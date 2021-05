Les vacanciers britanniques obtiendront des passeports Covid après les deux doses de vaccin à partir du 17 mai pour montrer leur statut de jab pour les voyages à l’étranger

Les vacanciers du BRIT obtiendront des passeports Covid après avoir reçu les deux doses de vaccin à partir du 17 mai afin de pouvoir voyager à l’étranger.

Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a annoncé que les personnes qui ont reçu les deux jabs pourront utiliser l’application NHS pour afficher leur statut.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus et la liste verte pour les dernières mises à jour

1 Grant Shapps a déclaré que cette décision marquait un retour prudent aux voyages internationaux Crédit: AFP

Les personnes qui ne disposent pas de l’application pourront demander une lettre du NHS à partir de cette date.

Cela intervient alors que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a révélé la liste des pays où les Britanniques peuvent partir en vacances à partir du 17 mai – avec le Portugal, Israël et l’Islande sur la liste verte.

«Aujourd’hui marque la première étape de notre retour prudent aux voyages internationaux, avec des mesures conçues avant tout pour protéger la santé publique et nous assurer que nous ne perdons pas les gains durement combattus que nous nous sommes tous efforcés de gagner cette année», a-t-il déclaré. .

«C’est une nouvelle façon de faire les choses, et les gens devraient s’attendre à ce que les voyages soient différents cet été – avec des contrôles plus longs aux frontières, dans le cadre de mesures rigoureuses pour empêcher de nouvelles souches du virus d’entrer dans le pays et mettre notre fantastique déploiement de vaccins à risque. »

Il vient comme:

Les voyageurs ont été informés que leurs voyages pourraient prendre des heures de plus qu’à l’heure actuelle avec des contrôles supplémentaires

Les zones à taux de vaccination élevé ont été mises sur la liste, mais d’autres devront attendre le prochain examen

TUI a annoncé des kits de test Covid de 20 £ pour les Britanniques se dirigeant vers les pays de la liste verte, ce qui permet aux Britanniques d’économiser jusqu’à 100 £ par personne

Les prix des vols vers les régions qui seraient sur la liste verte ont explosé plus tôt – avant la révélation de ce soir

Les pays décideront eux-mêmes s’ils ont besoin d’une preuve de vaccination Covid pour entrer, et il est de la responsabilité du voyageur de vérifier les exigences individuelles, indique le gouvernement.

Ceux qui n’ont pas accès à l’application peuvent demander une lettre du NHS prouvant leur statut vaccinal en appelant le 119, à partir du 17 mai.

Les résultats des tests ne seront pas indiqués dans l’application et le processus de réservation et de présentation des résultats des tests pour le voyage reste inchangé.

Israël, Singapour, le Portugal, les îles Falkland, l’Ascension, Sainte-Hélène, Tristan da Cunha, Gibraltar, les îles Féroé, l’Islande et Brunei figurent également sur la liste verte.

Et la Nouvelle-Zélande et l’Australie sont également sur la liste – mais elles ont leurs propres conditions d’entrée et sont peu susceptibles de laisser entrer des touristes pour le moment.

Mais les destinations de vacances les plus populaires – la France, la Grèce et l’Espagne – ne figurent PAS encore sur la liste verte, ce qui signifie que les Britanniques devront attendre au moins le 7 juin pour savoir s’ils peuvent y partir en vacances cet été.

Il est conseillé aux Britanniques de ne réserver nulle part sur la liste orange, juste au cas où les choses empireraient et qu’elle deviendrait rouge.