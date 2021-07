Les vacanciers d’Heathrow font la queue pendant «trois HEURES» alors que les «portes électroniques tombent en panne» le week-end le plus chargé de l’année à l’aéroport

HOLIDAYMAKERS a fait face au chaos des voyages aujourd’hui après avoir été contraints de faire la queue pendant des heures à l’aéroport d’Heathrow.

Les passagers revenant des pays de la liste orange sont restés frustrés après que beaucoup ont raté leur taxi ou leur autocar pré-réservé en raison des retards survenus le jour le plus chargé de l’année à l’aéroport.

Certains voyageurs ont déclaré avoir dû attendre trois heures pour passer le contrôle des passeports Crédit : w8media

Les passagers ont déclaré que les portes électroniques étaient tombées en panne Crédit : w8media

Les voyageurs ont également déclaré qu’ils devaient attendre jusqu’à trois heures après la panne des portes électroniques, ralentissant encore plus le processus.

De plus, il n’y a pas de trains du métro de Londres depuis les terminaux d’Heathrow au cours du week-end en raison de travaux d’ingénierie qui ont obligé un certain nombre de passagers à prendre un service de bus de remplacement pour Hammersmith.

Ryan Marshall, 30 ans, qui vit en France et se rend au Royaume-Uni pour un mariage, a déclaré au Daily Mail qu’il lui avait fallu trois heures pour passer le contrôle des passeports.

Un autre passager, M. Marshall, a déclaré au point de vente que ceux qui se trouvaient à l’arrière du contrôle des passeports devaient attendre « des heures et des heures » car il n’y avait qu’une seule personne au bureau.

Il a déclaré: »Je suis dans les Alpes depuis 10 ans, mais je suis ici pour le mariage de mon compagnon. Il n’y a eu beaucoup de monde qu’après notre atterrissage, mais les gens au fond de la file d’attente allaient attendre des heures et des heures.

»Puis les machines au contrôle des passeports se sont cassées et il n’y avait qu’une seule personne sur le bureau vérifiant les passeports de tout le monde.

»Mon vol a atterri à 7h30 et il est maintenant 10h00, il m’a donc fallu près de trois heures pour passer. J’ai maintenant raté mon autocar, je dois donc prendre le métro jusqu’à Londres, puis prendre un train pour Bournemouth.

»Cela n’a aucun sens pour moi parce que je suis censé être en quarantaine. Quand j’ai réservé un test du cinquième jour à Boots, ils m’ont dit qu’il n’y en avait pas de disponibles, alors venez plutôt le jour 4 – c’est ridicule. Je suis censé y retourner dans trois semaines, mais les règles ne cessent de changer, donc je vais peut-être devoir abréger.

»Partir à un enterrement de vie de garçon et à un mariage est devenu un voyage d’un mois. Cela me rebute de revenir en Angleterre. »

Des photos prises à l’aéroport d’Heathrow ce matin montrent de grandes foules faisant patiemment la queue aux comptoirs d’enregistrement, attendant de s’envoler pour une destination de vacances.

Cela survient alors que des milliers de Britanniques sont avides d’une escapade bien méritée dans le but d’échapper à la pingdémie qui a vu plus d’un million de Britanniques se faire interroger en une semaine et provoquer le chaos.

Ce week-end devrait être la période la plus chargée d’Heathrow, car l’aéroport a déclaré qu’il s’attendait à accueillir environ 128 000 passagers.

Le PDG John Holland-Kaye a déclaré : « Ce week-end devrait être l’un des plus chargés de l’année jusqu’à présent. Nous sommes ravis de voir les terminaux reprendre vie, avec la plupart des magasins et des restaurants maintenant rouverts.

« Nous avons des collègues supplémentaires sur place pour assurer à nos passagers un voyage en douceur alors qu’ils prennent des pauses bien méritées ou voyagent à l’étranger pour des retrouvailles tant attendues avec leurs proches. »

L’aéroport de Gatwick a déclaré qu’il s’attend à voir environ 250 à 260 vols et entre 25 000 et 27 000 passagers par jour au cours du week-end.

La destination étrangère la plus populaire est l’Espagne, avec entre 60 et 70 vols par jour, suivie de la Grèce avec environ 30 vols par jour.

De même, Manchester Airports Group a déclaré qu’il attendait 958 vols à l’aéroport de Manchester de vendredi à lundi, 224 à l’aéroport d’East Midlands et 1 330 à Londres Stansted.

Un porte-parole a déclaré: « Après ce qui a été l’année la plus difficile de notre histoire, il est enfin encourageant de commencer à voir certains passagers revenir dans nos terminaux.

« Permettre aux voyageurs entièrement vaccinés de visiter les pays de la liste orange sans mise en quarantaine au retour a été un pas en avant important, ouvrant de nombreuses autres destinations pour des vacances d’été bien méritées.

« Cette augmentation du nombre de passagers est une étape encourageante mais timide vers la reprise, avec des volumes encore nettement inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie. »

Actuellement, ceux qui reviennent d’un pays de la liste verte ne sont pas tenus de s’isoler.

Les points chauds de vacances populaires tels que l’Espagne, l’Italie et la Grèce restent sur la liste orange, ce qui signifie que les voyageurs qui en reviennent doivent se mettre en quarantaine à la maison pendant 10 jours, à moins qu’ils ne soient doublement piqués.

Cependant, une analyse a révélé que près de six millions de Britanniques pourraient voir leurs projets de vacances ruinés si l’Espagne et la Grèce rejoignaient la France sur la liste « ambre plus » nécessitant un isolement au retour.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé que les Britanniques à double piqûre pourront éviter la quarantaine de 10 jours à leur retour des pays de la liste orange.

Mais des milliers de vacanciers ont dû annuler leur voyage après l’annonce de dernière minute de la règle de quarantaine de la liste orange qui oblige les Britanniques à double coup de poing à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour de France, au milieu des inquiétudes concernant la propagation de la variante du coronavirus bêta.

Les vacanciers ont dû faire la queue pendant des heures Crédit : w8media

Le week-end devrait être les jours les plus chargés de l’année pour l’aéroport Crédit : w8media

Les Britanniques attendaient patiemment de s’envoler vers une destination de vacances Crédit : w8media

Et maintenant, les craintes que l’Espagne et la Grèce puissent également rejoindre la France sur la »liste orange plus » ont été déclenchées.

Le secrétaire fantôme du Labour, Jim McMahon, a déclaré: « Non seulement ils n’ont pas réussi à protéger nos frontières, permettant aux cas de Covid de monter en flèche – ils refusent également d’être honnêtes avec le public et de leur donner les informations dont ils ont besoin pour réserver un voyage en toute confiance, avec des informations claires sur le sens de propagation des infections dans chaque pays.

« Les familles qui ont réservé des vacances de bonne foi risquent désormais de perdre – une quarantaine de 10 jours n’est tout simplement pas une option pour de nombreuses personnes qui ont déjà des difficultés financières à cause de la pandémie. »