agit d’un vaccin mis à jour ciblant la variante KP.2 qui vous aidera à être protégé en automne et en hiver », a-t-il expliqué.

Brousseau a déclaré que les vaccins actuels sont efficaces pendant une durée limitée car le virus ne cesse d’évoluer. Cependant, il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si de nouveaux vaccins contre la COVID seraient développés et rendus disponibles chaque année, comme les vaccins contre la grippe saisonnière. « Il s’agit encore d’un nouveau virus et il évolue beaucoup. Nous recevons toujours de nouveaux variants – nous ne savons pas si cela va continuer ainsi ou si cela va se stabiliser. Il y a encore beaucoup d’inconnues. »

La campagne de vaccination débutera le 16 octobre

Boileau a déclaré que les campagnes de vaccination contre le COVID, la grippe et le VRS ont déjà commencé dans les centres de soins de longue durée et parmi les populations à haut risque. Il a invité les adultes en bonne santé et à faible risque de complications de la COVID ou de la grippe à prendre rendez-vous en ligne pour une vaccination via ClicSanté à compter du 16 octobre. Il est possible de se faire vacciner contre la COVID et la grippe la même journée. Les adultes en bonne santé de moins de 75 ans ne sont pas systématiquement vaccinés contre le VRS, qui touche principalement les personnes âgées et les jeunes enfants. Les bébés pourront recevoir un traitement préventif par anticorps contre le VRS à partir du 4 novembre. Les vaccins contre la grippe et la COVID sont gratuits ; le vaccin contre le VRS et le traitement aux anticorps sont gratuits pour les groupes à risque ; La vaccination gratuite et systématique contre le VRS pourrait éventuellement être étendue à d’autres groupes, selon la Dre Caroline Quach-Thanh, chef du comité d’immunisation du Québec, qui s’exprimait aux côtés de Boileau.

Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre rendez-vous en ligne peuvent réserver par téléphone au 1-877-644-4545. La ligne téléphonique est ouverte de 8 h à 20 h en semaine et de 8 h à 18 h la fin de semaine et offre des services en français et en anglais.

Quach-Thanh a noté que les anticorps mettent environ deux semaines à se développer après qu’une personne est vaccinée. «Comme nous ne savons pas exactement quand va commencer la saison de transmission du virus, il vaut mieux le faire tôt que tard.»

«Merci d’avoir envisagé la possibilité de vous faire vacciner», a déclaré Boileau en s’adressant à l’ensemble des Québécois lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur les réseaux sociaux. « Cela peut faire une différence pour vous et pour beaucoup de personnes autour de vous également. La vaccination est gratuite et accessible – il n’y a aucune raison de ne pas la faire.