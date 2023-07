Les vacanciers se sont détournés de l’oasis de la plage après une découverte bouleversante faite dans l’eau

Les vacanciers de la célèbre île espagnole d’Ibiza se voient refuser une plage après la découverte de niveaux élevés de matières fécales dans l’eau.

Le conseil municipal local a fermé la plage de Playa Es Pinet cette semaine après que des tests d’eau de la crique de la plage aient révélé une quantité de matières fécales qui « a dépassé » les niveaux de sécurité approuvés, selon le Sun.

« Cette décision a été prise comme une solution temporaire et le ministère de l’Environnement enquête sur les causes de la contamination », a déclaré le conseil municipal de Sant Josep dans un communiqué de presse, selon une traduction fournie par un média local.

Ibiza est un haut lieu de vacances européen célèbre qui est souvent classé aux côtés d’îles telles que Capri en Italie et Mílos en Grèce comme destinations de voyage idéales.

LOI ESPAGNOLE SUR LE PASS D’IBIZA ET DES ÎLES DE MAJORQUE VISANT À LIMITER LA DÉBAUCHE ALIMENTÉE PAR L’ALCOOL DES TOURISTES

Les eaux contaminées présentent des risques d’infection par E. Coli et la bactérie Enterococcus intestinale, a rapporté le Sun, citant le département local de l’environnement. E. Coli peut provoquer des symptômes tels que des crampes d’estomac et de la diarrhée, tandis qu’une infection bactérienne à entérocoques peut provoquer de la fièvre, des maux de tête et des nausées.

UN MÉDECIN DE FLORIDE TOMBE À SA MORT PENDANT DES VACANCES À IBIZA AVEC FIANCÉE

Des drapeaux rouges ont été placés sur la plage pour éloigner les vacanciers des eaux.

6 HOMMES ARRÊTÉS POUR VIOL COLLECTIF ALLÉGUÉ D’UN TOURISTE ADOLESCENT AU HOTSPOT DE VACANCES EUROPÉEN

« D’ici 48 heures, les données du deuxième échantillon seront connues, mais pour l’instant la plage est fermée à la baignade », a indiqué le conseil municipal local. L’eau est testée chaque semaine pour détecter une contamination potentielle ou des risques pour la santé, a ajouté le conseil.

Plus tôt cet été, deux plages d’Ibiza, Cala Gracio à Sant Antoni et Cala Gracioneta, ont fermé pendant quelques jours après que les autorités ont découvert que l’eau était également contaminée par des excréments humains.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La fermeture de la plage cette semaine survient alors que les Européens affluent vers les eaux fraîches au milieu d’une vague de chaleur qui oscille autour de niveaux records. Les températures ont atteint environ 104 degrés mardi dans certaines régions d’Espagne et de France. Les prévisions de température pour Ibiza cette semaine montrent que l’île oscillera dans les années 80.