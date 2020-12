Le vaccin Moderna utilise la même technologie que celle de Pfizer-BioNTech et a montré une protection similaire contre le COVID-19, mais est plus facile à manipuler car il n’a pas besoin d’être conservé au congélateur à moins 94 degrés Fahrenheit (moins 70 degrés Celsius).

Une autre arme contre l’épidémie ne peut pas venir assez tôt: le nombre de morts aux États-Unis a dépassé les 300 000 morts lundi, selon l’Université Johns Hopkins, avec une moyenne d’environ 2 400 personnes décédant par jour.

Le bilan dévastateur ne devrait augmenter que dans les semaines à venir, alimenté par les voyages de Noël et du Nouvel An, les réunions de famille et le laxisme du respect des masques et d’autres précautions.

Enveloppés dans de la glace sèche, les expéditions du vaccin Pfizer-BioNTech ont commencé à arriver mardi dans plus de 400 hôpitaux supplémentaires et autres lieux de distribution.

Les 3 premiers millions de vaccins sont strictement rationnés aux agents de santé primaires et aux patients des maisons de retraite, et des centaines de millions de vaccins seront nécessaires au cours des prochains mois pour protéger la plupart des Américains.

Le déploiement a été un encouragement pour les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel hospitalier épuisés du pays.

Maritza Beniquez était au premier rang de la dévastation que la pandémie de COVID-19 a infligée aux communautés de couleur du New Jersey, elle a donc saisi l’occasion de prendre le vaccin salué comme un tournant dans la longue et épuisante bataille. contre le virus.

L’infirmière de 56 ans aux urgences de l’hôpital universitaire de Newark est devenue mardi la première personne du New Jersey à recevoir le vaccin. Tous les récipiendaires recevront une deuxième admission quelques semaines plus tard.

«Je suis heureux que dans un mois et demi, je n’ai plus à me soucier d’entrer dans une pièce. Je n’ai pas à avoir peur d’effectuer des compressions thoraciques ou d’être présent s’ils intubent un patient », a déclaré Beniquez. « Je ne veux plus avoir peur et je ne veux pas risquer de le ramener à la maison avec ma propre famille et mes propres amis. »

L’acceptation généralisée du vaccin est essentielle pour finalement protéger suffisamment de la population américaine pour vaincre l’épidémie. Mais seulement la moitié des Américains disent qu’ils veulent se faire vacciner, tandis qu’environ un quart ne le font pas et les autres sont incertains, selon un récent sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Health Research.

À Manchester, New Hampshire, l’infirmière Heidi Kukla de l’unité de soins intensifs a déclaré qu’elle s’était portée volontaire pour être la première à recevoir l’injection afin de dissiper les craintes concernant les effets à long terme du vaccin et la vitesse à laquelle il a été développé.

«Je sais que beaucoup de gens s’inquiètent de se faire vacciner», a-t-elle déclaré après s’être fait vacciner à l’hôpital Elliot. « Mais je peux vous assurer qu’il n’y a absolument rien de pire que d’avoir un patient sous respirateur dans une unité de soins intensifs n’importe où dans ce pays avec COVID en ce moment. »

Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, un survivant de la polio infantile, a exhorté les élus à «se lever» et à se faire vacciner.

« Nous devons vraiment faire vacciner le pays », a-t-il déclaré. « C’est la bonne chose à faire pour vous-même, pour votre famille et pour le pays. »

Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Christopher Miller, a reçu lundi le vaccin Pfizer au centre médical militaire national Walter Reed de Bethesda, dans le Maryland. On s’attend à ce que d’autres hauts dirigeants militaires du Pentagone reçoivent le vaccin la semaine prochaine pour démontrer qu’il est sûr. Actuellement, l’obtention du vaccin est volontaire pour les membres de l’armée.

Le gouvernement fédéral prévoit des centaines d’expéditions supplémentaires au cours de la fin de semaine.

Dans la plupart des États, les admissions des résidents des maisons de soins infirmiers ne commenceront que la semaine prochaine, lorsque quelque 1 100 établissements commenceront les vaccinations. Les représentants du gouvernement prévoient que 20 millions d’Américains pourront obtenir leurs premiers vaccins d’ici la fin décembre, et 30 millions de plus en janvier.

Cette projection suppose une approbation rapide du vaccin Moderna, qui nécessite également deux injections pour une protection complète. Le gouvernement américain a acheté 100 millions de doses du vaccin Pfizer BioNTech et commande 200 millions de doses du sérum Moderna. En supposant qu’il n’y ait pas de retards de production ou de distribution, cela suffirait à vacciner 150 millions d’Américains d’ici la mi-2021.

Ailleurs dans le monde, le vaccin Pfizer BioNTech est administré en Grande-Bretagne et au Canada. Et les régulateurs de l’Union européenne ont organisé une réunion pour examiner le vaccin au 21 décembre, plus d’une semaine avant la date prévue, sous la pression de l’Allemagne et d’autres pays du continent.

En examinant les premiers résultats d’une étude portant sur 30 000 personnes, la FDA a constaté que le vaccin de Moderna fonctionnait à peu près de la même manière que celui de Pfizer-BioNTech.

Le vaccin Moderna s’est avéré efficace à plus de 94% pour prévenir la maladie COVID-19 dans l’ensemble et à 86% chez les personnes de 65 ans et plus. La FDA n’a identifié aucun problème de sécurité majeur. Les effets secondaires peuvent inclure de la fièvre, de la fatigue et des douleurs car le vaccin active le système immunitaire.

Même une si grande étude ne peut pas détecter des problèmes très rares. Mais la FDA a soigneusement recherché des signes de réactions allergiques après que la Grande-Bretagne a signalé certaines réactions possibles la semaine dernière chez des personnes ayant des antécédents d’allergies graves qui ont reçu l’injection de Pfizer-BioNTech.

La FDA n’a trouvé aucune réaction allergique grave dans l’étude Moderna. Environ 1,5% des vaccinés et 1,1% ayant reçu des injections factices ont signalé des «réactions d’hypersensibilité» potentiellement mineures.

Les injections de Moderna et de Pfizer-BioNTech sont des vaccins à ARNm. Ils ne sont pas fabriqués avec le coronavirus lui-même, ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance que quiconque puisse le voir sur les photos. Au lieu de cela, le vaccin contient un morceau de code génétique qui entraîne le système immunitaire à reconnaître la protéine enrichie à la surface du virus.

Les rédacteurs de l’Associated Press Tamara Lush, Holly Ramer et Candice Choi ont contribué à ce rapport. Porter a rapporté de Newark, New Jersey.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.