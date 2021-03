Les vacances d’été à l’étranger menacées après l’arrivée de la variante brésilienne suscitent la critique des projets du gouvernement

Les politiciens travaillistes ont critiqué les promesses imprudentes faites aux touristes, comme un scientifique de premier plan a accusé le Premier ministre de «complaisance» et un autre a déclaré que les gens devraient «s’inquiéter» de la nouvelle variante P1.

«En plus de cela, de nombreux programmes de vaccination en Europe, pays où nous partons fréquemment en vacances à l’étranger, sont en retard sur les nôtres», a-t-il souligné.

«Toute notre stratégie est d’aller de l’avant de manière prudente mais irréversible. Et nous ne pensons pas qu’il y ait une raison sur cette base de changer cela maintenant », a-t-il déclaré.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’y avait «aucune raison» de penser que les vaccins ne fonctionneraient pas contre de nouvelles «variantes préoccupantes» et que les responsables de la santé ne pensaient pas qu’il y avait «une menace pour le grand public».

Et Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire à la Santé conservateur, sans critiquer directement le calendrier des vacances, a averti que la peur de la variante brésilienne prouvait la nécessité de restrictions plus strictes aux frontières.

Le «laissez-passer numérique numérique» contiendrait des données de test et de vaccination ainsi que des informations sur la récupération du Covid-19, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mais, au Royaume-Uni, une ruée était en cours pour retrouver le voyageur disparu – et pour retrouver des centaines de passagers sur une série de vols de correspondance vers le Royaume-Uni en provenance du Brésil au début du mois.

«Nous avons déployé des tests de surtension supplémentaires dans le Gloucestershire pour nous assurer que s’il y a d’autres cas dans cette zone locale, nous pouvons les identifier et nous assurer que ces personnes sont isolées», a déclaré un porte-parole.

Et Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les gens devraient être «quelque peu inquiets» au sujet de la variante brésilienne. Radio Times: « Cela couvre le double coup dur, pensons-nous, d’être plus transmissible et un peu meilleur pour éviter les anticorps neutralisants. »