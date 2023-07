Les vacanciers font face à un été «difficile» au milieu des craintes de retards de vol | Nouvelles du Royaume-Uni

Les passagers aériens voyageant à travers l’Europe doivent s’attendre à un été « difficile » qui pourrait entraîner des retards et des temps de vol plus longs, ont averti les responsables.

Eurocontrol, qui gère l’espace aérien européen, prévoit environ 33 000 vols quotidiens à travers le continent au cours des huit prochaines semaines.

L’organisation a déclaré qu’il y aurait une augmentation du trafic aérien dans toute l’Europe, émettant des avertissements pour de nombreuses villes et régions, dont Londres, Barcelone, Bruxelles, Athènes, Marseille et Budapest.

L’augmentation de circulation pourrait voir les passagers subir des retards importants et des itinéraires de vol plus longs alors que les compagnies aériennes évitent les zones encombrées.

Avec la haute saison estivale en cours, plus de 25 millions de voyages à l’étranger devraient être effectués depuis le Royaume-Uni d’ici septembre, la plupart par avion.

Les chefs de l’aviation continuent également d’être préoccupés par une série de grèves des contrôleurs aériens en France, qui a un impact dans toute l’Europe – alors que le conflit en Ukraine exerce également une pression sur l’espace aérien.

Raul Medina, directeur général d’Eurocontrol, a déclaré: « Cet été en Europe est difficile car nous avons moins d’espace aérien disponible en raison de la guerre en Ukraine et des besoins militaires.

« Pour réussir cet été, nous avons besoin que chacun joue son rôle.

« Les aéroports doivent être bien dotés en personnel, il est vital (les services de la circulation aérienne) de fournir une capacité suffisante et que les compagnies aériennes respectent leurs horaires. »

Aviation Week rapporte qu’Eurocontrol prévoit une augmentation du trafic aérien de 7% par rapport à la même période en 2022 – alors que le nombre de vols européens le vendredi devrait dépasser les 34 000.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:35

La compagnie aérienne va peser les passagers avant l’embarquement



En savoir plus sur Sky News :

Les meilleurs et les pires aéroports du Royaume-Uni pour les retards révélés

Les prix de la plus grande entreprise de vacances au monde augmentent « de manière significative »

M. Medina a déclaré que l’activité militaire accrue en Europe avait réduit l’espace aérien disponible jusqu’à 20 % – mais qu’il croyait toujours que l’industrie était en position de force pour faire face aux défis de cette année.

« Lorsque nous avons demandé si l’aviation était prête à faire face à cette augmentation du trafic, notre réponse est oui », a-t-il ajouté.

« Cette année, nous sommes clairement dans une meilleure situation que l’année dernière, car de nombreuses causes des retards de l’année dernière ont été rectifiées.

« Nous devons faire face à des événements attendus et inattendus, tels que la gestion d’actions industrielles, des problèmes météorologiques ou des exercices militaires.

« Les récentes actions industrielles ont causé de nombreux retards sur le réseau. Nous pouvons gérer de telles situations dans des périodes plus calmes, mais si cela se produit au milieu de l’été, ce sera beaucoup plus difficile. Nous devons être préparés. »