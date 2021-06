Les vacanciers de Butlin regardent avec horreur une femme subir une crise cardiaque dans une piscine

HOLIDAYMAKERS a regardé avec horreur les sauveteurs et les ambulanciers paramédicaux courir pour sauver une femme après qu’elle ait subi une crise cardiaque dans la piscine de Butlin’s.

On pense que la femme était avec un jeune enfant lorsqu’elle est tombée malade au camp de vacances de Skegness, Lincs.

Les sauveteurs et les ambulanciers ont couru pour sauver une femme qui a subi une crise cardiaque dans la piscine d’un Butlin Crédit : Alamy

Les sauveteurs se sont précipités à son secours et ont commencé à essayer de la ranimer alors que des spectateurs choqués ont été invités à nettoyer la piscine.

Un vacancier a déclaré : « Un homme qui se trouvait à proximité a soudainement vu la femme flotter dans l’eau. Tout est allé très vite après ça. Les sauveteurs l’ont tout de suite sortie de l’eau et ont évacué la piscine.

« On nous a demandé de quitter la zone. La dame était allongée sur le bord de la piscine et était inconsciente. Je ne pense pas que les sauveteurs auraient pu faire plus. Ils ont été très rapides.

« Tout le monde devait quitter la piscine en même temps et tout était un peu précipité. J’ai aidé quelqu’un à sortir son enfant handicapé. C’est arrivé dans une piscine familiale et les gens n’y vont qu’avec des enfants.

« Alors que nous nous changeions, quelques ambulanciers sont venus demander à tout le monde de prendre du recul. Cela a été très occupé avec Butlin’s, c’était à mi-parcours et la piscine était constamment pleine à craquer. C’était très pénible de tout voir. Nous j’espère juste qu’elle va bien.

La femme a été transportée par ambulance aérienne à l’hôpital où les médecins ont administré des soins d’urgence samedi soir.

Son état n’est pas connu.

Un porte-parole de Butlin’s Skegness a déclaré : « Un client séjournant chez nous est tombé malade dans notre complexe aquatique.

« L’invité a été rapidement pris en charge par des sauveteurs avant d’être transféré à l’hôpital. Notre équipe est en contact avec la famille du client pour offrir tout notre soutien.