Les vacanciers peuvent s’attendre à une légère augmentation des prix de l’essence, mais à un soulagement par rapport aux années précédentes – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(WSVN) – Les prix du gaz augmentent presque toujours dans les jours qui précèdent le Memorial Day, mais cette année, les choses ne vont pas si mal. Selon l’American Automobile Association (AAA), la moyenne nationale pour un gallon d’essence n’a augmenté que de quatre cents par rapport à la semaine dernière. Cette légère augmentation des prix survient malgré la demande accrue de carburant alors que de plus en plus de personnes se lancent dans des voyages en voiture le jour du Souvenir.

Bien que l’augmentation des voyages ait sans aucun doute exercé une pression sur les prix de l’essence, les automobilistes sont soulagés. La moyenne actuelle de 3,55 $ le gallon est en fait de huit cents de moins qu’il y a un mois, offrant une doublure argentée pour ceux qui prennent la route pendant le week-end de vacances.

Comparativement à la même période l’an dernier, les conducteurs se retrouveront à payer plus d’un dollar de moins par gallon. Cette baisse importante des prix est le résultat de divers facteurs, notamment l’amélioration de la production de pétrole, l’augmentation de l’offre et la baisse de la demande mondiale pendant la pandémie.

En conséquence, les voyageurs peuvent s’attendre à des économies lors du remplissage de leurs réservoirs ce Memorial Day.

Malgré les prix favorables de l’essence, l’AAA a prédit que les trajets routiers du Memorial Day augmenteraient de 6% par rapport à 2022.

Après un an de voyages restreints en raison de la pandémie de COVID-19, les gens sont impatients de retrouver leurs proches et d’explorer de nouvelles destinations. Cette augmentation anticipée des trajets routiers met en évidence la résilience et la reprise de l’industrie du voyage.

Bien que la légère hausse des prix puisse inquiéter certains voyageurs, il est important de noter que les prix de l’essence demeurent relativement stables, offrant un environnement plus favorable aux voyages vacances.

La combinaison d’une demande accrue et de prix abordables de l’essence reflète la reprise en cours aux États-Unis et l’optimisme entourant les voyages post-pandémiques.

Alors que les voyageurs prennent la route ce Memorial Day, ils peuvent respirer un peu mieux en sachant que les prix de l’essence, bien que légèrement plus élevés, sont encore considérablement inférieurs à ceux des années précédentes. La moyenne nationale restant inférieure à 4 dollars le gallon, les dépenses de voyage de vacances devraient être gérables pour de nombreux Américains.

Alors que la saison estivale démarre, les voyageurs sont invités à planifier leurs voyages en conséquence et à profiter des prix actuels de l’essence. Avec une budgétisation prudente et des choix de voyage intelligents, les vacanciers peuvent tirer le meilleur parti de leurs voyages en voiture tout en profitant de la liberté retrouvée et du sentiment de normalité qui accompagnent les célébrations du Memorial Day de cette année.

