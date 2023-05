Les vacances d’été, c’est du travail sans salaire – Shaw Local

L’été est à nouveau à nos portes avec la célébration du Memorial Day ce week-end et je suis confronté au même paradoxe auquel je suis confronté chaque année : je rêve de journées d’été lentes et paresseuses, mais je suis trop conscient qu’elles passeront toutes dans un flou hyperactif .

Les vacances, surtout pour ceux d’entre nous qui ont des enfants, ne sont pas faites pour se détendre ; ils sont pour l’établissement de relations.

En tant qu’enseignant, j’avoue qu’après la semaine des finales de printemps, une partie de moi veut juste garer la voiture dans le garage et la laisser là jusqu’en août, passer 14 semaines consécutives à visiter des terrains de jeux avec mes enfants, à manger des hot-dogs à Washington Square et à rattraper son retard sur la lecture et Netflix. Essayer de trouver un équilibre entre éviter ma tondeuse à gazon et ma cour ne ressemble pas à un projet de restauration des prairies. Ottawa est un endroit agréable où passer l’été. Nous avons des festivals, de la musique live dans le parc le samedi et des glaces lors des chaudes journées à Tone’s Cones. De quoi de plus a-t-on vraiment besoin ?

Et si je pouvais faire ça, je le ferais (d’accord, je monterais probablement en ville de temps en temps, mais pas plus que ça). Mais la réalité est que j’ai une famille vivant à l’extérieur de l’État qui exige des visites avec mes enfants et mes amis dans divers endroits du pays pour faire des choses que j’aimerais faire avec eux. Des choses à faire, des gens à voir.

La programmation seule est un projet. La plupart des gens que je connais, moi y compris, abordent l’été comme un projet d’ingénierie : le problème de voir autant de personnes et d’avoir autant d’expériences que possible est résolu en planifiant tout en un clin d’œil et vous le manquerez. , ponctué de longs séjours en avion, en train ou en automobile. Vous ne découvrez vraiment ce qui s’est passé que lorsque vous en parlez à vos collègues après votre retour au bureau.

L’économiste du XIXe siècle, John Stuart Mill, appelait le temps échangé contre de l’argent « travail » et le reste du temps, « loisirs ». Nous avons toujours tendance à penser que le temps pendant lequel nous ne sommes pas au travail est du « temps libre », même si pour beaucoup de gens, le temps non consacré à un emploi formel est utilisé pour faire tout le travail pour lequel nous ne sommes pas payés, mais néanmoins besoin de faire. Cuisiner le dîner, faire la lessive, conduire dans une circulation dense sur l’autoroute au son de « sommes-nous encore là ? »

La distinction entre le travail et les loisirs pourrait avoir un sens si vous êtes John Stuart Mill, qui a été rendu fabuleusement riche par sa carrière avec la Compagnie des Indes orientales. D’un autre côté, Mill passait une grande partie de son temps libre à faire ce que la plupart des gens aisés font de leur temps libre : entretenir des relations avec les autres de leur classe. Se tenir au courant des dernières modes, assister à des dîners, aller à l’opéra. Et à travers tout cela, avoir des conversations avec des amis et la famille.

Malgré toutes les larmes et la sueur qui y sont liées, les vacances d’été sont un privilège. Et même si je sais que, à la fête du Travail, je me plaindrai de l’été chargé et du fait que je n’ai jamais réussi à faire la moitié des choses que je veux faire, je suis également reconnaissant du temps passé avec les gens que j’aime. Parce que c’est le truc avec l’amour : tu dois y travailler, mais tu ne peux pas être payé pour ça.

Samuel Barbour est un professeur d’économie local qui réfléchit à toutes les questions d’actualité, au sein de notre communauté et à l’étranger. Les questions et les commentaires sont envoyés à [email protected]