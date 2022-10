Les vacanciers devraient pouvoir acheter hors taxes à leur retour au Royaume-Uni, déclarent les députés

Les vacanciers devraient être autorisés à acheter hors taxes à leur retour au Royaume-Uni, selon un groupe influent de députés.

Les achats détaxés dans les aéroports britanniques et les terminaux ferroviaires et maritimes internationaux devraient figurer dans la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt, pensent-ils.

Dans une lettre, le groupe parlementaire multipartite The Future of Aviation a déclaré que 65 pays avaient déjà proposé les accords et que, si le Royaume-Uni le faisait, les dépenses des passagers augmenteraient de 30% et des emplois seraient créés.

Il déclare: “Avec notre sortie de l’UE, le Royaume-Uni a une opportunité unique de faire grimper les ventes au détail à un niveau supérieur à celui de nos voisins européens.”

Il soutient que les contribuables ne seraient pas piqués parce que l’industrie paierait.

Le président du groupe, Henry Smith, a déclaré: “Le chancelier peut profiter de l’occasion pour stimuler l’aviation et les voyages au Royaume-Uni, créer des emplois et générer des recettes fiscales supplémentaires en introduisant des boutiques hors taxes à l’arrivée.”

Le Trésor a déclaré que la chancelière avait souligné que les finances du Royaume-Uni “doivent être sur une voie durable” – et a déclaré qu’il n’introduirait pas de programme d’achat sans TVA.