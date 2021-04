Les vaccinations contre Covid aux États-Unis ralentissent alors que l’offre dépasse la demande

Après des mois de hausse régulière des vaccinations, les États-Unis connaissent leur premier véritable ralentissement du taux de vaccins quotidiens, signe que le pays entre dans une nouvelle phase de sa campagne de vaccination.

Plus de la moitié des adultes américains ont maintenant reçu au moins une dose, une réussite importante, mais faire vacciner la seconde moitié pose un ensemble de défis différent de la première. Les vaccinations à ce jour sont probablement constituées en grande partie des groupes qui voulaient le plus le vaccin et y ont eu le plus grand accès, et les progrès continus ne consistent plus à répondre à la demande de vaccins.

« Nous avons fait vacciner les personnes les plus à risque et les plus désireuses de se faire vacciner le plus rapidement possible », a déclaré aux journalistes le tsar Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, la semaine dernière, « et nous continuerons ces efforts, mais nous savons qu’atteindre d’autres populations le fera. prenez du temps et concentrez-vous. «

Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, le pays enregistre en moyenne 2,6 millions de vaccinations par jour, en baisse par rapport au pic de 3,4 millions de vaccins signalés par jour le 13 avril. tous les adultes dans chaque état.

Le ralentissement vient après de nombreuses nouvelles positives sur la vaccination, a déclaré le Dr Jennifer Kates, vice-présidente principale du groupe de politique de santé à but non lucratif, la Kaiser Family Foundation. Le gouvernement fédéral a assuré un approvisionnement important en vaccins, les États ont résolu les problèmes de leurs systèmes d’enregistrement et l’admissibilité s’est ouverte à tous les adultes.

Mais maintenant, le pays approche du point où répondre à la demande de vaccins existante n’est plus le principal défi, selon Kates.

« Nous avons le sentiment que nous arrivons au point où les personnes qui restent sont très difficiles à atteindre et ont besoin d’aide et de plus d’éducation, ou celles qui résistent et n’en veulent pas », a-t-elle déclaré, ajoutant que « le pent la demande en hausse est satisfaite. »

La question qui nous attend est de savoir à quoi ressemblera la réponse au ralentissement. « Comment le gouvernement fédéral, le gouvernement des États et le secteur privé communiquent-ils au public l’importance de la vaccination? » Demanda Kates.

Les États voient la demande ralentir

Parallèlement au ralentissement national, de nombreux États voient leur rythme de vaccination diminuer. Onze États ont signalé une diminution des tirs administrés pendant trois semaines consécutives ou plus, selon une analyse CNBC des données du CDC jusqu’à dimanche.

En Virginie-Occidentale, qui est descendu à un démarrage à chaud de leur campagne de vaccination, l’État a dépassé le point de basculement de l’offre de vaccins dépassant la demande. Les doses hebdomadaires administrées ont chuté pendant quatre semaines consécutives.

« Si vous vous souvenez, nous avons mis beaucoup de doses dans beaucoup de bras très rapidement », a déclaré le major-général James Hoyer, directeur du groupe de travail interinstitutions conjoint pour les vaccins de Virginie-Occidentale, notant que son État était parmi les premiers à terminer les vaccinations. parmi les populations des foyers de soins. « C’étaient beaucoup de gens qui les voulaient et qui faisaient de gros efforts pour sortir et se faire vacciner. »