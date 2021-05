Les vacanciers britanniques ont célébré avec un verre au soleil aujourd’hui après leur départ pour Gibraltar sur le premier vol « liste verte ».

Les aéroports du Royaume-Uni ont vu des foules énormes et de longues files d’attente ce matin alors que les Britanniques se rendaient à l’étranger en vacances pour la première fois cette année.

À partir d’aujourd’hui, les vacances à l’étranger ne sont plus illégales, ce qui signifie que les familles peuvent voyager vers un certain nombre de destinations figurant sur la liste verte du Royaume-Uni et éviter la mise en quarantaine à leur retour en Angleterre.

Le vol vers Gibraltar – le premier depuis l’annonce que le territoire britannique d’outre-mer était un pays de la liste verte – a atterri à peine 24 heures après que le gouvernement a annoncé aucun cas de Covid de résident et de visiteur actif pour la première fois depuis le 21 juillet de l’année dernière.

La travailleuse de soutien Lynne Wilson, 59 ans, a tinté des lunettes avec son mari David et sa fille de Rock Kelly Dolan, 33 ans, après une réunion en larmes à l’aéroport avec sa petite-fille Gabriela.

Lynne, 59 ans, de Cambridge, a déclaré: «La dernière fois que je l’ai vue, c’était à Noël quand Kelly est arrivée au Royaume-Uni.

«Gabriela ne pouvait pas marcher alors c’est un moment très émouvant pour moi.

«Elle a commencé à marcher le 1er avril et elle court depuis.

«Nous avons réservé l’année dernière pour le 11 mai, mais ce vol a été annulé et nous avons changé de réservation pour aujourd’hui.

«Nous sommes ici pour six jours et nous allons profiter au maximum du soleil et être à nouveau en famille.»

David, ingénieur en service de carburant, sirotant sa première pinte sous une chaleur de près de quatre-vingts degrés Fahrenheit dans un bar de l’emblématique Casemates Square de Gibraltar, a ajouté: «Cette bière a bon goût.

«Le soleil fait tellement mieux. Il faisait froid et il pleuvait quand nous avons quitté Londres.

Mark Walker, dégustant sa première pinte dans un bar en terrasse voisin à quelques mètres de là avec sa femme Jo avant de s’enregistrer dans leur hôtel voisin après être arrivés sur le même vol, a ajouté: «Nous avons quitté notre maison dans le Devon à minuit parce que nous n’étions pas sûrs. à quel point l’aéroport serait chaotique et nous savions que certaines parties du M4 étaient fermées.

«Nous sommes arrivés à Heathrow vers 4 heures du matin et nous n’avons pas dormi. Mais cela en valait la peine jusqu’à présent. C’est formidable de pouvoir voyager à nouveau.

«Nous prenons normalement plusieurs courts séjours à l’étranger chaque année. Nous avions réservé pour être sur l’île grecque de Skiathos en ce moment, mais lorsque cela a été annulé, j’ai décidé d’essayer de réserver à Gibraltar le mois dernier parce que je pensais que ce serait un certificat mort pour la liste verte et je ne me trompais pas.

Jo, 50 ans, a ajouté: «Mark est venu ici deux fois lors de voyages d’une journée il y a des années, mais c’est ma première fois sur le rocher.

«C’est juste agréable de s’évader et d’être au soleil. Le temps était correct dans le Devon en avril mais c’était un mois de mai pourri.

«C’est pourquoi nous nous sommes arrêtés pour boire un verre avant d’arriver à l’hôtel et nous traînons toujours nos valises.

«Nous savourerons cette première pinte, et peut-être une seconde, puis nous ferons le check-in.

«Nous avons réservé une visite à pied pour mercredi et j’imagine que nous arriverons au sommet du Rocher à un moment donné pour voir les singes de Barbarie.

«Mais en gros, nous avons juste hâte de passer six jours de détente après si longtemps sans vacances.»

Le directeur financier Max Arks, 36 ans, le premier à quitter le vol avec son copain Warwick Howard, 37 ans, a déclaré: «C’est la première chance que nous ayons de partir en vacances depuis des lustres, alors nous nous sommes juste dit: ‘Pourquoi pas!’

«Je suis venu voir des amis et mélanger un peu de plaisir avec les affaires. Nous aurons quelques bières pendant que nous sommes ici.

Luke Barnard, 26 ans, qui a pris l’avion depuis son domicile à Chelmsford, Essex, pour se marier sur le rocher avec sa fiancée Alexa Turner, 23 ans, de Cincinnati, Ohio, a ajouté: «Se marier aux États-Unis allait être très difficile et Gibraltar semblait une excellente option.

«Nous nous marions mercredi au bureau d’enregistrement et nous restons au Rock Hotel.

