Le Dr Emily Andre a critiqué les trolls qui ont critiqué le voyage du défunt capitaine Tom Moore à la Barbade, des semaines avant sa mort du coronavirus.

Le médecin de 31 ans, qui est marié au chanteur pop Peter Andre, a critiqué ceux qui ont frappé le capitaine Tom après avoir fait un voyage de « liste des choses à faire » dans les Caraïbes en décembre.

La célèbre famille du célèbre collecteur de fonds a clairement indiqué qu’il avait été testé négatif pour le coronavirus avant et après ses vacances en décembre et qu’il n’avait contracté le virus qu’après un séjour de dix jours à l’hôpital pour une pneumonie.

Il est malheureusement décédé mardi dernier, à l’âge de 100 ans, mais cela n’a pas empêché des trolls tordus de publier des messages désagréables sur Twitter à propos de son voyage.

Parler en elle OK! colonne du magazine, le Dr Emily a déclaré que la critique était « absolument terrible » avec le médecin du NHS, qui a été en première ligne contre Covid-19, affirmant que les vacances étaient « parfaitement acceptables ».







(Image: PA)



Le Dr Emily a écrit: «Certaines personnes se sont demandées s’il aurait dû ou non se rendre à la Barbade en décembre avec sa famille, et certains ont même trollé sa famille à ce sujet.

«Je pense que c’est absolument terrible, le capitaine Tom était le genre de personne à saisir chaque opportunité, et ce n’était pas différent.

«C’était un voyage à ne pas manquer, vous ne vivez qu’une seule fois et il s’est rendu là-bas alors qu’il était parfaitement acceptable de le faire.

« Je pense que je ferais de même si British Airways m’offrait un voyage à la Barbade et que j’avais 100 ans. »

Emily a poursuivi en disant que les efforts de collecte de fonds du capitaine Tom « signifiaient tellement » pour le NHS et qu’il était « grandement manqué ».

Piers Morgan était l'un des plus grands noms à avoir attaqué les trolls sur les réseaux sociaux, défendant le capitaine Tom dans une attaque furieuse.









Il a déclaré à l’époque: «Si votre première pensée en entendant le capitaine Sir Tom Moore est à l’hôpital, combattant le coronavirus, âgé de 100 ans, sachant à quel point cette situation est dangereuse, si votre première pensée est de le traîner lui et sa famille, sur Twitter.

«Un voyage parfaitement légal à la Barbade, un voyage d’une vie, pour lui donner une pause, on lui avait offert un voyage gratuit, nous n’avons aucune idée si cela avait quelque chose à voir avec sa maladie ultérieure.

« Nous sommes en février maintenant, c’était en décembre, nous ne le savons pas du tout, mais franchement c’est une question pour la famille, ils n’ont rien fait de mal. »

Le capitaine Tom a été admis à l’hôpital de Bedford le 12 janvier et n’a pas pu recevoir de vaccin contre le virus mortel en raison du traitement qu’il suivait.

Son Hannah Ingram-Moore et Lucy Teixeira ont publié une déclaration après sa mort, qui disait: «Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir été avec lui pendant les dernières heures de sa vie; Hannah, Benjie et Georgia à son chevet et Lucy sur FaceTime.

«Nous avons passé des heures à discuter avec lui, à nous souvenir de notre enfance et de notre merveilleuse mère. Nous avons partagé des rires et des larmes ensemble.

«La dernière année de la vie de notre père a été tout simplement remarquable. Il était rajeuni et a vécu des choses dont il n’avait jamais rêvé.

« Alors qu’il avait été dans tant de cœurs pendant une courte période, il était un père et un grand-père incroyables, et il restera en vie dans nos cœurs pour toujours. »

