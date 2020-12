NEW YORK (AP) – Les magasins de vêtements et les détaillants spécialisés offrent de gros rabais et font la promotion de la collecte en bordure de rue dans l’espoir de sauver une saison de magasinage des Fêtes terne au cours de laquelle la flambée des cas de coronavirus a retenu de nombreux acheteurs à la maison.

Pour certains, cela pourrait être leur dernière chance de survie. Et même une augmentation des ventes de dernière minute pourrait être trop tard pour les sauver.

La période des fêtes, qui représente environ 20% des ventes annuelles de l’industrie de la vente au détail, a toujours été décisive pour les magasins en difficulté. Mais c’est encore plus important cette année car ils cherchent à compenser les ventes perdues depuis que la pandémie les a obligés à fermer temporairement des sites.

C’est un grand défi étant donné que la date limite pour commander en ligne et obtenir des articles à temps pour Noël est passée. Les détaillants ne peuvent pas non plus compter sur de grandes foules de procrastinateurs en raison des restrictions sur le nombre de personnes pouvant faire des achats à la fois.

Les détaillants à grande surface comme Walmart et Target, qui ont été jugés essentiels et autorisés pour la plupart à rester ouverts tout au long de la pandémie, ont bien réussi en attirant des acheteurs ayant des problèmes de sécurité qui ne veulent pas se rendre dans plusieurs magasins. Les supermarchés, les magasins de rénovation et les détaillants en ligne ont également enregistré de fortes ventes.

Mais de nombreux magasins de vêtements et de grands magasins ont connu des difficultés, en particulier ceux des centres commerciaux, dont certains étaient déjà en difficulté avant même que le coronavirus ne bouleverse le paysage de la vente au détail.

«Les gens dépensent de l’argent. Il tombe juste dans des poches de domaines tels que la rénovation domiciliaire et l’alimentation », a déclaré Ken Perkins de RetailMetrics LLC, une société de recherche sur le commerce de détail. «Vous devez vous soucier du détaillant du centre commercial. Quand la poussière retombera après le quatrième quart-temps, vous devez vous demander dans quelle position certaines de ces chaînes vont se trouver. «

Perkins s’attend à ce que les bénéfices du quatrième trimestre pour les quelque 100 chaînes qu’il surveille soient en baisse de 2,1%, les détaillants basés dans les centres commerciaux en baisse de près de 30% et les magasins situés en dehors des centres commerciaux en hausse de 3,4%. Un rapport récent de S&P Global a mis en évidence sept propriétaires de centres commerciaux cotés en bourse qui font face à un hiver brutal.

L’histoire continue

Déjà, plus de 40 détaillants américains ont déposé une demande pour le chapitre 11 depuis que la pandémie a commencé à forcer des fermetures en mars. Et plus de 8 600 magasins ont fermé cette année, selon Coresight Research. Le mois dernier, la chaîne de musique Guitar Center Inc. et le drapier Francesca’s Holdings Corp. ont déposé le bilan du chapitre 11. Pendant ce temps, des détaillants comme Neiman Marcus et JC Penney qui sont sortis de la faillite l’automne dernier cherchent à reprendre pied.

Neiman Marcus fait partie des entreprises qui font la promotion du ramassage en bordure de rue dans les derniers jours avant Noël. La chaîne de grands magasins de luxe offre aux clients une carte-cadeau de 25 $ s’ils utilisent le service.

Le pire pourrait encore être à venir, avec les cas de COVID-19 en hausse aux États-Unis et la possibilité de fermetures et de restrictions de magasins supplémentaires en 2021.

«Sans ce coup de pouce supplémentaire qu’ils obtiennent normalement, nous allons voir une augmentation des faillites et des fermetures de magasins au premier trimestre», a déclaré Natalie Kotlyar, responsable nationale de la division Retail & Consumer Products de BDO. «Je pense que de nombreux détaillants tenaient déclarer faillite pour voir comment la période des fêtes va se passer. «

Les ventes au détail ont chuté de 1,1% désaisonnalisé en novembre, selon le département américain du Commerce. Il s’agissait de la plus forte baisse en sept mois, de nombreux types de détaillants ayant enregistré des baisses. La plus forte baisse a été enregistrée dans les grands magasins, en baisse de 7,7%.

Il existe également d’autres preuves d’une prudence croissante des consommateurs: les dépenses globales du 30 octobre au 14 décembre environ sont en baisse de 5,4% par rapport à la période équivalente de l’année dernière, selon JPMorgan Chase, qui suit l’activité sur 30 millions de ses cartes de débit et de crédit.

Pourtant, la National Retail Federation, le plus grand groupe de commerce de détail du pays, s’attend à ce que les ventes de vacances augmentent entre 3,6% et 5,2% par rapport à 2019, principalement en raison de fortes ventes dans les grandes surfaces. Ces chiffres, qui excluent les concessionnaires d’automobiles, les stations-service et les restaurants, se comparent au gain de 4% l’an dernier.

La saison des fêtes est également le moment où les magasins ont généralement la possibilité d’attirer de nouveaux clients. Près de 90% des clients interrogés par le groupe de recherche américain ces dernières années ont déclaré que lorsqu’ils font leurs achats dans un nouveau magasin pour la première fois, c’est pendant les vacances. Cela ne se produit pas cette année. Les acheteurs réduisent le nombre de magasins qu’ils visitent à quatre ou cinq, de six à huit, explique C. Britt Beemer, président du groupe.

Liana Pai, qui est copropriétaire du magasin de vêtements Liana à Manhattan, dit que son entreprise familiale était très animée pendant la saison des vacances. Mais avec les restrictions et les gens nerveux à propos des achats, elle n’a que quelques personnes qui viennent chaque jour. Après avoir été forcée de fermer au printemps, Liana a rouvert ses portes en juillet, mais elle n’a repris qu’environ un tiers de ses ventes typiques. Elle a été sur le point de fermer son entreprise trois fois

« Cela a été vraiment difficile », a déclaré Pai, qui a intensifié FaceTime avec ses clients, commercialisé sa boutique sur Instagram et offrant de gros rabais pendant les derniers jours de la saison. Elle a noté qu’elle devait bien faire pendant les vacances car cela l’aide à traverser la période lente de janvier à mars.

«Nous grattons», dit-elle.

D’autres ont réussi une transition réussie vers la vente en ligne. Camp, une petite chaîne qui a conçu ses magasins de jouets pour être des endroits où les enfants voulaient jouer, a dû fermer temporairement ses cinq emplacements au printemps. Il regroupait, changeait les activités comme les fêtes d’anniversaire en ligne et lançait un échange de cadeaux de vacances il y a 10 jours.

Les ventes en ligne ont augmenté de 40% par rapport à l’année dernière et les ventes globales ont triplé. Depuis la réouverture des magasins, le trafic a augmenté en moyenne de 17% chaque semaine. Tiffany Markofsky, directrice du marketing du Camp, a déclaré qu’un emplacement extérieur à l’extérieur d’un magasin de Manhattan et les heures de magasinage des billets ont aidé les acheteurs à se sentir à l’aise.

« Nous sommes dans un bien meilleur endroit que l’année dernière », a déclaré Markofsky, soulignant une bonne saison des fêtes. « Beaucoup de ces choses auxquelles nous pensions dans nos esprits. Mais COVID l’a cristallisé. »

___

Suivez Anne D’Innocenzio: http://twitter.com/ADInnocenzio