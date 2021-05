Les vacanciers défieront l’ordre de ne pas voyager dans les pays de la «  liste orange  », a averti Boris Johnson

Les vacanciers défieront l’ordre de ne pas se rendre dans les pays de la « liste orange », a averti Boris Johnson, après avoir été contraint de gifler un ministre du Cabinet qui a déclaré que les voyages étaient autorisés.

Le Premier ministre a été invité à s’attendre à un flot de réservations si l’UE ouvrait ses portes aux Britanniques entièrement vaccinés sans avoir besoin de tests Covid-19 ou de mise en quarantaine – une décision attendue cette semaine.

«Le gouvernement britannique devra réagir car les Britanniques sauront que, du point de vue de l’Europe, ils sont autorisés à s’y rendre», a déclaré Irene Hays, la patronne de Hays Travel, la plus grande agence de voyage indépendante du Royaume-Uni.

L’entreprise avait connu un boom de 177 pour cent des demandes de renseignements sur les destinations de la liste orange ces derniers jours – et en attendait beaucoup plus «dès que les gens auront reçu le conseil qu’ils peuvent prendre ces vacances».

L’avertissement est venu alors que l’industrie du voyage et les députés de l’opposition se sont unis pour attaquer ce que les travaillistes ont appelé le «chaos dangereux» sur ce que signifient les nouvelles règles des «feux de signalisation».

George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a déclaré que les voyages pour «rendre visite à la famille ou aux amis» étaient autorisés dans les pays de la liste orange – y compris les taches solaires méditerranéennes, la Grèce, la France, l’Espagne et l’Italie.

Mais, en quelques heures, il a été humilié par M. Johnson, qui a insisté sur le fait qu’ils n’étaient «pas un endroit où vous devriez partir en vacances», sauf pour «des raisons familiales ou professionnelles urgentes».

Lord Bethell, un ministre de la Santé, a émis un message encore plus dur, disant à ses pairs: «Voyager est dangereux. Voyager n’est pas pour cette année, veuillez rester dans ce pays.

Cependant, le gouvernement a semblé ouvrir les vannes en abandonnant les amendes de 5000 £ pour se rendre à l’étranger lorsque l’interdiction légale a été levée lundi et remplacée par le système de feux de signalisation.

Huw Merriman, le président conservateur du Comité des transports des Communes, a déclaré L’indépendant: «La confusion règne.

«Quel est l’intérêt de mettre en place un mécanisme, étiquetant les pays orange comme« à risque modéré », puis, par implication, les ombrageant en rouge en disant aux passagers qu’ils ne devraient même pas y aller?»

On estime que jusqu’à 5 millions de vacances à forfait ont été achetées dans des pays de couleur ambre cet été, bien que des chiffres fermes ne soient pas disponibles.

Pendant ce temps, les voyageurs se mêlent de plus en plus à des personnes revenant d’Inde, frappée par Covid – et liste rouge -, créant un «risque de super propagation» dans les aéroports, a averti un haut député.

«Garder les gens dans les halls d’arrivée bondés pendant des heures, y compris les voyageurs des pays de la liste rouge, est irresponsable et sape le but même du système de feux de signalisation», a déclaré Yvette Cooper, présidente de la commission des affaires intérieures.

Caroline Lucas, vice-présidente du groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus, a également saisi les informations faisant état de files d’attente allant jusqu’à trois heures au contrôle des passeports d’Heathrow.

Ils ont été en partie imputés à une pénurie de fonctionnaires des forces frontalières – malgré les appels répétés des compagnies aériennes et des aéroports pour plus de personnel afin d’éviter la surpopulation.

«C’est un échec impardonnable du gouvernement. Boris Johnson doit prendre ses responsabilités et résoudre ce fiasco à nos frontières », a déclaré Mme Lucas.

M. Johnson a dû se démener pour essayer de contrecarrer les vacances à l’étranger en menaçant les touristes d’énormes amendes s’ils enfreignent les règles d’isolement à leur retour.

« Vous devrez également vous auto-isoler pendant 10 jours à votre retour et cette période d’auto-isolement, cette période de quarantaine, sera appliquée avec des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 £ », a-t-il déclaré lors d’une visite dans un Centre de vaccination de Londres.

« Je pense donc qu’il est important que les gens comprennent ce qu’est un pays de la liste orange. »

Karen Dee, directrice générale de l’Association des exploitants d’aéroport, a également accusé le gouvernement de rendre les règles «déroutantes pour les passagers».

«On leur a dit qu’il était désormais légal de voyager, mais obtenir des conseils pour dire, en fait, non – même s’ils sont en mesure d’accepter tous les tests et l’auto-isolement qui accompagneraient le voyage dans un autre pays », a-t-elle déclaré.

Le député Nick Thomas-Symonds, le ministre de l’Intérieur fantôme du Labour, a déclaré: «Les politiques frontalières des conservateurs se sont transformées en chaos dangereux en quelques heures depuis l’ouverture des voyages internationaux.

Dans son entretien, le Premier ministre a également laissé entendre que le public pouvait s’attendre à plus d’informations sur la menace que représente la levée des restrictions nationales par la variante indienne d’ici «quelques jours de plus».

« Je ne vois rien de concluant pour le moment pour dire que nous devons nous écarter de la feuille de route », a déclaré M. Johnson.

Soulignant les efforts visant à comprendre à quel point la variante est transmissible – et à quel point elle peut échapper à l’immunité du vaccin – il a ajouté: «J’ai bien peur que nous ayons juste quelques jours de plus pour examiner ces données.»