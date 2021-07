Les vacanciers ont averti de NE PAS aller sur la plage populaire après qu’elle ait été inondée d’eaux usées

HOLIDAYMAKERS a été averti de ne pas se rendre sur une plage populaire après que deux fuites d’égouts ont inondé le front de mer.

De l’eau brune rance a été observée entre les cabines de plage le long d’une zone de la plage de St. Leonards dans l’East Sussex depuis mercredi soir.

Une zone de la plage de St Leonards dans l’East Sussex a été inondée après deux fuites d’eaux usées Crédit : SWNS

Des équipes de réparation d’urgence ont été appelées sur place pour faire face à l’incident Crédit : SWNS

Le premier tuyau d’égout a éclaté mercredi soir, suivi d’un deuxième ce matin.

Des équipes de réparation d’urgence de Southern Water ont été envoyées pour réparer un tuyau éclaté sous la piste cyclable de la plage voisine de Bulverhythe et ont découvert ce matin une autre fuite.

Le conseil d’arrondissement de Hastings a été contraint de fermer la plage et a contacté les propriétaires de huttes, leur demandant d’éviter la zone.

Il a déclaré que l’autorité s’attend à ce que l’Agence pour l’environnement mette en garde contre la baignade sur d’autres plages voisines de Hastings.

Un porte-parole du conseil a déclaré: « Le conseil d’arrondissement de Hastings est évidemment très déçu qu’il y ait eu une nouvelle fuite d’eaux usées grave à Bulverhythe, affectant les cabines de plage et la plage.

« En conséquence, le conseil a dû fermer la plage de Bulverhythe et conseille aux gens de ne pas se rendre sur la partie affectée de la plage ni d’y aller dans la mer.

NETTOYAGE DE LA PLAGE

« Nous nous attendons à ce que l’Agence pour l’environnement mette en garde contre la baignade sur les autres plages d’Hastings.

« Nous espérons évidemment que la fuite soit entièrement réparée le plus rapidement possible, et que la plage soit nettoyée et rouverte. »

Southern Water a déclaré avoir évacué la zone dans la nuit de mercredi après la première rafale.

Il a ajouté que les ingénieurs ont trouvé l’éclatement et identifié la cause comme un collier qui fuit – où deux tuyaux se rejoignent.

Des équipes étaient sur le site hier pour effectuer un nouveau nettoyage en profondeur, a déclaré Southern Water.

Un porte-parole de Southern Water a déclaré: « Nous avons travaillé dur pour contenir et minimiser un déversement après l’éclatement d’un très gros tuyau d’égout, transportant plus de 540 litres par seconde d’eaux usées, à Bulverhythe Beach mercredi après-midi.

Les vacanciers ont été priés d’éviter la zone Crédit : SWNS

« Les citernes ont pu maintenir les débits et les services d’eaux usées pendant que la canalisation était coupée pour commencer les réparations.

« Malheureusement, tôt ce matin, nous avons atteint notre capacité de stockage réseau dans la région et avons pris la décision difficile de rallumer la station de pompage pour prendre en charge le contrôle du réseau et augmenter le stockage pour laisser plus de temps pour terminer les réparations.

« Cela signifiait que nous nous sommes séparés de l’emplacement de l’éclatement d’origine pour la deuxième fois, mais après un examen attentif, il a été déterminé que cela minimiserait l’impact sur l’environnement et la plage.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Agence pour l’environnement et le conseil d’arrondissement de Hastings sur la question. Cette décision a été prise pour empêcher les propriétés d’être inondées et atténuer le risque de nouveaux déversements ailleurs.

« Aucune pollution n’est acceptable pour nos clients ou pour nous et nous nous excusons pour la perturbation que cela a pu causer. Nous nous engageons à effectuer la réparation le plus rapidement possible et à minimiser l’impact sur l’environnement. »

La tempête Evert a frappé la côte de Brighton cet après-midi

Cela survient alors qu’on a dit aux campeurs de faire leurs bagages et de rentrer chez eux alors que des vents forts ont frappé le Royaume-Uni aujourd’hui.

Alors que la nouvelle tempête Evert s’accélère, des vents allant jusqu’à 75 mph devraient frapper le sud-ouest, avec des coups de vent côtiers et de la pluie qui devraient affecter certaines parties du pays.

Steven Keates, un météorologue du Met Office, a déclaré: « Le vent va empirer avant de s’améliorer. »

De nombreux Britanniques qui s’étaient enfuis dans le pays pour une pause ont vu leurs tentes abîmées et déchirées la nuit dernière par de fortes pluies et du vent.

Une propriétaire, Sarah Weeks du site de glamping au sommet d’une falaise, Seaview Tipis, a même dit aux clients de « faire leurs bagages et de partir, pour leur sécurité ».

Un avertissement météo jaune pour les orages et les fortes averses est en vigueur dans l’est de l’Angleterre jusqu’à 22 heures ce soir.

On a dit aux campeurs de faire leurs bagages et de rentrer chez eux à cause des vents forts Crédit : Avalon.red