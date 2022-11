Les vacances restent significatives, malgré le chagrin – Shaw Local

Le mois prochain, cela fera neuf ans que j’ai tenu la main de mon père et lui ai dit au revoir pour la dernière fois.

Cela fait près de neuf ans que je n’ai pas vu mon père en chair et en os, ou entendu sa voix, ou mieux encore, que je ne l’ai pas vu rire de tout son corps.

Neuf ans, c’est long. En proie à un deuil intense et immédiat, neuf JOURS est une éternité.

Les vacances ont encore un moyen d’amplifier le trou dans mon cœur, mais avec gratitude, pas aussi intensément qu’au début. Papa est décédé le 22 décembre, trois jours avant sa fête préférée. Les premiers mois après l’avoir enterré, il s’agissait d’exister d’une minute à l’autre. Maintenant, cela ressemble plus à ce terne, cette douleur, ce vide et ce désir que rien de ce côté du voile ne peut éteindre.

Le dernier Thanksgiving de papa avec nous a été révélateur et déchirant pour nous tous. Je vivais avec mes parents, j’avais donc vu son déclin progressif au cours de l’année précédente. Il avait besoin de l’aide de ma mère et moi pour la plupart des tâches. Il avait dormi beaucoup plus, et quand il était éveillé, il était très silencieux, et pas aussi activement présent qu’avant. Comme si une partie de son esprit était déjà partie avant lui, ou quelque chose comme ça.

Alors que notre famille s’asseyait autour de la table, se livrant à des excès comme d’habitude, papa s’est assis en face de moi et a mangé son morceau de tarte aux cerises avec sa fourchette, retournant au lit sans à peine prendre une bouchée. Papa n’était pas du genre à sauter une partie d’un festin de vacances, quand il allait bien. C’est à ce moment-là que je pense que le reste de mes frères et sœurs a été frappé par la gravité de la situation.

Ces jours-ci, lorsque la famille se réunit pour les vacances, j’essaie de me concentrer davantage sur les souvenirs amusants. Nous rions du fait que, lorsque le dîner était prêt, papa était toujours le premier en ligne. Toujours. Nous plaisantons même sur le fait qu’il n’était pas au-dessus de lui de donner un coup de coude aux gens pour qu’il puisse remplir son assiette en premier, bien que je ne sois pas sûr que cela se soit réellement produit.

À Noël, j’aime me souvenir de lui assis sur une chaise dans le coin de son salon, au milieu du bruit et du chaos de notre famille ouvrant des cadeaux et des tas de papiers d’emballage éparpillés. Il avait une pile de cadeaux à ouvrir, et quand nous avions un chien, il était assis à côté.

Par-dessus tout, même la grande distribution de nourriture, l’ouverture des cadeaux était la partie préférée de papa des vacances. Papa était le plus jeune de 10 enfants, alors quand il était jeune, ses frères et sœurs aînés et leurs familles l’ont gâté avec toutes sortes de cadeaux sous le sapin de Noël. Il a vécu sa vie en voulant nous faire vivre la même expérience, même si cela signifiait emballer un paquet de chaussettes. Et entre lui et ma mère, c’était lui qui emballait (de façon bâclée, devrais-je ajouter) tous nos cadeaux. Pour lui, c’était toujours un cadeau merveilleux d’anticiper ce qu’il y avait au-delà du papier d’emballage sur le thème des vacances, peu importe ce qu’il s’est avéré être.

Quelques années avant sa mort, papa avait emballé un cadeau pour moi, que je pouvais dire qu’il avait hâte de me voir ouvrir. Si je me souviens bien, il me l’a même donné en personne, à l’avance. Il en était fier. Il s’est avéré être une boîte de bougies LED à piles. Avant cela, je n’avais pas vraiment utilisé de bougies à piles. J’aimais bien allumer de vraies bougies dans la maison, et lui aussi. Il n’était pas rare qu’il allume une ou plusieurs bougies parfumées sur le comptoir de la cuisine, seulement pour que quelqu’un passe à côté et les souffle.

Maintenant, j’ai quatre bougies LED, de différentes tailles, regroupées sur le manteau, à côté de mon sapin de Noël décoré de manière rustique. La nuit, j’aime m’asseoir dans le noir, avec juste l’arbre allumé et les bougies et la cheminée allumées.

C’est drôle de voir comment quatre fausses bougies peuvent prendre une présence vivante.

Presque comme si c’était un miracle.