«C’était quelque chose que nous avions déjà prévu, mais le fait que Gibraltar soit inscrit sur la liste verte du Royaume-Uni est un soulagement car vous êtes toujours un peu préoccupé par ce qui va se passer au moment où vous réservez un voyage à l’étranger.»

Alexa, qui a fait cinq jours de quarantaine après un vol depuis les États-Unis il y a trois semaines, a ajouté: «Le vol était plein à environ 90% et il y avait beaucoup de touristes à bord.

«Quand nous avons quitté Heathrow, il pleuvait et il faisait froid et seulement environ 12 degrés Celsius, donc nous avons hâte de sentir le soleil sur nos visages.

«Nous sommes ici jusqu’à jeudi et nous allons profiter au maximum de chaque minute.»

Toute la population adulte de Gibraltar a reçu des vaccins et des milliers de travailleurs espagnols qui traversent la frontière très fréquentée chaque jour pour travailler ont également reçu leurs deux vaccins.

Les derniers dossiers publiés hier ont montré que le nombre total de vaccins administrés était de 74 461 – 38 905 première dose et 35 556 deuxième dose.

Un changement de politique de vaccination de dernière minute du gouvernement de Gibraltar a signifié que les vacanciers et les résidents de Gib sur le premier avion de la liste verte ce matin ont découvert qu’ils devaient encore être testés pour Covid alors qu’ils avaient dit qu’ils avaient été informés avant leur voyage qu’aucun test n’était nécessaire.

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, s’est vanté sur Sky TV plus tôt ce mois-ci, les vacanciers britanniques qui se rendaient au Rocher n’auraient pas besoin de tests PCR.

Mais il devait annoncer cet après-midi que les arrivées aériennes en provenance du Royaume-Uni continueraient de subir des tests de dépistage de Covid-19 à l’arrivée à Gibraltar en raison des préoccupations concernant la propagation de la variante indienne du virus au Royaume-Uni.

Les passagers du vol BA492 se sont vus offrir aujourd’hui des tests d’écoulement latéral rapides gratuits – mais obligatoires – après avoir atteint le Rocher, à moins qu’ils ne puissent fournir des tests PCR négatifs.

Nick Tree, un ancien directeur de l’aéroport BA de Stratford-upon-Avon dans les West Midlands, a déclaré après son arrivée à Gib: «J’ai payé pour un test PCR au Royaume-Uni 10 minutes avant que le gouvernement de Gibraltar ne modifie l’avis technique et déclare qu’aucun test n’était obligatoire.

«J’ai atterri pour me dire que la politique avait changé pendant que nous étions en l’air et que je devais me rendre à un Portakabin à l’extérieur du terminal pour être nettoyé.

«Quand j’ai dit que j’avais eu un test PCR négatif, qui est le type de test le plus fiable, on m’a dit de le télécharger en ligne pour que les autorités locales le sachent.»

Un autre passager du vol a ajouté: «Tout était un peu chaotique. Nous sommes montés à bord du vol en pensant que nous n’aurions besoin de rien et sommes arrivés pour constater que nous devions être testés en raison d’un changement de politique de dernière minute.

«Les responsables de l’immigration nous ont dit de commencer quand nous avons atterri, ils ne pouvaient nous laisser entrer que si nous réservions un test de flux latéral en ligne, mais lorsque nous avons essayé via l’application, on nous a dit qu’il y aurait des frais.

«En fin de compte, nous avons réussi et l’avons fait gratuitement.»

Warwick Howard, de Fenny Drayton dans le Leicestershire, a déclaré: «Nous avons été un peu pris au dépourvu par l’exigence du test, mais je suis heureux de le respecter.

«C’est un test simple et très peu de tracas pour quelque chose qui, en fin de compte, aide à assurer la sécurité de tout le monde.»

British Airways a tweeté peu de temps après l’atterrissage du vol BA492: «Ce matin, notre premier vol de l’aéroport d’Heathrow à Gibraltar a décollé à 7 h 10, le premier vol de la compagnie aérienne vers une destination« liste verte ».»

Sean Doyle, président-directeur général de British Airways, a déclaré: «Aujourd’hui, premier jour d’un retour aux voyages internationaux, est un jour spécial pour de nombreuses personnes, car depuis si longtemps, les familles sont séparées, les affaires ont souffert, et nous savons que nos clients n’ont pas pu faire les pauses à l’étranger qu’ils souhaitaient. Après plus d’un an de vols limités, nous sommes ravis d’être de retour dans les airs, mais avec un très petit nombre de vols. »

Joe Acris, responsable de service à l’aéroport de Gibraltar, a déclaré après avoir regardé les retrouvailles en larmes de Lynne Wilson avec sa petite-fille: «Des moments comme celui-ci rendent mon travail intéressant, voir des gens sourire et pleurer de bonheur après les moments difficiles que nous avons traversés avec cette pandémie.»

